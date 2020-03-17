100К тест-систем в сутки

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danilov 17 Марта 2020 в 10:02:56
"Мы наращиваем число тестирований. Если ещё в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - заявила вице-премьер.
Тестирование на коронавирус в регионах РФ будет проводиться на бесплатной основе - Голикова.
https://ria.ru/20200316/1568681292.html
Роспотребнадзор безвозмездно передал в страны Евразийского экономического союза, а также Узбекистану и Таджикистану около 80 тыс. лабораторных комплексов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию Covid-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: koshkoed от 17.03.2020 04:18:18
У нас же стоит америкоская лаборатория, почему они нам не помогут с тестами.
У нас же стоит америкоская лаборатория, почему они нам не помогут с тестами.
не для того америкосы тут лабораторию запускали, чтоб нам помогать...