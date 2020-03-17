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Наука и техника
100К тест-систем в сутки
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danilov 17 Марта 2020 в 10:02:56
"Всего сейчас мы производим до 100 тысяч тест-систем в сутки. Сейчас уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, ещё 282 тысячи тест-систем будут направлены сегодня и завтра", - сообщила Голикова на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

"Мы наращиваем число тестирований. Если ещё в прошлую субботу по всей стране мы тестировали 33 тысячи человек, то сейчас мы уже планируем увеличить кратно это тестирование", - заявила вице-премьер.

Тестирование на коронавирус в регионах РФ будет проводиться на бесплатной основе - Голикова.

https://ria.ru/20200316/1568681292.html

Роспотребнадзор безвозмездно передал в страны Евразийского экономического союза, а также Узбекистану и Таджикистану около 80 тыс. лабораторных комплексов для проведения тестов на коронавирусную инфекцию Covid-19.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 17.03.2020 в 10:18:18   # 743161
У нас же стоит америкоская лаборатория, почему они нам не помогут с тестами.
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  DuMoH 17.03.2020 в 12:30:23   # 743178
Цитата: koshkoed от 17.03.2020 04:18:18
У нас же стоит америкоская лаборатория, почему они нам не помогут с тестами.

не для того америкосы тут лабораторию запускали, чтоб нам помогать...
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