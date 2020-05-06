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Наука и техника
Великий поход
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danilov 06 Мая 2020 в 16:26:03
Китай осуществил успешный запуск испытательной версии китайского космического корабля нового типа при помощи ракеты-носителя Long March-5B ("Великий поход-5В","Чанчжэн-5-Би") с космодрома Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай).



С одной стороны, проверяют готовность ракеты-носителя "Великий поход-5B" к выводу на орбиту планируемой модульной космической станции. Специально для этого ракета несла новый 20,5 метровый головной обтекатель.

С другой - будет проверяться и предназначенный в том числе и для полётов на нее (станцию) новый пилотируемый космический корабль. По сравнению с существующим "Шэньчжоу", он не только может доставлять больше людей (вплоть до 6) и грузов в космос, но и предназначен для полётов за пределами низкой околоземной орбиты - в том числе, потенциально, и для полетов к Луне.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 06.05.2020 в 17:18:09   # 749085
Союз ...близнец раз копируют значит хорошая штука
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  старик 06.05.2020 в 20:08:03   # 749102
Я тоже думаю что это спизженный "Союз".
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