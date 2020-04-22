Ношение масок на улице неэффективно - главный санврач Алматы

Цитата: едридмадрид от

Цитата: NBE от

Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок. Вы это еще нашим стражам правопорядка донесите, а то докапываются даже до водителей, которые одни на собственном авто ездят без масок.



а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,



и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски надела или наши с такими заявлениями а в Китае за такие слова врач тем более такой пост занимающий сразу бы пулю между глаз получил,и вообще возникает сомнение это это политбюро коммунистческого Китая лоханулась что всех китайцев в маски наделаили наши с такими заявлениями

Если есть возможность - то без проблем, носить нужно. Но если сравнить их производственные мощности масок и наши, то все печально получается. У нас швеи уже каждая по сто иголок сломали за время карантина. А в Китае спанбонд клепают ежесуточно километрами и несколько заводов миллионы в сутки выпускают в том числе и для нас.