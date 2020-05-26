Пациенты с коронавирусом не заразны уже после 11 дней болезни – исследование

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философ 26 Мая 2020 в 11:05:22
Эксперты по инфекционным болезням Сингапура сказали, что исследование показало, что вирус «нельзя изолировать или культивировать после 11 дней заболевания», как указано в совместной работе Национального центра инфекционных заболеваний и медицинского колледжа Academy of Medicine
Исследователи изучили «вирусную нагрузку» (концентрацию вируса в крови) 73 пациентов с COVID-19, чтобы измерить, был ли вирус все еще жизнеспособным и мог ли кого-то инфицировать.
«Основываясь на собранной информации с начала пандемии COVID-19, инфекционный период коронавируса у людей, у которых проявляются симптомы, может начаться примерно за 2 дня до начала симптомов, и сохраняется примерно 7-10 суток после появления симптомов»,- написали исследователи.
Тесты все еще могут показывать положительный результат на коронавирус после 2 недель, но тесты могут фиксировать фрагменты вируса, который больше не жизнеспособен и не может способствовать распространению инфекции, отметили ученые.
«Активная репликация вируса быстро снижается после первой недели и жизнеспособный вирус не был найден после 2 недели болезни»,- пишут исследователи.
Они предположили, что их находки могут скорректировать решения больниц по поводу того, когда можно выписывать пациентов В США, например, многим больницам нужно, чтобы тесты пациентов показали отрицательный результат на вирус 2 раза подряд, чтобы они могли считаться выздоровевшими после коронавируса.
Хотя число исследуемых пациентов было небольшим, ученые уверены, что их результаты будут такими же в более масштабных исследованиях, рассказала газете Strait Times главный исполнительный директор NCID Лео И-Син.
«С научной точки зрения я уверена, что есть достаточно доказательств, что человек больше не заразен после 11 дней»,- сказала она.
https://usa.one/2020/05/pacienty-s-koronavirusom-ne-zarazny-uzhe-posle-11-dnej-bolezni-issledovanie/
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