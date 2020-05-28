Казахстан переходит на возобновляемые источники энергии

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философ 28 Мая 2020 в 12:50:10
В то время как 70% от общей выработки электроэнергии в Казахстане производится путем сжигания угля, развитие возобновляемых источников стало важным пунктом повестки дня при новом правительстве, которое наращивает усилия по переходу к модели низкоуглеродного развития, диверсификации экономики и привлечению частного капитала и инвестиций.
В феврале Казахстан включил возобновляемые источники энергии в список приоритетных инвестиционных проектов, стремясь решить проблему высокого налога на капитал, поскольку почти 80% затрат в сфере возобновляемых источников энергии приходится на покупку дорогостоящего оборудования.
Этот шаг позволит инвесторам получить ряд налоговых послаблений и льгот в рамках инвестиционного соглашения с министерством иностранных дел Казахстана.
Нур-Султан планирует довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 3% в 2020, до 10% к 2030 году, а к 2050 году на возобновляемые источники энергии должно приходиться не менее половины всего энергопотребления.
Обширные ветреные степи страны и годовая длительность солнечного света в 3000 часов открывают много возможностей для альтернативной энергетики.
В 2017 году в Казахстане прошла выставка "ЭКСПО", посвященная теме "Энергия будущего", призванная стимулировать проведение глобальных дискуссий на тему того, как обеспечить безопасный и устойчивый всеобщий доступ к энергии при одновременном снижении выбросов CO2, и с тех пор страна стабильно инвестирует в развитие возобновляемых источников энергии.
В 2019 году 21 объект возобновляемых источников энергии привлек в страну инвестиции в размере $613 миллионов, и в том же году была запущена крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция Saran Solar, построенный немецкими застройщиками.
Инициатива "Зеленая Центральная Азия", направленная на углубление региональной интеграции, выдвинутая в этом году на прошедшей в Берлине январской конференции высокого уровня, свидетельствует о повышенном внимании Европы к действиям по борьбе с изменением климата в регионе.
С начала года в стране было запущено шесть объектов возобновляемых источников энергии, и в 2020 году министерство энергетики Казахстана планирует выработать около 3 миллиардов киловатт-часов энергии из возобновляемых источников энергии.
"Привлекательность отрасли возобновляемых источников энергии растет из года в год", - отмечает Алия Салимжуарова, менеджер проектов в сфере возобновляемых источников энергии в Kazakh Invest, госкомпании, привлекающей иностранные инвестиции в приоритетные секторы экономики и сопровождающей инвестиционные проекты.
Салимжуарова добавила, что правовая база для развития ВИЭ также была усовершенствована, так как в 2017 году правительство перешло от льготных тарифов, платежей за производство энергии за счет возобновляемых источников к механизму аукционных торгов, призванному стимулировать конкуренцию, что привело к улучшению проектов и цен.
Аукционные торги проходят на открытой электронной торговой системе организатора аукционов KOREM, а срок действия фиксированного тарифа - 15 лет.
https://vestikavkaza.ru/analytics/kazahstan-perehodit-na-vozobnovlaemye-istocniki-energii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Правительство Казахстана, столкнувшись с нестабильностью на рынке нефти и пандемией COVID-19,
Казахстан это нефте добывающая страна и львиный доход приходит именно из продажи нефти. Если правительство решила переквалифицироваться из продажи нефти в сферу возобновляемых источников энергии. То лучше было строить заводы и фабрики про изготовления солнечных панелей , ветреных мельниц и т.д. а наши как я понял решили электростанции наштамповать. Мы этим не занимались когда нефть была по 150$ но решили этим заняться когда нефть 35$ и то себестоимость нефти у нас 42$ просто гениально .
Самый лучше способ не тратя гос э. Бюджет это снимите пошлины на комплектующие на солнечные панели с китая. И сделайте тариф как в Европе покупка электроэнергии у физ лиц. Я бы тогда написал всю крышу солнечными панелями и продовал государству излишки энергии. Все в плюсе. государства во время кризиса сэкономило бюджет, онтустыкжарык будет покупать дешевле а продовать дороже а мне + капейка в семейный бюджет.