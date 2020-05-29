▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Наука и техника
Crew Dragon: новый старт в субботу
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 29 Мая 2020 в 11:52:32
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Walter
29.05.2020 в 13:46:55
# 751530
Пишут российские что удачный старт похороны российской аэрокосмической отрасли
поощрить
|
покарать
Васяй
29.05.2020 в 16:26:08
# 751536
Дай бог чтобы удачный,людские жизни вне политики.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь