Германия планирует переходить на H2

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философ 27 Мая 2020 в 14:19:42
В ближайшее время в правительстве ФРГ подготовят государственную программу по развитию водородной экономики. В частности, там будет прописан перевод к 2030 году части весьма развитой немецкой газопроводной системы на транспортировку H2.
В перспективе немецкие власти могут задействовать те магистральные газопроводы, по которым в настоящее время прокачивают по территории Германии российский природный газ. Например, OPAL и Eugal. Они связаны с двумя ключевыми европейскими проектами "Газпрома", поскольку являются сухопутными продолжениями морских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". Как отмечается, немецкая дочка "Газпрома" Gascade такие планы, в принципе, поддерживает.
https://www.mk.ru/economics/2020/05/27/vodorod-vmesto-rossiyskogo-gaza-germaniya-planiruet-perekhodit-na-h2.html
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Цитата: Пермяк от 27.05.2020 13:23:18Электролизные установки оптом и в розницу + обогащение атмосферы О2 как побочным продуктом В общем , очередная зеленая хуйня.
Насколько помню я, Н2 это продукт распада Н2О, зачем его транспортировать и хранить, если можно получать на месте в любых объемах?
Насколько помню я, Н2 это продукт распада Н2О, зачем его транспортировать и хранить, если можно получать на месте в любых объемах?
Цитата: Пермяк от 27.05.2020 13:23:18
Насколько помню я, Н2 это продукт распада Н2О, зачем его транспортировать и хранить, если можно получать на месте в любых объемах?
Насколько помню я, Н2 это продукт распада Н2О, зачем его транспортировать и хранить, если можно получать на месте в любых объемах?
Для этого требуется дешевая электроэнергия. Что то вроде грэс. Вопрос что дешевле транспортировать водород иди электроэнергию. По мне очевидно что последнее. Гонять взрывоопасный водород сомнительное действие. Походу желтая пресса
Цитата: Пермяк от 27.05.2020 13:23:18
Насколько помню я, Н2 это продукт распада Н2О, зачем его транспортировать и хранить, если можно получать на месте в любых объемах?
Насколько помню я, Н2 это продукт распада Н2О, зачем его транспортировать и хранить, если можно получать на месте в любых объемах?
Офигенно было б, если водород был бы продуктом распада воды в количествах...
При горении водорода в кислороде выделяется колоссальное количество энергии на моль вещества, но ещё больше энергии требуется на разрыв молекулы воды на составляющие.
Зогилла знает, что относительно дешёвый водород в количествах может быть только как побочный продукт на каких то установках.
Зоги подскажи
Цитата: Zoggyla от 27.05.2020 15:07:47
Вообще-то водород используется для охлаждения генераторов на ТЭЦ,КЭС,ГРЭС и т.п. Водород получают с помощью ЭУ ( Электролизная Установка) расщеплением Н2О на водород и кислород, кислород обычно травят в атмосферу, а Н2 накапливают в емкостях хранения Н2. Потом по водородопроводу подают в Турбинный цех на охлаждение роторов и статоров генераторов.
Вообще-то водород используется для охлаждения генераторов на ТЭЦ,КЭС,ГРЭС и т.п. Водород получают с помощью ЭУ ( Электролизная Установка) расщеплением Н2О на водород и кислород, кислород обычно травят в атмосферу, а Н2 накапливают в емкостях хранения Н2. Потом по водородопроводу подают в Турбинный цех на охлаждение роторов и статоров генераторов.
Цена у такого водорода, скорее всего, высокая, чтобы использовать его в качестве топлива