В Казахстане разработан тест на коронавирус

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KAN13 05 Апреля 2020 в 10:12:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 05.04.2020 в 15:39:48 # 745152
Цитата: NBE от 05.04.2020 09:03:44
Молодцы, но немного напрягает, то что финансируется США, США просто так денег не дает....
Молодцы, но немного напрягает, то что финансируется США, США просто так денег не дает....
а что тебя напрягает ?
так вот наши давно ( если взять короновирус) в контакте с американцами
ещё в ЯНВАРЕ у нас в Казахстане уже наблюдались и анализы отправлялись в лаборатории к американцам
новость от Философа НУР-СУЛТАН, 28 января 2020 года
Анализы казахстанцев с подозрением на коронавирус будут отправлять в Центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) в США, рассказала главный внештатный врач-инфекционист управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Атыгаева.
"Отбираются биоматериалы, слизь из носа на грипп или не гриппозные инфекции. Если грипп и другие инфекции не подтвердились, пробы направляются в лабораторию CDC, США", - рассказала Атыгаева.
на тот момент ( январь 2020 года) В Казахстане пока не могут лабораторным способом выявлять новый коронавирус. Поэтому действуют методом исключения - проверяют на грипп и другие инфекции.
А теперь в ИТОГИ мы имеем свои тесты
едридмадрид 05.04.2020 в 15:48:17 # 745153
они тож бывают "левые ", философ скидывал инфу мне с испанской газеты,
там сказано что 600 000 тестов которые пришли из Китая гуманитарная ( оплоченная ) помощь в Испанию были вернуты назад китайцам ,
посольства Китая типа отмазалась что китайская фирма не имела право -лицензию на продажу на экспорт, хотя на товаре СТОИТ ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ ЕС а в Китае всё что связано с экспортом под "колпаком властей "
так что я надеюсь что наши казахстанские тесты по качеству не будут отличаться от европейских, американских и арабских ( кстати Арабские эмираты ) развернули САМУЮ БОЛЬШУЮ тест лабораторию в мире ( после китайской) основа -база это американские и европейские стандарты
едридмадрид 05.04.2020 в 15:51:36 # 745154
13 марта министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в Казахстан поступило 15 тысяч тестов производства:
РФ;
КНР;
США;
ОАЭ;
Республика Корея;
тест-системы ВОЗ (производство Германии).
20 мар
Как проверяют на коронавирус в разных странах. Что важно знать
COVID-19 распространился на 160 стран. Ученые отмечают необходимость совершенствования тест-систем и выявления болезни на ранней стадии. РБК изучил опыт разных государств по тестированию на вирус и закономерности, связанные с ним
…
США: бюрократические проблемы
Низкий охват тестирования на коронавирус в среднем по США — меньше одного проведенного теста на 10 тыс. человек — объясняется бюрократическими проблемами, отмечает The New York Times https://www.nytimes.com/2020/03/12/opinion/americans-tested-for-coronavirus.html?auth=login-email&login=email. Возможности разработки американскими лабораториями или использования существующих тестов из других стран столкнулись с регуляторными проблемами.
Вдобавок большинство тест-систем от центров по контролю и профилактике заболеваний, отправленных на места, оказались с дефектом https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/16/cdc-who-coronavirus-tests/ . Медицинские компании получили экстренное разрешение на производство лишь к середине марта https://www.cnbc.com/2020/03/16/thermo-fisher-ships-coronavirus-tests-aims-to-make-5-million-per-week.html, и теперь количество доступных тест-систем в США должно увеличиться — производители обещают миллионы наборов. Но власти призывают проходить проверку лишь при наличии оснований и после консультации с врачом https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/03/16/vice-president-mike-pence-has-not-been-tested-coronavirus/5062803002/.
В тех штатах, где проводится больше тестов, фиксируется и большая заболеваемость, например, в штате Вашингтон, где распространенность лабораторного обследования значительно выше среднего по стране.
…
Виджет: Как менялся топ 10 стран по числу заболевших https://public.flourish.studio/visualisation/1609168/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1609168
…
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/03/2020/5e735f4a9a7947bdffbe88cf
Как проверяют на коронавирус в разных странах. Что важно знать
COVID-19 распространился на 160 стран. Ученые отмечают необходимость совершенствования тест-систем и выявления болезни на ранней стадии. РБК изучил опыт разных государств по тестированию на вирус и закономерности, связанные с ним
…
США: бюрократические проблемы
Низкий охват тестирования на коронавирус в среднем по США — меньше одного проведенного теста на 10 тыс. человек — объясняется бюрократическими проблемами, отмечает The New York Times https://www.nytimes.com/2020/03/12/opinion/americans-tested-for-coronavirus.html?auth=login-email&login=email. Возможности разработки американскими лабораториями или использования существующих тестов из других стран столкнулись с регуляторными проблемами.
Вдобавок большинство тест-систем от центров по контролю и профилактике заболеваний, отправленных на места, оказались с дефектом https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/16/cdc-who-coronavirus-tests/ . Медицинские компании получили экстренное разрешение на производство лишь к середине марта https://www.cnbc.com/2020/03/16/thermo-fisher-ships-coronavirus-tests-aims-to-make-5-million-per-week.html, и теперь количество доступных тест-систем в США должно увеличиться — производители обещают миллионы наборов. Но власти призывают проходить проверку лишь при наличии оснований и после консультации с врачом https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/03/16/vice-president-mike-pence-has-not-been-tested-coronavirus/5062803002/.
В тех штатах, где проводится больше тестов, фиксируется и большая заболеваемость, например, в штате Вашингтон, где распространенность лабораторного обследования значительно выше среднего по стране.
…
Виджет: Как менялся топ 10 стран по числу заболевших https://public.flourish.studio/visualisation/1609168/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1609168
…
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/03/2020/5e735f4a9a7947bdffbe88cf
Коронавирус и Дикий Запад: Берлин обвинил США в пиратском захвате масок https://www.bbc.com/russian/news-52156200
4 апреля 2020
Власти Берлина обвинили США в "современном пиратстве" после того, как 200 тыс. медицинских масок, предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку.
По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок FFP2 американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США.
Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны по закону времен войны в Корее, который применил президент Дональд Трамп.
В пятницу Трамп заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны.
"Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить", - заявил Трамп.
По его словам, американские власти получили в свое распоряжение почти 200 тыс. респираторов N95, 130 тыс. хирургических масок и 600 тыс. перчаток. При этом он не уточнил, каким образом все это попало в руки американцев.
...
В пятницу Трамп объявил, что отныне Центры по контролю над распространением заболевания будут рекомендовать американцам носить тканевые лицевые маски немедицинского назначения для борьбы с распространением вируса
...
Серьезные гуманитарные последствия
Компания 3M, чьи маски так и не добрались до Берлина, сообщила, что администрация президента отдала ей распоряжение прекратить экспорт производимых в США респираторов N95 в Канаду и страны Латинской Америки.
...
4 апреля 2020
Власти Берлина обвинили США в "современном пиратстве" после того, как 200 тыс. медицинских масок, предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку.
По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок FFP2 американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США.
Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны по закону времен войны в Корее, который применил президент Дональд Трамп.
В пятницу Трамп заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны.
"Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить", - заявил Трамп.
По его словам, американские власти получили в свое распоряжение почти 200 тыс. респираторов N95, 130 тыс. хирургических масок и 600 тыс. перчаток. При этом он не уточнил, каким образом все это попало в руки американцев.
...
В пятницу Трамп объявил, что отныне Центры по контролю над распространением заболевания будут рекомендовать американцам носить тканевые лицевые маски немедицинского назначения для борьбы с распространением вируса
...
Серьезные гуманитарные последствия
Компания 3M, чьи маски так и не добрались до Берлина, сообщила, что администрация президента отдала ей распоряжение прекратить экспорт производимых в США респираторов N95 в Канаду и страны Латинской Америки.
...
Quote:
03.04.2020
США перехватили заказанные Берлином защитные маски https://www.dw.com/ru/сша-перехватили-заказанные-берлином-защитные-маски/a-53004724
Партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США, сообщает Der Tagesspiegel. Только накануне главы трех регионов Франции пожаловались на США из-за аналогичных инцидентов.
США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.
Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.
Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.
Обеспокоенность Канады
Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. "Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них". Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.
Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он.
...
США перехватили заказанные Берлином защитные маски https://www.dw.com/ru/сша-перехватили-заказанные-берлином-защитные-маски/a-53004724
Партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США, сообщает Der Tagesspiegel. Только накануне главы трех регионов Франции пожаловались на США из-за аналогичных инцидентов.
США перехватили партию защитных масок, заказанную федеральной землей Берлин, сообщила в пятницу, 3 апреля, газета Der Tagesspiegel. Речь идет о профессиональных масках типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим атипичную пневмонию COVID-19.
Земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. Согласно газете, закупленная партия масок была перехвачена на пути в ФРГ и перенаправлена в США.
Власти США уже перехватили или перекупили миллионы защитных масок у других стран, в ряде случаев - прямо на взлетной полосе при вылете из КНР. Сначала о таких случаях сообщили французы. Затем обеспокоенность выразила Канада.
Обеспокоенность Канады
Премьер-министр этой страны Джастин Трюдо 2 апреля поручил проверить "вызывающие обеспокоенность сообщения" о том, что заказанные Канадой защитные маски были перенаправлены в США. "Мы должны позаботиться о том, чтобы предназначенное для Канады оснащение прибыло в Канаду и там осталось. Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них". Правительство в Оттаве заказало сотни тысяч защитных масок у одного из производителей хоккейной экипировки.
Еще 2 апреля главы трех регионов Франции обвинили США в перекупке масок, заказанных французами в Китае. Днем ранее глава региона Гранд-Эст, наиболее сильно пострадавшего от коронавируса, Жан Роттнер, заявил, что американцы перекупили заказанные Францией маски прямо на взлетной полосе. "Они вытаскивают наличные и платят втрое или вчетверо больше нашей цены заказа", - сообщил он.
...
Кроме того, что США своих союзников подвели и даже по самой сути - ограбили, выходит, что расчет на массовое производство тестов не оправдался...
В итальянской Ломбардии запретили выходить из дома без маски https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/5/7108382/
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ 2020
Власти северного итальянского региона Ломбардия, который больше всего пострадал от пандемии коронавируса, запретили выходить из дома без защитной маски.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Губернатор региона Аттилио Фонтана заявил, что начиная с завтрашнего дня на улицах можно будет появляться исключительно в защитных масках.
Еще более жесткие меры вводятся, потому что "мы еще не достигли ни одной цели, не завершили ни одной работы", сказал он. Отсюда дальнейшее усиление мер для замедления распространения инфекции по сравнению с теми мерами, которые были приняты правительством уже 15 дней назад.
Ломбардия стала единственным регионом Италии , которая ввела обязательства надевать маску или ее вариант всякий раз, когда человек выходит из дома.
Общее количество заражений в Ломбардии достигала почти 50 тысяч (49 118 с увеличением на 1598), смертей в течение последних суток было 345 (всего 8 656), однако в реанимации пациентов уменьшилось на 55 по сравнению с пятницей.
Nicki Speaki
Ого! Ми за заходами протидії вже скоро Італію випередимо! У нас з понеділка можна буде тільки в масці, а в Італії, Де в 40 разів більше офіційно заражених паралельно з нами вводять!
Подобається · Відповідь · 2 · 39 хв
Vitaly Kiev
Вы в курсе сколько тестов сделали в Италии? 650 тысяч. А у нас 5 тысяч, чувствуете разницу?
Подобається · Відповідь · 2 · 27 хв
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ 2020
Власти северного итальянского региона Ломбардия, который больше всего пострадал от пандемии коронавируса, запретили выходить из дома без защитной маски.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.
Губернатор региона Аттилио Фонтана заявил, что начиная с завтрашнего дня на улицах можно будет появляться исключительно в защитных масках.
Еще более жесткие меры вводятся, потому что "мы еще не достигли ни одной цели, не завершили ни одной работы", сказал он. Отсюда дальнейшее усиление мер для замедления распространения инфекции по сравнению с теми мерами, которые были приняты правительством уже 15 дней назад.
Ломбардия стала единственным регионом Италии , которая ввела обязательства надевать маску или ее вариант всякий раз, когда человек выходит из дома.
Общее количество заражений в Ломбардии достигала почти 50 тысяч (49 118 с увеличением на 1598), смертей в течение последних суток было 345 (всего 8 656), однако в реанимации пациентов уменьшилось на 55 по сравнению с пятницей.
Nicki Speaki
Ого! Ми за заходами протидії вже скоро Італію випередимо! У нас з понеділка можна буде тільки в масці, а в Італії, Де в 40 разів більше офіційно заражених паралельно з нами вводять!
Подобається · Відповідь · 2 · 39 хв
Vitaly Kiev
Вы в курсе сколько тестов сделали в Италии? 650 тысяч. А у нас 5 тысяч, чувствуете разницу?
Подобається · Відповідь · 2 · 27 хв
Цитата: Ал от 05.04.2020 10:16:52
Для освежения памяти повтор "архивной" статьи со ссылками на материалы СМИ США Quote:
Для освежения памяти повтор "архивной" статьи со ссылками на материалы СМИ США Quote:
20 мар
Как проверяют на коронавирус в разных странах. Что важно знать
COVID-19 распространился на 160 стран. Ученые отмечают необходимость совершенствования тест-систем и выявления болезни на ранней стадии. РБК изучил опыт разных государств по тестированию на вирус и закономерности, связанные с ним
…
США: бюрократические проблемы
Низкий охват тестирования на коронавирус в среднем по США — меньше одного проведенного теста на 10 тыс. человек — объясняется бюрократическими проблемами, отмечает The New York Times https://www.nytimes.com/2020/03/12/opinion/americans-tested-for-coronavirus.html?auth=login-email&login=email. Возможности разработки американскими лабораториями или использования существующих тестов из других стран столкнулись с регуляторными проблемами.
Вдобавок большинство тест-систем от центров по контролю и профилактике заболеваний, отправленных на места, оказались с дефектом https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/16/cdc-who-coronavirus-tests/ . Медицинские компании получили экстренное разрешение на производство лишь к середине марта https://www.cnbc.com/2020/03/16/thermo-fisher-ships-coronavirus-tests-aims-to-make-5-million-per-week.html, и теперь количество доступных тест-систем в США должно увеличиться — производители обещают миллионы наборов. Но власти призывают проходить проверку лишь при наличии оснований и после консультации с врачом https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/03/16/vice-president-mike-pence-has-not-been-tested-coronavirus/5062803002/.
В тех штатах, где проводится больше тестов, фиксируется и большая заболеваемость, например, в штате Вашингтон, где распространенность лабораторного обследования значительно выше среднего по стране.
…
Виджет: Как менялся топ 10 стран по числу заболевших https://public.flourish.studio/visualisation/1609168/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1609168
…
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/03/2020/5e735f4a9a7947bdffbe88cf
Как проверяют на коронавирус в разных странах. Что важно знать
COVID-19 распространился на 160 стран. Ученые отмечают необходимость совершенствования тест-систем и выявления болезни на ранней стадии. РБК изучил опыт разных государств по тестированию на вирус и закономерности, связанные с ним
…
США: бюрократические проблемы
Низкий охват тестирования на коронавирус в среднем по США — меньше одного проведенного теста на 10 тыс. человек — объясняется бюрократическими проблемами, отмечает The New York Times https://www.nytimes.com/2020/03/12/opinion/americans-tested-for-coronavirus.html?auth=login-email&login=email. Возможности разработки американскими лабораториями или использования существующих тестов из других стран столкнулись с регуляторными проблемами.
Вдобавок большинство тест-систем от центров по контролю и профилактике заболеваний, отправленных на места, оказались с дефектом https://www.washingtonpost.com/business/2020/03/16/cdc-who-coronavirus-tests/ . Медицинские компании получили экстренное разрешение на производство лишь к середине марта https://www.cnbc.com/2020/03/16/thermo-fisher-ships-coronavirus-tests-aims-to-make-5-million-per-week.html, и теперь количество доступных тест-систем в США должно увеличиться — производители обещают миллионы наборов. Но власти призывают проходить проверку лишь при наличии оснований и после консультации с врачом https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/03/16/vice-president-mike-pence-has-not-been-tested-coronavirus/5062803002/.
В тех штатах, где проводится больше тестов, фиксируется и большая заболеваемость, например, в штате Вашингтон, где распространенность лабораторного обследования значительно выше среднего по стране.
…
Виджет: Как менялся топ 10 стран по числу заболевших https://public.flourish.studio/visualisation/1609168/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1609168
…
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/20/03/2020/5e735f4a9a7947bdffbe88cf
Не верно ссылаться на инфо которой более 10 дней.
За это время в Казахстане появились свои тесты, в сша протестировали более 1млн человек, перешли рубеж 1го миллиона заражённых.
Здесь более-менее полная инфа
https://www.worldometers.info/
Цитата: KS от 05.04.2020 11:50:08Во первых, "архив" выложил для напоминания о проблемах с тестами в США в ответ на "выстрел" пропагандиста в китайцев.
Не может он расхваливая кумиров кого-либо походя не зацепить. При этом проблем у кумиров в упор не замечая.
Во вторых, как показала практика, гораздо важнее не выявление, а ограничение возможных путей заражения.
А по этому поводу в "архиве" до сих пор достаточно актуален виджет сравнения ситуации различных стран с Японией, где проводили тесты лишь имеющим признаки заболевания, но зато в "стране восходящего солнца" с началом эпидемии поголовно начали носить медицинские маски. Для сопоставления вполне достаточно данные по уровню смертности со свежими данными сопоставить.
В третьих, неужели тестирование к снижению уровня заражения и смертности привело?
Если на фоне высокого уровня смертности после долгих проволочек в США все таки пришлось ввести карантин и озаботиться, наконец проблемой недостаточности обычных медицинских масок для населения.
Причем нанося ущерб союзникам...
Бездомные герои. Медиков в США массово выселяют из арендованного жилья из-за страха заразиться коронавирусом https://nv.ua/world/countries/koronavirus-medikov-v-ssha-massovo-vyselyayut-iz-arendovannogo-zhilya-poslednie-novosti-50079731.html
2 апреля
В США, где число зараженных COVID-19 достигло 215 тысяч, арендодатели массово разрывают договоры с медицинскими работниками.
Об этом сообщает The Daily Beast https://www.thedailybeast.com/coronavirus-nurses-face-eviction-housing-discrimination-from-scared-landlords?ref=scroll .
Медсестры по всем Соединенным Штатам сталкиваются с дискриминацией со стороны арендодателей. Некоторым из них отказываются сдавать жилье, других и вовсе выселяют из арендованных квартир.
...
2 апреля
В США, где число зараженных COVID-19 достигло 215 тысяч, арендодатели массово разрывают договоры с медицинскими работниками.
Об этом сообщает The Daily Beast https://www.thedailybeast.com/coronavirus-nurses-face-eviction-housing-discrimination-from-scared-landlords?ref=scroll .
Медсестры по всем Соединенным Штатам сталкиваются с дискриминацией со стороны арендодателей. Некоторым из них отказываются сдавать жилье, других и вовсе выселяют из арендованных квартир.
...