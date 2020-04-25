Идеолог шведской модели борьбы с коронавирусом: Нигде в Европе закрытие границ и самоизоляция не остановили распространение Covid-19

Как я понимаю сторонников и противников карантина рассудит время. Хорошо что есть страны, которые не ввели карантин: когда все закончится и подсчитают людские потери и потери экономики ,станет ясно как именно встречать следующую пандемию. Опыт приобретается только на практике. Правда появится масса людей, которые будут кричать на всех углах:"Я же говорил..."!