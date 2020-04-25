Крупнейший в мире контейнеровоз отправился в первое плавание

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danilov 28 Апреля 2020 в 21:07:54
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Видео посадки в алматинском аэропорту самого большого самолета в мире https://www.zakon.kz/5019181-video-posadki-v-almatinskiy-aeroport.html?utm_source=grf-eng&utm_medium=partner&utm_campaign=giraff.io
Он летел транзитом через Алматы в Польшу.
25 апреля 2020
Пилот Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал в Youtube видео посадки в Алматы из кабины самолета, передает zakon.kz.
"Мрия" уже во второй раз посещает Алматы. Второй раз борт летит транзитом через Алматы для дозаправки. В первый свой визит он направлялся в Китай за медоборудованием и средствами борьбы с коронавирусом. Теперь самолет следовал из Китая в Польшу.
Добавим, что Ан-225 - самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации.
Он летел транзитом через Алматы в Польшу.
25 апреля 2020
Пилот Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал в Youtube видео посадки в Алматы из кабины самолета, передает zakon.kz.
"Мрия" уже во второй раз посещает Алматы. Второй раз борт летит транзитом через Алматы для дозаправки. В первый свой визит он направлялся в Китай за медоборудованием и средствами борьбы с коронавирусом. Теперь самолет следовал из Китая в Польшу.
Добавим, что Ан-225 - самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации.