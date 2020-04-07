Уже переболели

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danilov 07 Апреля 2020 в 15:46:58
"Я также хотела бы сказать несколько слов о том, что наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики, и лечения новой коронавирусной инфекции. В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу".
Комментарии, по рейтингу, по дате
У нас Шымкент тоже этим вирусом ещё в январе переболел весь, поголовно все жаловались на странный грипп. Просто никто не выявлял его, ставили диагноз ОРВИ и всё.Я думал что только мы с женой ТАК переболели, а оказывается другая картина.
Скорее всего в марте заразились больше людей, чем выявили. У молодых и сильных он прошел незаметно.
Взрослые тяжело болели, некоторые температурили сильно, у многих был сухой кашел без соплей, уколы и лекарства не помогали. Подтверждаю, странный был грипп.
Интересен и тот факт, что сначала один болел, выздоравливал внезапно после того как переставал пить таблетки. Через неделю заболевал второй, еще через неделю трети