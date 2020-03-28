БЦЖ и Коронавирус

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danilov 28 Марта 2020 в 19:52:34
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✅Мы все привыкли, что вакцины- это специфические зелья, бьющие точно в цель конкретный патоген. Все это завязано на классической схеме, что я много раза описывала: вводим вакцину, стимулируем иммунитет➡️рождаются специфические Т и В лимфоциты, производятся антитела, к конкретному возбудителю. При этом ещё иммунная система откладывает трафарет в картотеку, запоминает патоген, чтобы при повторной встрече не тратить время на знакомство, а тут же приступить к атаке.
‼️Но!
✅Некоторые вакцины, в частности ЖИВЫЕ, делают параллельно ещё некоторые важные дела. А вакцина БЦЖ в этом особенный чемпион.
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1️⃣Австралия начинает большое клиническое исследование, с участием 4000 мед работников. Им будут вводить БЦЖ, и смотреть, заболеют ли они ковид19, работая, и если заболеют, то как сильно, по отношению к тем, кто привит НЕ будет.
2️⃣Голландия начинает подобное исследование с участием 1000 человек.
3️⃣франциЯ совместно с Испанией также наметила начать похожее исследование.
4️⃣США идёт той же дорогой.
И другие страны.
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Как так? С чего вдруг? Где БЦЖ и где Корона?
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✅совершенно особые свойства данной вакцины известны давно, многие из них изучены, многие не доисследованы, многие опровергнуты, многие спорны, многие.... в общем факторов ложечка с горкой.
➡️мы знаем, что бцж применяется успешно для лечения начальных стадий неинвазивного рака мочевого пузыря. (обладает антираковым потенциалом)
➡️много данных за то, что привитые БЦЖ лучше защищены от астмы (привет Т клеточный иммунитет, пока иммунный ответ антителами)
➖это то, что известно точно/наиболее вероятно.
https://www.instagram.com/p/B-RY6YPlO01/
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