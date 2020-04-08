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Наука и техника
Определено влияние популярной прививки на заболеваемость COVID-19
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danilov 08 Апреля 2020 в 12:35:52
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится. Об этом сообщает издание The IrishTimes со ссылкой на исследование специалистов.

В ходе анализа ученые сравнили показатели распространения и смертности от COVID-19 и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.

"За 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион. Уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без такой программы", - рассказал один из исследователей Пол Хегарти.

Отмечается, что исследование в значительной степени является статистическим и сопровождается рядом оговорок из-за возможного наличия факторов, затрудняющих трактовку его результатов. По словам Хегарти, для снижения вероятности ошибок специалисты пересмотрели статистику заболеваемости COVID-19 и провели сравнения по странам.
"Мы не ожидали увидеть столь заметную разницу", - подчеркнул исследователь.

https://ria.ru/20200407/1569665971.html
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  Konstant 08.04.2020 в 13:46:05   # 745451
И тут совок опять виноват...
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