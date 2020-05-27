Германия планирует переходить на H2

Вообще-то водород используется для охлаждения генераторов на ТЭЦ,КЭС,ГРЭС и т.п. Водород получают с помощью ЭУ ( Электролизная Установка) расщеплением Н2О на водород и кислород, кислород обычно травят в атмосферу, а Н2 накапливают в емкостях хранения Н2. Потом по водородопроводу подают в Турбинный цех на охлаждение роторов и статоров генераторов.