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Наука и техника
Уже переболели
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danilov 07 Апреля 2020 в 15:46:58
1 апреля заместитель Председателя Правительства РФ Т. Голикова докладывала В.Путину и членам Правительства о ситуации с коронавирусом и сообщила интересные сведения:

"Я также хотела бы сказать несколько слов о том, что наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики, и лечения новой коронавирусной инфекции. В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу".
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 07.04.2020 в 16:44:27   # 745315
У нас Шымкент тоже этим вирусом ещё в январе переболел весь, поголовно все жаловались на странный грипп. Просто никто не выявлял его, ставили диагноз ОРВИ и всё.
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  Navi680 07.04.2020 в 18:57:04   # 745329
Вполне возможно
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  Nafis 07.04.2020 в 19:02:24   # 745331
Половина всех моих знакомых тяжело переболели в начале года. У нас вся семья. У меня боли в груди и нехватка воздуха в течении недели были в январе.
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  Author 07.04.2020 в 19:14:12   # 745334
Уже поговаривают о covid-20, который будет косить
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  старик 07.04.2020 в 19:28:35   # 745338
Quote:
У нас Шымкент тоже этим вирусом ещё в январе переболел весь, поголовно все жаловались на странный грипп. Просто никто не выявлял его, ставили диагноз ОРВИ и всё.
Я думал что только мы с женой ТАК переболели, а оказывается другая картина.
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  Navi680 07.04.2020 в 19:53:03   # 745341
Моя дочь и тётя 2 недели пластом лежали.
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  bolatbol 07.04.2020 в 21:06:02   # 745347
Давайте рассуждать логично. От этого ковида смертность 3-5% при реанимационных мероприятиях. Старики и хроники очень тяжело переносят и без ИВЛ не выживают. Если бы ковид у нас был в январе, он не прошел бы незамеченный. Был грипп, это тоже не сахар.
Скорее всего в марте заразились больше людей, чем выявили. У молодых и сильных он прошел незаметно.
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  Saturn 07.04.2020 в 21:09:42   # 745348
У нас половина соседей и родственников переболело, половина семьи в т.ч. дети. С середины января до начала марта
Взрослые тяжело болели, некоторые температурили сильно, у многих был сухой кашел без соплей, уколы и лекарства не помогали. Подтверждаю, странный был грипп.
Интересен и тот факт, что сначала один болел, выздоравливал внезапно после того как переставал пить таблетки. Через неделю заболевал второй, еще через неделю трети
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