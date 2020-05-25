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Наука и техника
Ученые об основной причине смерти от коронавируса - это не пневмония
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философ 25 Мая 2020 в 08:59:24
Специалисты изучили состояние легких умерших от коронавируса, сравнили их с жертвами гриппа, а также с неинфицированными. Международная группа ученых изучила ткани легких семи пациентов, скончавшихся от коронавируса. Ткани сравнили с полученными от людей, ставших жертвами острого респираторного дистресс-симптома, наблюдаемого при гриппе, а также с умершими, которые не были инфицированы. Результаты исследования опубликовал Eurekalert.

Международная группа ученых изучила ткани легких семи пациентов, скончавшихся от коронавируса. Ткани сравнили с полученными от людей, ставших жертвами острого респираторного дистресс-симптома, наблюдаемого при гриппе, а также с умершими, которые не были инфицированы. Результаты исследования опубликовал Eurekalert.

В результате специалисты обнаружили, что у умерших от коронавируса наблюдаются признаки прогрессирующих сосудистых заболеваний, включающих нарушение свертываемости крови. Ранее другие ученые уже говорили о том, что при COVID-19 у пациентов может меняться свертываемость крови, при этом образуются микротромбы и высок риск инфаркта или инсульта.

Это нашло подтверждение в ходе изучения тканей умерших пациентов. Как считают специалисты, именно это и является основной причиной смерти зараженных. Такое повреждение сосудов и изменение свертываемости крови может быть причиной не только инфаркта и инсульта, но и множества других, хотя и менее критических, проблем со здоровьем.

Будут ли нивелированы последствия таких изменений после выздоровления, пока не ясно. Как отмечают врачи, в целом у очень большого процента заболевших проявляются те или иные осложнения. В основном это снижение функции легких и проблемы с почками. Также осложнения обнаруживали и у бессимптомных больных – так называемый эффект «матового стекла».

https://www.7mednews.ru/medicina/18781-uchenye-prolili-svet-na-osnovnuyu-prichinu-smerti-ot-koronavirusa-eto-ne-pnevmoniya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.05.2020 в 22:31:19   # 751204
Ну слава богу, теперь знаем от чего наступает смерть!
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