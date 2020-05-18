Казахстанские ученые создали вакцину против коронавируса

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философ 18 Мая 2020 в 19:16:06
"Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и разместила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), которым разрешены доклинические исследования. Данную инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности комитета науки Министерства образования и науки Казахстана", - говорится в сообщении.
Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у инфицированных на территории Казахстана. "Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Таким образом, Казахстан официально вошел в число разработчиков вакцин против COVID-19", - пояснили в министерстве.
Ранее сотрудниками Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов. Среди них вакцины против высокопатогенного гриппа птиц, высокопатогенного свиного гриппа, против нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза.
15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая. С этого дня режим перестал действовать, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.
На данный момент в стране общее число инфицированных коронавирусом достигло 6 440. Выздоровели 3 256 пациентов, 34 человека умерли.
https://tass.ru/obschestvo/8496129
Комментарии, по рейтингу, по дате
Создали... ахахахахахаха
Вакцину... ахахахахахаха
Цитата: Денис222 от 18.05.2020 13:33:16
Казахстанские учёные... ахахахахахаха
Создали... ахахахахахаха
Вакцину... ахахахахахаха
Казахстанские учёные... ахахахахахаха
Создали... ахахахахахаха
Вакцину... ахахахахахаха
А ведь были у нас ученые. Вывели ягнят каракулевых пород всех цвета радуги, золото рафинировали на свинцовом, апорт был.
Вот же она
KapitanNemo 18.05.2020 в 22:58:18 # 750255
Цитата: Pole13 от 18.05.2020 15:01:00
Вот же она
Вот же она
Чесслово! Смотрю на картинку и мне уже хорошо, а когда начнёшь смаковать...
Цитата: Денис222 от 18.05.2020 17:30:07вакцины не смакуют, а просто глотают.
Чесслово! Смотрю на картинку и мне уже хорошо, а когда начнёшь смаковать...
Цитата: Pole13 от 18.05.2020 15:01:00
Вот же она
Вот же она
Чесслово! Смотрю на картинку и мне уже хорошо, а когда начнёшь смаковать...
Цитата: Мура45 от 18.05.2020 13:20:04
Скептики и всепропальщики, АУ!
Скептики и всепропальщики, АУ!
Не думаю, что ты веришь в эту новость ))
Цитата: Templar от 19.05.2020 00:22:09Сразу видно, что ты не в теме. А на заре раскручивания коронавируса была интересная темка в нете про местную лабораторию. Верю.
Не думаю, что ты веришь в эту новость ))
Цитата: Мура45 от 18.05.2020 13:20:04
Скептики и всепропальщики, АУ!
Скептики и всепропальщики, АУ!
Не думаю, что ты веришь в эту новость ))