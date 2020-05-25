Ученые об основной причине смерти от коронавируса - это не пневмония

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философ 25 Мая 2020 в 08:59:24
Международная группа ученых изучила ткани легких семи пациентов, скончавшихся от коронавируса. Ткани сравнили с полученными от людей, ставших жертвами острого респираторного дистресс-симптома, наблюдаемого при гриппе, а также с умершими, которые не были инфицированы. Результаты исследования опубликовал Eurekalert.
В результате специалисты обнаружили, что у умерших от коронавируса наблюдаются признаки прогрессирующих сосудистых заболеваний, включающих нарушение свертываемости крови. Ранее другие ученые уже говорили о том, что при COVID-19 у пациентов может меняться свертываемость крови, при этом образуются микротромбы и высок риск инфаркта или инсульта.
Это нашло подтверждение в ходе изучения тканей умерших пациентов. Как считают специалисты, именно это и является основной причиной смерти зараженных. Такое повреждение сосудов и изменение свертываемости крови может быть причиной не только инфаркта и инсульта, но и множества других, хотя и менее критических, проблем со здоровьем.
Будут ли нивелированы последствия таких изменений после выздоровления, пока не ясно. Как отмечают врачи, в целом у очень большого процента заболевших проявляются те или иные осложнения. В основном это снижение функции легких и проблемы с почками. Также осложнения обнаруживали и у бессимптомных больных – так называемый эффект «матового стекла».
https://www.7mednews.ru/medicina/18781-uchenye-prolili-svet-na-osnovnuyu-prichinu-smerti-ot-koronavirusa-eto-ne-pnevmoniya.html