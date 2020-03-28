Трамп заявил, что США поделятся с другими странами аппаратами ИВЛ

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danilov 28 Марта 2020 в 22:42:35
"Мы сделаем много аппаратов. Я не говорю, что только для нас. Италия нуждается в аппаратах, Испании нужны аппараты, Германии нужны аппараты ИВЛ, они все просят аппараты. Мы сделаем очень много аппаратов и обеспечим свои нужды, но мы также будем помогать и другим странам", - сказал президент.
https://ria.ru/20200328/1569271508.html
В РФ создали аппарат ИВЛ, помогающий дышать четырем пациентам одновременно
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство создало прибор искусственной вентиляции легких (ИВЛ), позволяющие одновременно помогать четырем пациентам. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в эфире Первого канала в пятницу.
"Учреждением Федерального медико-биологического агентства, прежде всего центра Бурназяна и его реанимационной службой, и Госкорпорацией "Ростех" - корпорацией "Швабе" удалось в течение нескольких дней создать опытные приборы, которые позволяют вентилировать от двух до четырех пациентов", - сказала Скворцова.
"Отличается эта система от зарубежных аналогов тем, что российские разработчики создали бактерицидные фильтры. Один фильтр расположен перед входом в прибор и, таким образом, позволяет не заразить сам прибор, а другой - в шланге, ведущем к каждому пациенту. Он позволяет обеспечить 99,9% защиты от бактерий и от вирусов", - рассказала она.
Скворцова отметила, что данная система является универсальной, "она подходит к любой модели искусственной вентиляции легких и даже к дыхательно-наркозному аппарату". "Она совместима и с отечественными, и с зарубежными аппаратами ИВЛ", - добавила глава ФМБА.
"Мы уже с понедельника запускаем производственную площадку в Лыткарино. За апрель месяц будет разработано 80 тыс. комплектов. С мая переходим на мощность 200 тысяч таких комплектов в месяц. Это значит, с учетом наличия всех аппаратов ИВЛ во всех субъектах РФ, мы сможем помочь абсолютно всем регионам, клиникам, которые имеют реанимационные отделения", - пообещала Скворцова.
"Самое главное, что это безопасная, что обеспечено фильтрами, и под контролем персонифицированного мониторинга производящаяся вентиляция", - сказала Скворцова.
Она также рассказала, что в понедельник открывается клиника ФМБА на 250 коек, которая накануне была полностью освобождена от плановых пациентов, она будет работать только с больными коронавирусом.
"Здесь у нас исходно 36 реанимационных коек, 36 аппаратов ИВЛ. Данная система позволит нам увеличить объем до 150. Таким образом, 50% коек в этой клинике будут правильно вентилироваться и спасать больных", - пояснила Скворцова.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 29.03.2020 в 00:09:13 # 744299
вот из фейсбука
К.М. Лебединский, Президент Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов»
А.В. Гречко, директор Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии
А.Н. Кузовлев, заместитель директора – руководитель НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР
Д.Н. Проценко, главный врач Городской клинической больницы №40 Департамента здравоохранения города Москвы
28 марта 2020 года, 15:00
Дорогие коллеги и друзья!
В последние дни нам часто задают вопросы, связанные с возможностью или невозможностью использования одного аппарата ИВЛ для вентиляции двух или даже четырех пациентов, как рекомендовано зарубежными коллегами в известном ролике...
Поскольку нехватка современной дыхательной аппаратуры отмечается на фоне пандемии COVID-19 практически везде в мире, на первый взгляд, такое решение привлекательно. Однако внимательный анализ заставляет высказаться категорически против него, и вот почему.
Прежде всего, основная цель применения респираторной поддержки – поддержание нормального внутрилегочного газообмена, а этой цели «раздача вентиляции» достигнуть не позволяет. Биомеханические свойства системы грудная клетка-легкие у всех тяжелых пациентов (а других мы с вами не вентилируем!) разные. В итоге, какой бы режим вентиляции мы не выбрали, он окажется подходящим в лучшем случае одному из них, а спустя какое-то время не устроит и его. Подчеркнем: речь идет не только об управлении по объему, когда улучшение податливости у одного рискует погубить трех остальных, но и об управлении по давлению: пациентам с разными легкими нужны разные величины ПДКВ, инспираторного давления и давления плато. А если подобрать группу пациентов с примерно одинаковыми данными, как спрашивают коллеги, можем вам гарантировать – спустя уже несколько десятков минут эти потребности станут совсем разными! А представьте себе, какова растяжимость такого дыхательного контура? Сколько объема он будет отнимать у пациентов на каждый миллибар приложенного давления?...
Кроме того, вентиляция, при которой мы не в состоянии управлять параметрами (например, дыхательным объемом!) у каждого пациента, закономерно ставит нас под удар в юридическом смысле: правовая формула «крайняя необходимость», когда нарушение нормативных актов – единственный способ избежать наступления тяжких последствий, в данном случае неуместна, поскольку последствия таких действий именно тяжкими и окажутся…
Поэтому выскажемся совершенно определенно: лучше взять со склада аппараты предыдущих поколений, проверить их и использовать у наименее тяжелых пациентов, чем «раздавать вентиляцию» от импортной экспертной машины двум или четырем больным!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=214323079880887&id=100039095903549
Президент США Дональд Трамп, общаясь в пятницу с журналистами, заявил, что США готовятся произвести в течение ближайших 100 дней около 100 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Как погляжу, Трамп рынок прощупывает. Разве что он, похоже, не знаком с поговоркой
А пока что по признанию врачей из материалов CNN, в Нью Йорке зачастую приходится один аппарат на двоих делить...
Горный, что тебе в этот раз не понравилось?
Ара горный 29.03.2020 в 00:37:00 # 744302
Как заметил, вместе с едридпортфилом своих хозяев предпочитаешь лизнуть...
Ара горный 29.03.2020 в 00:41:13 # 744304
Цитата: Ара горный от 28.03.2020 18:41:13
Чем сейчас усиленно и занимаюсь.
Чем сейчас усиленно и занимаюсь.
Ара горный 29.03.2020 в 00:43:17 # 744307
Цитата: Ал от 28.03.2020 18:38:35
Как заметил, вместе с едридпортфилом своих хозяев предпочитаешь лизнуть...
Как заметил, вместе с едридпортфилом своих хозяев предпочитаешь лизнуть...
Чем сильнее лижешь, тем крепче зарплата. Так что не ревнуйте. Это только вы, на обчественных началах здесь сидите. А у меня с мадридом интерес.
Цитата: Ара горный от 28.03.2020 18:43:17Хоть вкусно?
Чем сильнее лижешь, тем крепче зарплата.
Чем сильнее лижешь, тем крепче зарплата.
Чисто из интереса, чтобы понять, к чему ревновать...
Ара горный 29.03.2020 в 00:45:21 # 744309
Цитата: Ал от 28.03.2020 18:41:50
Цитата: Ара горный от 28.03.2020 18:41:13
Чем сейчас усиленно и занимаюсь.
Чем сейчас усиленно и занимаюсь.
Продолжайте в том же духе! ©
Ара горный 29.03.2020 в 00:47:43 # 744311
Чисто из интереса, чтобы понять, к чему ревновать...
Ну вы обычно к лайкам ревнуете, сидите там статистику ведете. Ну вот и решил вас, как сейчас говорят триггернуть. Сработало! Буду продолжать в том же духе.
Кстати,
едридмадрид 29.03.2020 в 00:50:03 # 744313
известный американский журнал The Wall Street Journal. March 19, 2020 1:10 pm ET
Companies Retool Operations to Assist in Coronavirus Fight
As the pandemic puts nations on wartime footing, distillers concoct hand sanitizer, a car maker offers to assemble ventilators, a jeans factory switches to face masks
краткое содержание,
Говорится о том что не только в США, но и в Европе,
предприятия смогут перестроится на рельсы по борьбе с короновирусом, те кто шьёт джинсы могут начать производство масок и прочих индивидуальных средств защиты, упоминают Бредновые дома и их производства.
Так же фирмы косметики Люксовые, брендовые как Диор и прочие без проблем смогут наладить выпуск качественной жидкости антисептиков,представители General Motors (GM) и Ford Motor сообщили в четверг, что изучают возможность запуска производства аппаратов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне растущих опасений нехватки этого оборудования в США, Крупнейшие производители аппаратов ИВЛ и сопутствующих средств защиты органов дыхания - Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG и Getinge AB - уже заявили, что работают над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на это оборудование, в том числе в США. Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.
В США все чаще высказываются опасения, что аппаратов ИВЛ может не хватить в случае резкого скачка заболеваемости в стране, что вынудит врачей принимать сложные решения. Запасы аппаратов ИВЛ на данный момент исчерпаны, - отмечает топ-менеджер Ventec Life Systems Крис Брукс.
- Очевидно, что спрос на них сейчас гораздо выше, чем предложение. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить их производство. Американское общество реаниматологов оценивает доступный резерв аппаратов ИВЛ в Штатах более чем в 200 тыс.
https://www.wsj.com/articles/companies-retool-operations-to-assist-in-coronavirus-fight-11584637831?mod=searchresults&page=1&pos=2
Ара горный 29.03.2020 в 00:52:00 # 744314
Цитата: едридмадрид от 28.03.2020 18:50:03Quote:
тем временем в США, можно сказать дней 10 назад
известный американский журнал The Wall Street Journal. March 19, 2020 1:10 pm ET
Companies Retool Operations to Assist in Coronavirus Fight
As the pandemic puts nations on wartime footing, distillers concoct hand sanitizer, a car maker offers to assemble ventilators, a jeans factory switches to face masks
краткое содержание,
Говорится о том что не только в США, но и в Европе,
предприятия смогут перестроится на рельсы по борьбе с короновирусом, те кто шьёт джинсы могут начать производство масок и прочих индивидуальных средств защиты, упоминают Бредновые дома и их производства.
Так же фирмы косметики Люксовые, брендовые как Диор и прочие без проблем смогут наладить выпуск качественной жидкости антисептиков,представители General Motors (GM) и Ford Motor сообщили в четверг, что изучают возможность запуска производства аппаратов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне растущих опасений нехватки этого оборудования в США, Крупнейшие производители аппаратов ИВЛ и сопутствующих средств защиты органов дыхания - Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG и Getinge AB - уже заявили, что работают над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на это оборудование, в том числе в США. Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.
В США все чаще высказываются опасения, что аппаратов ИВЛ может не хватить в случае резкого скачка заболеваемости в стране, что вынудит врачей принимать сложные решения. Запасы аппаратов ИВЛ на данный момент исчерпаны, - отмечает топ-менеджер Ventec Life Systems Крис Брукс.
- Очевидно, что спрос на них сейчас гораздо выше, чем предложение. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить их производство. Американское общество реаниматологов оценивает доступный резерв аппаратов ИВЛ в Штатах более чем в 200 тыс.
https://www.wsj.com/articles/companies-retool-operations-to-assist-in-coronavirus-fight-11584637831?mod=searchresults&page=1&pos=2
известный американский журнал The Wall Street Journal. March 19, 2020 1:10 pm ET
Companies Retool Operations to Assist in Coronavirus Fight
As the pandemic puts nations on wartime footing, distillers concoct hand sanitizer, a car maker offers to assemble ventilators, a jeans factory switches to face masks
краткое содержание,
Говорится о том что не только в США, но и в Европе,
предприятия смогут перестроится на рельсы по борьбе с короновирусом, те кто шьёт джинсы могут начать производство масок и прочих индивидуальных средств защиты, упоминают Бредновые дома и их производства.
Так же фирмы косметики Люксовые, брендовые как Диор и прочие без проблем смогут наладить выпуск качественной жидкости антисептиков,представители General Motors (GM) и Ford Motor сообщили в четверг, что изучают возможность запуска производства аппаратов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне растущих опасений нехватки этого оборудования в США, Крупнейшие производители аппаратов ИВЛ и сопутствующих средств защиты органов дыхания - Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG и Getinge AB - уже заявили, что работают над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на это оборудование, в том числе в США. Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.
В США все чаще высказываются опасения, что аппаратов ИВЛ может не хватить в случае резкого скачка заболеваемости в стране, что вынудит врачей принимать сложные решения. Запасы аппаратов ИВЛ на данный момент исчерпаны, - отмечает топ-менеджер Ventec Life Systems Крис Брукс.
- Очевидно, что спрос на них сейчас гораздо выше, чем предложение. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить их производство. Американское общество реаниматологов оценивает доступный резерв аппаратов ИВЛ в Штатах более чем в 200 тыс.
https://www.wsj.com/articles/companies-retool-operations-to-assist-in-coronavirus-fight-11584637831?mod=searchresults&page=1&pos=2
Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.
Ара горный 29.03.2020 в 00:53:38 # 744316
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Они увидели первые признаки «набега» вкладчиков
После предложения Путина взимать налог с доходов по вкладам банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты. Проблем с фондированием у них нет, но банки думают, как удержать деньги граждан, в том числе за счет ставок
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7ce4369a794723cb66f2db?utm_source=amp_full-link
Они увидели первые признаки «набега» вкладчиков
После предложения Путина взимать налог с доходов по вкладам банки столкнулись с желанием ряда клиентов закрыть депозиты. Проблем с фондированием у них нет, но банки думают, как удержать деньги граждан, в том числе за счет ставок
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/27/03/2020/5e7ce4369a794723cb66f2db?utm_source=amp_full-link