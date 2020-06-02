Узбекские производители начнут выпускать сельхозтехнику в Туркестанской области.

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философ 02 Июня 2020 в 08:34:50
Инвестиционное соглашение и «Дорожная карта» проекта по сборке узбекской сельхозтехники в Казахстане были подписаны 28 мая. Договор заключен между «Узагротехсаноатхолдинг», акиматом Туркестанской области и казахстанской компанией «Orbis Kazakhstan».
Совместный проект будет реализован на производственной площадке «Brownfield» на территории индустриальной зоны «Turkistan» в 3 этапа. После его выхода на полную мощность будет создано порядка 100 рабочих мест.
Как сообщили в «Узагротехсаноатхолдинг», запланировано организовать производство сельскохозяйственной техники с перспективой локализации.
На территории индустриальной зоны будет вестись сборка универсально-пропашных тракторов мощностью 110 лошадиных сил, хлопководческих тракторов мощностью 80 лошадиных сил, хлопкоуборочных машин, тракторных прицепов, способных перевозить грузы до 4 тонн, роторных косилок, вентиляторных опрыскивателей, хлопководческих культиваторов и оборотных плугов.
При этом узбекская сторона будет проводить обучение и повышение квалификации казахских специалистов, а также организует практические тренинги для технического персонала. «Orbis Kazakhstan» предстоит развивать дилерскую и сервисную сеть для реализации выпущенной техники на территории Казахстана.
http://uzdaily.uz/ru/post/52341
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