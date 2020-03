Трамп заявил, что США поделятся с другими странами аппаратами ИВЛ

тем временем в США, можно сказать дней 10 назад



известный американский журнал The Wall Street Journal. March 19, 2020 1:10 pm ET



Companies Retool Operations to Assist in Coronavirus Fight



As the pandemic puts nations on wartime footing, distillers concoct hand sanitizer, a car maker offers to assemble ventilators, a jeans factory switches to face masks



краткое содержание,

Говорится о том что не только в США, но и в Европе,

предприятия смогут перестроится на рельсы по борьбе с короновирусом, те кто шьёт джинсы могут начать производство масок и прочих индивидуальных средств защиты, упоминают Бредновые дома и их производства.

Так же фирмы косметики Люксовые, брендовые как Диор и прочие без проблем смогут наладить выпуск качественной жидкости антисептиков,представители General Motors (GM) и Ford Motor сообщили в четверг, что изучают возможность запуска производства аппаратов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на фоне растущих опасений нехватки этого оборудования в США, Крупнейшие производители аппаратов ИВЛ и сопутствующих средств защиты органов дыхания - Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG и Getinge AB - уже заявили, что работают над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на это оборудование, в том числе в США. Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.

В США все чаще высказываются опасения, что аппаратов ИВЛ может не хватить в случае резкого скачка заболеваемости в стране, что вынудит врачей принимать сложные решения. Запасы аппаратов ИВЛ на данный момент исчерпаны, - отмечает топ-менеджер Ventec Life Systems Крис Брукс.

- Очевидно, что спрос на них сейчас гораздо выше, чем предложение. Мы делаем все возможное, чтобы увеличить их производство. Американское общество реаниматологов оценивает доступный резерв аппаратов ИВЛ в Штатах более чем в 200 тыс.



https://www.wsj.com/articles/companies-retool-operations-to-assist-in-coronavirus-fight-11584637831?mod=searchresults&page=1&pos=2