Ношение масок на улице неэффективно - главный санврач Алматы

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danilov 22 Апреля 2020 в 19:19:36
Находясь на улице, наоборот, мы маски увлажняем и выводим из строя, а это значит, что в них развивается благоприятная среда для распространения вируса", - сказал главный государственный санврач.
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едридмадрид 22.04.2020 в 19:42:14 # 747198
Цитата: NBE от 22.04.2020 13:39:40
Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.
Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.
а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,
и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски надела или наши с такими заявлениями
toliktommy 22.04.2020 в 20:21:43 # 747207
Цитата: едридмадрид от 22.04.2020 13:42:14
а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,
и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски надела или наши с такими заявлениями
Цитата: NBE от 22.04.2020 13:39:40
Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.
Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.
а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,
и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски надела или наши с такими заявлениями
Если есть возможность - то без проблем, носить нужно. Но если сравнить их производственные мощности масок и наши, то все печально получается. У нас швеи уже каждая по сто иголок сломали за время карантина. А в Китае спанбонд клепают ежесуточно километрами и несколько заводов миллионы в сутки выпускают в том числе и для нас.
едридмадрид 22.04.2020 в 20:31:42 # 747209
Цитата: toliktommy от 22.04.2020 14:21:43
Если есть возможность - то без проблем, носить нужно. Но если сравнить их производственные мощности масок и наши, то все печально получается. У нас швеи уже каждая по сто иголок сломали за время карантина. А в Китае спанбонд клепают ежесуточно километрами и несколько заводов миллионы в сутки выпускают в том числе и для нас.
Цитата: едридмадрид от 22.04.2020 13:42:14
а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,
и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски надела или наши с такими заявлениями
Цитата: NBE от 22.04.2020 13:39:40
Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.
Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.
а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,
и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски надела или наши с такими заявлениями
Если есть возможность - то без проблем, носить нужно. Но если сравнить их производственные мощности масок и наши, то все печально получается. У нас швеи уже каждая по сто иголок сломали за время карантина. А в Китае спанбонд клепают ежесуточно километрами и несколько заводов миллионы в сутки выпускают в том числе и для нас.
какие швеи? какие маски?
на дворе 21 век, это при совке когда технологий не было марлевые повязки ( тогда они масками не назывались) сшили все кому не лень, девченки у нас на трудах и когда военка была
а сейчас НОРМАЛЬНАЯ МАСКА ( чтоб соблюдалась технология и госты стандарты и прочеее) делается на оборудовании и из специальных материалов ( желательно в стерильных условиях) шитье масок это для бедных ( тех кто элементарно технологию и материал не могут доставить)