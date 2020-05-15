Казахстанские учёные успешно борются с опасными инфекциями

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философ 15 Мая 2020 в 16:00:44
В ответ в китайском МИДе предположили, что инфекцию в Ухань занесли именно американские военные. В этих поисках «крайнего» нашлись и третьи – некоторые СМИ уверяют, что вирус Covid-19 чуть ли не разработан в лабораториях стран бывшего СССР, в частности, в Грузии и на Украине. В этой связи некоторые обвинили даже Казахстан, причём конкретно казахстанский Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева (ННЦООИ), под эгидой которого работает Центральная референс-лаборатория (ЦРЛ).
Легенды и мифы о «казахстанском следе»
Разумеется, никто журналистских расследований на эту тему не проводил, аргументами и доказательствами не заморачивался. Как часто бывает в таких случаях, «сетевые аналитики» озабоченно выкладывают стандартный набор конспирологических версий из разряда слухов, мифов и фейков. Их смысл сводится к одному: ЦРЛ в Алматы – это чуть ли не филиал военно-биологической лаборатории Минобороны США, в её стенах, мол, тайно разрабатывается биологическое оружие, угрожающее не только Казахстану, но и всему миру. Ну и на «закуску» ещё один вброс: якобы Covid-19 попал в Ухань именно из казахстанской Центральной референс-лаборатории.
Поскольку недостоверная, но «громкая» информация иногда вреднее иного вируса, МИД Казахстана счёл нужным выступить с комментарием по вопросам биобезопасности, заявив о сугубо гражданской направленности всех научных биологических разработок в РК.
«Ответственно заявляем, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств. Любая работа, которая проводится в ЦРЛ, находится под контролем министерств здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства РК. Её деятельность сфокусирована на обеспечении биологической безопасности в Казахстане, проведении фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ», – сказано в комментарии МИД республики.
Уникальная лаборатория
На самом деле надо понимать, что функционирование Центральной референс-лаборатории для Казахстана просто жизненно необходимо, появилась она не на пустом месте и уж точно не по прихоти американских военных. Технической и кадровой базой для её создания стал Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт (СНИПЧИ), основанный в 1948 году по инициативе Министерства здравоохранения СССР.
Дело в том, что из-за геологических и климатических особенностей Казахстана (преобладают степи, пустыни и горы) на значительной части территории республики периодически появлялись и до сих пор появляются природные очаги чумы, холеры, туляремии, бруцеллёза и других особо опасных инфекционных болезней (к примеру, с 1912-го по 2010 год было зарегистрировано 123 эпидемических очагов чумы, а общая её площадь составляет сегодня 1007350 км2). Так что Казахстан просто вынужден уделять особое внимание вопросам биологической безопасности и развивать производственно-исследовательскую инфраструктуру.
В советские годы СНИПЧИ был методическим центром противочумной службы всей Центральной Азии, а советская школа вирусологии, и это признано мировым сообществом, являлась самой передовой. Со временем на его месте появился Национальный научный центр особо опасных инфекций им. М. Айкимбаева (ННЦООИ) в Алмате. За эти годы в Казахстане была создана отечественная школа, проведены уникальные исследования и разработки, появилась плеяда выдающихся ученных биологов.
Однако прежнее помещение не отвечало современным международным стандартам хранения коллекций патогенов и вирусов. Поэтому правительство РК приняло решение о возведении нового здания – с отдельными лабораториями, оснащёнными самым передовым оборудованием. И в этой связи строительство при ННЦООИ Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) стало дополнительным элементом укрепления биологической безопасности (она является международным НИИ-центром третьего уровня биологической защиты), национального научного и производственного потенциала.
Отдельно стоит отметить, что лаборатория была построена и оборудована за счёт средств США в рамках программы совместного уменьшения биологической угрозы (стоимость проекта – $130 млн). Однако строительство велось казахстанскими специалистами под полным контролем казахстанской стороны (эксперты США оказывали только консультативную помощь), ЦРЛ полностью принадлежит РК, в ней работают исключительно казахстанские биологи и вирусологи, она финансируется из бюджета республики и, что ещё очень важно, – находится в ведении сугубо гражданских министерств (это полностью исключает работу над созданием биологического оружия). Более того, лаборатория не является закрытым объектом, напротив, её деятельность абсолютно прозрачна, а её двери открыты и для международных экспертов, и для аккредитованных журналистов.
Как подчеркнул бывший главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин, деятельность ЦРЛ направлена только на биобезопасность и биозащиту от опасных патогенов на территории Казахстана.
Собственные тест-системы
Кстати, важность лаборатории подтвердила и нынешняя ситуация: в условиях пандемии её учёные (как и учёные других лабораторий и Центров мира) активно включились в разработку собственной вакцины от коронавируса и создание отечественных тестов на Covid-19. Причём, тест-системы были созданы в рекордный срок, уже получили высокую оценку Минздрава республики и соответствуют мировым стандартам. Таким образом, Казахстан перестал зависеть от поставок таких тестов из-за рубежа и наладил собственное производство.
По мнению заместителя директора алматинского филиала Национального центра биотехнологий Юрия Скибы, созданные тест-системы включают в себя системы референс-контроля на разных этапах анализа, что позволяет контролировать процесс, его качество и избежать ошибочных результатов.
И последнее. Что бы ни утверждали авторы фейков и мифов, с обретением независимости Казахстан выбрал курс на построение безопасного мира, свободного от угрозы ядерного и других видов оружия массового уничтожения, в том числе и биологического, чем завоевал безупречную репутацию в мировом сообществе. Республика и сегодня продолжает предпринимать меры по укреплению биологической безопасности, в чем ей существенно помогает Центральная референс-лаборатория. Тем самым Казахстан сознательно и ответственно обеспечивает безопасность всех своих соседей по обширному региону от особо опасных инфекций, эпидемии которых без постоянных усилий могут быстро стать началом крупных эпидемий без границ.
https://profile.ru/scitech/kazaxstanskie-uchyonye-uspeshno-boryutsya-s-opasnymi-infekciyami-308347/
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