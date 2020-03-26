В каких случаях и как следует носить маску

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OlegR 26 Марта 2020 в 17:36:36
2. Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
3. Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.
3. Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску
Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.
Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.
Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.
Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.
( 152.96Кб)
( 121.73Кб)
( 89.89Кб)
( 75.1Кб)
( 73.26Кб)
( 114.46Кб)
( 130.36Кб)
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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