Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon на МКС

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danilov 31 Мая 2020 в 08:57:04
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 31.05.2020 в 10:44:27 # 751638
Гендиректор SpaceX Илон Маск во время пресс-конференции в Космическом центре имени Кеннеди после успешного запуска 30 мая пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил относительно давнего высказывания гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
На пресс-конференции примерно через четыре часа после запуска астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена журналист агентства Reuters задал директору NASA Джеймсу Брайденстайну и Илону Маску вопрос, получили ли они какое-либо сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что еще не разговаривал с Рогозиным, но видел его заявление с поздравлениями NASA и SpaceX, «что это важный день не только для нас, но и для них», «они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким».
«Батут работает», – сказал после этого Маск и рассмеялся («Trampoline is working»). Следом рассмеялся Брайденстайн, а Маск добавил: «Это внутренняя шутка», – и снова рассмеялся.
В апреле 2014 г. Рогозин, который тогда был вице-премьером и курировал вопросы развития космонавтики, написал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. Это произошло после того, как США ввели санкции против России за присоединение Крыма. Для попадания на МКС Рогозин посоветовал американцам воспользоваться батутом.
едридмадрид 31.05.2020 в 10:52:15 # 751639
Цитата: DITRX от 31.05.2020 03:21:16
Американцы снова в космосе. Теперь Шурка "Если не Протон-М то пендосы будут доберайться на батуте" не актуально.
Американцы снова в космосе. Теперь Шурка "Если не Протон-М то пендосы будут доберайться на батуте" не актуально.
ватникам, особенно платным российским ( пророссийским ) троллям на этой пропагандоновой помойке ( по портфилу) походу пайку срежут лишний доширак не заработают
так что залетно-местные ватники лучше поздравьте Маска с запуском. И патриоты диванные, запомните этот момент ещё внукам ( если они у вас будут)) когда плешивый недообнуленец и его ставленники окончательно угробят СОВЕТСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КОСМОСЕ , вы своим внукам говорить( рассказывать) будете что жили и видели в времена человека Илона Маска который делает историю .
Молодцы Америкосы!!! Плешивый со своей командой - сосите!
едридмадрид 31.05.2020 в 10:57:14 # 751641
Цитата: Directrix от 31.05.2020 04:52:26
Молодцы Америкосы!!! Плешивый со своей командой - сосите!
Молодцы Америкосы!!! Плешивый со своей командой - сосите!
да уж то арабы плещивому и его кенту управленцу Сечину ( Роснефть) в одно место кальян всунули и крутанули по самые гланды,
теперь вот Американский буржуй-фантаст , целую ракету с экипажем в тоже место плешивому вставили только в этот раз с ним был его управленец по космосу Рогозин
и снова крутанули по самые гланды
едридмадрид 31.05.2020 в 11:09:37 # 751642
новость от философа не прошедшая местную титусную цензуру
Рогозин пообещал «сжатый кулак» партнерам «Роскосмоса»
«Роскосмос» намерен вести агрессивную борьбу со своими западными партнерами, заявил «Комсомольской правде» гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Нам надо все собирать в единый кулак. Только единым сжатым кулаком можно бороться сегодня с агрессивной конкуренцией со стороны наших западных партнеров», — заявил чиновник.
У Роскосмоса было 9 лет монополии, могли бы демпинговать и сделать Драгоны бессмысленными, но цены задирали, космонавтов обидели, многие ушли.
Что теперь будет со всеми людьми, с Байконуром, учитывая что американцы каждый год платили поллярда роскосмосу!?
едридмадрид 31.05.2020 в 13:04:31 # 751646
Цитата: DITRX от 31.05.2020 06:09:35
Раньше nasa за каждого космонавта Роскосмоса платили 80 млн$. Теперь Роскосмос в пролете. Похоже и с притоков финансов в Байконуре тоже возникнут проблемы.
Раньше nasa за каждого космонавта Роскосмоса платили 80 млн$. Теперь Роскосмос в пролете. Похоже и с притоков финансов в Байконуре тоже возникнут проблемы.
учитывая путинское воровство в России, и его хотелки- то ясно что разницу ту которую потеряют от американцев , восполнят из Госбюджета
потому что " российские понты космические " ДОРОГО СТОЯТ
едридмадрид 31.05.2020 в 13:08:35 # 751647
короче сценарии
первый сценарий , " про космонавтику из официальных источников станут упоминать не чаще чем об уборке урожая в Краснодарском крае. Этот метод давно используется для умалчивания неудобных тем, будь то социальное неравенство или другие внутренние проблемы. "
едридмадрид 31.05.2020 в 13:10:22 # 751648
" официальные лица попытаются дискредитировать космическую отрасль вообще. Любовь к конспирологии в России принимает масштабы эпидемии. Кстати об эпидемиях, 30% россиян в эпидемию Covid-19 не поверили и посчитали заговором, а 59% верят в заговор лунный.
Убедить таких людей в том, американская космонавтика- это миф не составит особого труда. Более того, такие люди существуют уже и сейчас и их не мало. "
третий сценарий
" Возможен и компромиссный вариант в ориентированием на Китай и попытка влезть в один из космических проектов Поднебесной, однако КНР высосала из России буквально все технологии в 1990-х и сомнительно, что у Роскосмоса найдется чем их заинтересовать. "
Цитата: КЕДЫ от 31.05.2020 07:41:27
если кто увидит рогозина где то на ресурсе каком-умоляю скиньте ссылку
если кто увидит рогозина где то на ресурсе каком-умоляю скиньте ссылку
https://twitter.com/Rogozin
Но пока не прокомментировал он запуск Дракона с своем твиттере.