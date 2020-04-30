Крупнейшая озоновая дыра закрылась над Арктикой

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danilov 02 Мая 2020 в 17:36:51
По ее словам, ослабление озонового слоя в марте 2020 года достигло рекордных уровней.
«Причиной происшедшего стала комбинация двух факторов: продолжающее присутствие в атмосфере веществ, которые истощают озоновый слой, а также метеорологические условия», - отметила эксперт.
Нуллис пояснила, что в этом году в стратосфере была очень холодная зима, но на данный момент ситуация стабилизировалась и дыра закрылась.
«С сокращениями загрязнения воздуха из-за пандемии COVID-19 это не связано», - цитирует специалиста РИА Новости.
Отмечается, что появление озоновой дыры над Арктикой является весенним феноменом.
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