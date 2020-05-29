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Наука и техника
Crew Dragon: новый старт в субботу
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danilov 29 Мая 2020 в 11:52:32
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 29.05.2020 в 13:46:55   # 751530
Пишут российские что удачный старт похороны российской аэрокосмической отрасли
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  Васяй 29.05.2020 в 16:26:08   # 751536
Дай бог чтобы удачный,людские жизни вне политики.
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