Telefonica Deutschland выбирает Ericsson для основной сети 5G
danilov 03 Июня 2020 в 13:01:39
Telefonica Deutschland построит свою основную мобильную сеть 5G в Германии с использованием оборудования от Ericsson, заявив, что выбор шведского поставщика обеспечит безопасность его услуг следующего поколения. Три основных оператора Германии так же отказываются от Huawei для построения основы своих сетей 5G.
https://www.reuters.com/article/us-telefonica-de-strategy-5g/telefonica-deutschland-picks-ericsson-for-5g-core-network-idUSKBN2390S6