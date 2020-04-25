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Наука и техника
Крупнейший в мире контейнеровоз отправился в первое плавание
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danilov 28 Апреля 2020 в 21:07:54
Циндао /пров. Шаньдун/, 26 апреля /Синьхуа/ -- Крупнейший в мире контейнеровоз HMM Algeciras грузовместимостью 24 тыс TEU /20-футовый эквивалент/ сегодня отправился из порта Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ в свое первое плавание. Фотографии Синьхуа/Ли Цзыхэн

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  строитель 29.04.2020 в 00:00:38   # 748208
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  Ал 29.04.2020 в 01:37:12   # 748231
Quote:
Видео посадки в алматинском аэропорту самого большого самолета в мире https://www.zakon.kz/5019181-video-posadki-v-almatinskiy-aeroport.html?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
Он летел транзитом через Алматы в Польшу.
25 апреля 2020
Пилот Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал в Youtube видео посадки в Алматы из кабины самолета, передает zakon.kz.
"Мрия" уже во второй раз посещает Алматы. Второй раз борт летит транзитом через Алматы для дозаправки. В первый свой визит он направлялся в Китай за медоборудованием и средствами борьбы с коронавирусом. Теперь самолет следовал из Китая в Польшу.
Добавим, что Ан-225 - самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации.
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