В сети нашли карту мира 1922 года и удивились многим несуществующим государствам

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Гость 11 Мая 2020 в 08:40:28
На Reddit опубликовали карту мира от 1922 года в высоком разрешении, пользователи в комментариях удивились тому, как много изменений произошло с тех пор. Юзеры в том числе заметили, что многие нанесенные на карту государства в настоящее время являются несуществующими.
Пользователь Mattia_von_Sigmund опубликовал в разделе MapPorn, посвященном изображениям карт в высоком качестве, сделанную в Лондоне карту мира от 1 августа 1922 года. Он отметил, что с таким разрешением можно увеличивать различные континенты и детально изучить все государства, а также торговые пути и города. Этим и занялись участники Reddit.
Некоторые отметили, что тогдашние названия отличаются от нынешних. Так, Гавайи указаны как Сандвичевы острова. Так их назвал английский мореплаватель Джеймс Кук. Были и те, кто увидел изменения в территориях. На Аравийском полуострове отдельно помечен Хиджаз — территория, которая считается историческим местом возникновения ислама, там находятся священные города мусульман Мекка и Медина. В настоящее время это часть Саудовской Аравии.
Большинство же указали на то, что некоторые государства более не существуют или изменили свой статус — например, Британская Индия. Территория колонии Британской империи к тому времени охватывала территории современных Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Юзеры также обратили внимание на то, что Корея в то время была одним государством, Иордании еще не существовало (ее территория тогда входила в Палестину), а Югославия, наоборот, присутствует на карте.
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/gfy8uo/12000x8000_px_map_from_the_early_1920s_zoom/
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://en.tipeee.com/new-right-channel
https://www.youtube.com/watch?v=OxhSQp_n6xs
https://www.youtube.com/watch?v=tXE_6T0lt8M
https://www.youtube.com/watch?v=9g2PZ8gu9bk
Цитата: Даун от 11.05.2020 04:50:42
А где Казахстан, Киргизия?
А где Казахстан, Киргизия?
в советском союзе, бездарь!
Цитата: Dee от 11.05.2020 05:34:44карта от 22 года Тупица , откуда Казахстан, до 25 года Киргизская АССР называлась нынешняя территория Казахстана
в советском союзе, бездарь!
Цитата: Даун от 11.05.2020 04:50:42
А где Казахстан, Киргизия?
А где Казахстан, Киргизия?
в советском союзе, бездарь!
Цитата: гримм от 11.05.2020 07:11:05если они взялись составлять карту мира, то данные у них были уже все
пендосная карта,видно сразу на своих материках точно обресовали, на тех где им доступ закрыт нарисовали на словах на слухах
пендосная карта,видно сразу на своих материках точно обресовали, на тех где им доступ закрыт нарисовали на словах на слухах