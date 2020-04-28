Глава Volkswagen признался, что машины Tesla по ряду показателей недостижимы для других автопроизводителей

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философ 28 Апреля 2020 в 00:30:22
И из-за этого у Герберта Дисса болит голова
Автомобиль Tesla Model S вышел на рынок в 2012 году, но до сих пор то, что предлагают эти машины, недостижимо для большинства других авто, независимо от цен.
Да, не совсем правильно приравнивать первые Model S и современные, но всё же в комплексе всё именно так и выглядит. Одна из изюминок машин Tesla — уровень внедрения в них современных цифровых технологий, начиная от функции автопилота и заканчивая возможностью обновления ПО по воздуху.
Пропасть, разделяющая машины Tesla с львиной долей других авто, это вовсе не выдумки фанатов компании. Как сообщают источники, генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс (Hebert Diess) озабочен лидерством Tesla в ряде областей, и это вызывает у него головную боль. Конечно, публично в этом Дисс не признавался — источнику в руки попали документы из внутренней почты немецкого концерна.
В них Дисс выражает озабоченность возможностями машин Tesla, в основном акцентируя внимание на ПО.
Больше всего меня волнуют возможности систем помощи водителю. 500 000 машин Tesla функционируют, как единая нейронная сеть, которая непрерывно собирает данные и предоставляет клиенту новый опыт вождения каждые 14 дней. Ни один другой производитель автомобилей не может сделать это сегодня. Нам предстоит ещё долгий путь, чтобы догнать Tesla
Также Дисс признаётся, что покупателям нравится интеграция возможностей управления машиной в приложение для смартфона и создание пользовательского интерфейса вокруг огромного центрального экрана машины.
Однако Дисс всё же генеральный директор Volkswagen, а это значит, что его озабоченность — это не просто слова. Как сообщается, немецкий автогигант намерен создать некую новую организацию для реализации плана «догнать Tesla».
https://www.ixbt.com/news/2020/04/27/glava-volkswagen-priznalsja-chto-mashiny-tesla-po-rjadu-pokazatelej-nedostizhimy-dlja-drugih-avtoproizvoditelej.html
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