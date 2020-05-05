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Наука и техника
Нам придётся заново изобрести строительство
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danilov 05 Мая 2020 в 13:43:58
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  KapitanNemo 05.05.2020 в 17:29:09   # 748969
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  Zoggyla 05.05.2020 в 19:20:44   # 748978
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  старик 05.05.2020 в 20:23:14   # 748986
А место на Луне Россия уже закупила у америкосов?
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