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Наука и техника
В сети нашли карту мира 1922 года и удивились многим несуществующим государствам
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Гость 11 Мая 2020 в 08:40:28


На Reddit опубликовали карту мира от 1922 года в высоком разрешении, пользователи в комментариях удивились тому, как много изменений произошло с тех пор. Юзеры в том числе заметили, что многие нанесенные на карту государства в настоящее время являются несуществующими.

Пользователь Mattia_von_Sigmund опубликовал в разделе MapPorn, посвященном изображениям карт в высоком качестве, сделанную в Лондоне карту мира от 1 августа 1922 года. Он отметил, что с таким разрешением можно увеличивать различные континенты и детально изучить все государства, а также торговые пути и города. Этим и занялись участники Reddit.

Некоторые отметили, что тогдашние названия отличаются от нынешних. Так, Гавайи указаны как Сандвичевы острова. Так их назвал английский мореплаватель Джеймс Кук. Были и те, кто увидел изменения в территориях. На Аравийском полуострове отдельно помечен Хиджаз — территория, которая считается историческим местом возникновения ислама, там находятся священные города мусульман Мекка и Медина. В настоящее время это часть Саудовской Аравии.

Большинство же указали на то, что некоторые государства более не существуют или изменили свой статус — например, Британская Индия. Территория колонии Британской империи к тому времени охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Юзеры также обратили внимание на то, что Корея в то время была одним государством, Иордании еще не существовало (ее территория тогда входила в Палестину), а Югославия, наоборот, присутствует на карте.

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/gfy8uo/12000x8000_px_map_from_the_early_1920s_zoom/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 11.05.2020 в 09:48:47   # 749413
Скорее удивились тому, что историю не знают
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  Даун 11.05.2020 в 10:50:42   # 749414
А где Казахстан, Киргизия?
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  Нана 11.05.2020 в 11:10:02   # 749416
Кто я и что такое мой канал
https://en.tipeee.com/new-right-channel
https://www.youtube.com/watch?v=OxhSQp_n6xs
https://www.youtube.com/watch?v=tXE_6T0lt8M
https://www.youtube.com/watch?v=9g2PZ8gu9bk
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  Dee 11.05.2020 в 11:34:44   # 749420
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  Даун 11.05.2020 в 12:59:27   # 749429
Цитата: Dee от 11.05.2020 05:34:44
Цитата: Даун от 11.05.2020 04:50:42
А где Казахстан, Киргизия?

в советском союзе, бездарь!
карта от 22 года Тупица , откуда Казахстан, до 25 года Киргизская АССР называлась нынешняя территория Казахстана
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  гримм 11.05.2020 в 13:11:05   # 749431
пендосная карта,видно сразу на своих материках точно обресовали, на тех где им доступ закрыт нарисовали на словах на слухах
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  htmaker 11.05.2020 в 14:56:36   # 749435
Цитата: гримм от 11.05.2020 07:11:05
пендосная карта,видно сразу на своих материках точно обресовали, на тех где им доступ закрыт нарисовали на словах на слухах
если они взялись составлять карту мира, то данные у них были уже все
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  Galent 11.05.2020 в 17:36:01   # 749448
Хых.. наш город уже в 1922 году был чем-то известен англосаксам
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