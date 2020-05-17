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Наука и техника
NASA: проект Gateway может стать первым шагом к присоединению РФ к "Соглашениям Артемиды"
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danilov 17 Мая 2020 в 13:55:41
ВАШИНГТОН, 16 мая. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" по освоению Луны. Об этом заявил в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд.

"Если мы обратим внимание на сотрудничество с Россией в рамках программы "Артемида" (Artemis, новая лунная программа США - прим. ТАСС), то я очень многого от этого ожидаю. Оно может строиться вокруг проекта Gateway. Это, возможно, может быть первым шагом к заключению "Соглашений Артемиды", потому что Россия уже выразила интерес в участии в программе Gateway", - сказал он.

"В соглашениях нет ничего такого, как мы надеемся, против чего Россия могла бы возражать", - убежден и.о. заместителя директора NASA.

ТАСС
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