Шымкент и Атырау приобрели автобусы на природном газе

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философ 02 Июня 2020 в 08:36:28
Согласно заявлению китайского производителя, к началу июня в двух городах крупнейшей страны Центральной Азии - Шымкенте и Атырау - будут введены в эксплуатацию автобусы, работающие на сжатом природном газе. Партия из 760 автобусов уже доставлена в Казахстан.
«Это стало крупнейшим зарубежным заказом, который Ютонг получил со времени появления COVID-19 в январе», - цитирует китайского информационного агентства Синьхуа Мяо Юань, региональный менеджер по продажам в Ютонге.
Стоимость контракта между двумя соседними странами, однако, не разглашается.
Городские власти Шымкента и Атырау приобрели разные модели автобусов - 590 единиц и 170 единиц соответственно. Транспортные средства, отправляемые по железной дороге для облегчения трансграничных перевозок в условиях вспышки COVID-19, могут работать при низких температурах, характерных для Казахстана.
Шины автобусов Yutong имеют специальный антикоррозийный дизайн. Все оконные стекла двухслойные, чтобы согреться и предотвратить замерзание, - сказал региональный менеджер по продажам Yutong.
Будучи муниципалитетом, непосредственно подчиняющимся центральному правительству, Шымкент с населением в один миллион человек является самым динамичным городом на юге Казахстана, в то время как Атырау считается нефтяным городом. Ожидается, что автобусы китайского производства помогут Казахстану модернизировать систему городского общественного транспорта, а также удовлетворить спрос пассажиров в Шымкенте, третьем по численности населения городе, и Атырау.
«В то же время применение экологически чистых транспортных средств также эффективно снизит загрязнение воздуха в городах и будет способствовать защите городской окружающей среды», - говорится в заявлении компании.
Население Казахстана составляет немногим более 19 миллионов человек - высокий показатель для Центральной Азии, но низкий во всем мире. Согласно Киотскому протоколу, который вступил в силу в 2009 году, Казахстан пообещал сократить свои выбросы углерода на 15 процентов к 2020 году и до 30 процентов к 2050 году. Страна взяла на себя обязательство перейти на «зеленую» экономику, несмотря на огромные запасы ископаемого топлива, и намерен производить три процента своей электроэнергии из возобновляемых источников энергии к 2020 году; 10 процентов к 2030 году; и, по крайней мере, половина к середине века.
Экологичные электромобили набирают обороты в Казахстане, где по состоянию на середину 2019 года около 700 из них были в пути.
Между тем, экологически чистые автобусы не являются чем-то новым для крупнейшей страны Центральной Азии. В 2019 году электрические автобусы начали работать на дорогах Актау, города вдоль восточного берега Каспийского моря. Ранее в этом году муниципальное правительство Нур-Султана, столицы Казахстана, ввело в эксплуатацию пять электрических автобусов, произведенных совместно Yutong и казахстанским производителем и дистрибьютором автомобилей Сарыарка АвтоПром.
Yutong работает в Казахстане с 2005 года и в настоящее время занимает первое место по объему экспорта больших и средних автобусов на внутренний рынок Казахстана.
По состоянию на декабрь 2019 года общий объем продаж компании в стране Центральной Азии превысил 2000 единиц, что составляет более 40 процентов китайских больших и средних автобусов, экспортируемых в Казахстан за этот период. В то же время компания владеет и управляет восемью станциями технического обслуживания и одним складом запасных частей в Казахстане.
https://caspiannews.com/news-detail/kazakhstan-concerned-about-environmental-issues-purchases-eco-friendly-buses-2020-5-29-12/
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