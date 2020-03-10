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Наука и техника
Почему надо действовать прямо сейчас. От 10.03.2020
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danilov 26 Марта 2020 в 21:00:46
Учитывая всё, что происходит с коронавирусом, может оказаться очень сложно принять решение, что делать прямо сейчас. Стоит ли подождать, пока станет больше информации? Надо ли предпринять что-то уже сегодня? Если да, то что?

В этой статье со множеством графиков, данных и моделей из большого числа источников мы постараемся ответить на вопросы:
-Сколько людей заболеют коронавирусом в вашем регионе?
-Что случится, когда они начнут заболевать?
-Что вы должны делать?
-Когда?

Оригинал https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

Перевод https://habr.com/ru/post/491974/

PS
Тогда я не стал это публиковать...

PSPS
Критика https://m.habr.com/ru/post/492946/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 26.03.2020 в 23:30:04   # 744072
Опубликовали же, только почему-то сразу же удалили пост. Статья познавательная.
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  danilov 26.03.2020 в 23:37:43   # 744076
На мой взгляд в статье очень много ошибок в анализе данных. Надеюсь автор не имел цели осознанно дезинформировать читателя.
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