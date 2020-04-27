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Наука и техника
Опубликованы результаты обследования блока №1 АЭС Фукусима Дайичи методом мюонной радиографии
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danilov 29 Апреля 2020 в 08:00:00
Группа авторов из Японии (Hirofumi Fujii и др.) опубликовала в журнале "Progress of Theoretical and Experimental Physics" (Volume 2020, Issue 4, April 2020) статью, посвящённую результатам обследования блока №1 аварийной АЭС "Фукусима Дайичи" методом мюонной радиографии.

Название статьи - "Investigation of the Unit-1 nuclear reactor of Fukushima Daiichi by cosmic muon radiography". Ссылка на публикацию - https://doi.org/10.1093/ptep/ptaa027.

"Мы обследовали статус тепловыделяющих сборок в реакторе блока №1 АЭС "Фукусима Дайичи" методом мюонной радиографии. В нашем исследовании детекторы мюонов былы расположены снаружи реакторного здания", - говорится в аннотации к статье.

"Мы добились успеха при идентификации через бетонную стену реакторного здания внутренней структуры реакторного комплекса, такой как контейнмент, корпус реактора и другие конструкции реакторного здания".

"Мы нашли, что значительное количество тепловыделяющих сборок отсутствуют в положенном месте активной зоны внутри корпуса реактора. Естественная интерпретация этого факта такова, что бо́льшая часть ядерного топлива расплавилась и стекла в нижнюю часть корпуса реактора или ещё ниже", - утверждается в аннотации.

Далее авторы пишут, что, к сожалению, не смогли получить информацию о состоянии топлива в нижней части корпуса и ниже. Для такого анализа, полагают авторы, необходимо изменить конфигурацию эксперимента и приблизить мюонный телескоп к корпусу реактора.

ATOMINFO.RU, ОПУБЛИКОВАНО 27.04.2020
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