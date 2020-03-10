Почему надо действовать прямо сейчас. От 10.03.2020

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danilov 26 Марта 2020 в 21:00:46
В этой статье со множеством графиков, данных и моделей из большого числа источников мы постараемся ответить на вопросы:
-Сколько людей заболеют коронавирусом в вашем регионе?
-Что случится, когда они начнут заболевать?
-Что вы должны делать?
-Когда?
Оригинал https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca
Перевод https://habr.com/ru/post/491974/
PS
Тогда я не стал это публиковать...
PSPS
Критика https://m.habr.com/ru/post/492946/
Комментарии, по рейтингу, по дате
danilov 26.03.2020 в 23:37:43 # 744076