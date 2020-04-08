Определено влияние популярной прививки на заболеваемость COVID-19

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danilov 08 Апреля 2020 в 12:35:52
В ходе анализа ученые сравнили показатели распространения и смертности от COVID-19 и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах.
"За 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион. Уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без такой программы", - рассказал один из исследователей Пол Хегарти.
Отмечается, что исследование в значительной степени является статистическим и сопровождается рядом оговорок из-за возможного наличия факторов, затрудняющих трактовку его результатов. По словам Хегарти, для снижения вероятности ошибок специалисты пересмотрели статистику заболеваемости COVID-19 и провели сравнения по странам.
"Мы не ожидали увидеть столь заметную разницу", - подчеркнул исследователь.
https://ria.ru/20200407/1569665971.html