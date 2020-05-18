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Наука и техника
Казахстанские ученые создали вакцину против коронавируса
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философ 18 Мая 2020 в 19:16:06
НУР-СУЛТАН, 18 мая. /ТАСС/. Казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины собственной разработки против нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики в понедельник.

"Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), которым разрешены доклинические исследования. Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана", - говорится в сообщении.

Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у инфицированных на территории Казахстана. "Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19", - пояснили в министерстве.

Ранее сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов. Среди них вакцины против высокопатогенного гриппа птиц, высокопатогенного свиного гриппа, против нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая. С этого дня режим перестал действовать, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

На данный момент в стране общее число инфицированных коронавирусом достигло 6 440. Выздоровели 3 256 пациентов, 34 человека умерли.

https://tass.ru/obschestvo/8496129
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 18.05.2020 в 19:20:04   # 750221
Скептики и всепропальщики, АУ!
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  Денис222 18.05.2020 в 19:33:16   # 750223
Казахстанские учёные... ахахахахахаха
Создали... ахахахахахаха
Вакцину... ахахахахахаха
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  Сила 18.05.2020 в 19:53:04   # 750226
Цитата: Денис222 от 18.05.2020 13:33:16
Казахстанские учёные... ахахахахахаха
Создали... ахахахахахаха
Вакцину... ахахахахахаха
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  Сила 18.05.2020 в 19:55:31   # 750227
"Казахстанские ученые создали вакцину против коронавируса" - а этот анекдот по лучше многих что я слышал)
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  bolatbol 18.05.2020 в 19:59:58   # 750229
Странно, казахстанские медики заразили 100 детей СПИДом, сделали младенцу клизму из кипятка, неправильно лечили и убили сотни больных, дома строителей валятся, перекрытия ЭКСПО, мосты и плотины обваливаются, архитекторы планируют микрорайоны без ливневой канализации. А вот казахстанские ученые придумали вакцину. Что-то тут нечисто, опасно. Помнится один наш великий математик "решил" труднейшую задачу и давал интервью, как он будет тратить миллион долларов международной премии. Жаль, комиссия нашла ошибку, но ученый успел побыть героем.
А ведь были у нас ученые. Вывели ягнят каракулевых пород всех цвета радуги, золото рафинировали на свинцовом, апорт был.
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  332-712 18.05.2020 в 20:01:13   # 750230
ну, пока еще не создали. еще куча испытаний впереди. будем посмотреть...
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  Pole13 18.05.2020 в 21:01:00   # 750245

Вот же она
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  старик 18.05.2020 в 21:10:40   # 750247
Ого! Это вам не хухры - мухры! Алга Казахстан!
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  KapitanNemo 18.05.2020 в 22:58:18   # 750255
Британские ученные курят в сторонке
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  Денис222 18.05.2020 в 23:30:07   # 750261
Цитата: Pole13 от 18.05.2020 15:01:00

Вот же она


Чесслово! Смотрю на картинку и мне уже хорошо, а когда начнёшь смаковать...
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  DITRX 19.05.2020 в 03:14:40   # 750267
может это ???
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  Zoggyla 19.05.2020 в 05:53:52   # 750271
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  Templar 19.05.2020 в 06:22:09   # 750272
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  Zoggyla 19.05.2020 в 06:55:22   # 750273
Цитата: Templar от 19.05.2020 00:22:09
Цитата: Мура45 от 18.05.2020 13:20:04
Скептики и всепропальщики, АУ!

Не думаю, что ты веришь в эту новость ))
Сразу видно, что ты не в теме. А на заре раскручивания коронавируса была интересная темка в нете про местную лабораторию. Верю.
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