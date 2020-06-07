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Наука и техника
Цена клиентского устройства спутникового интернета Starlink возросла в 10 раз
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Zoggyla 07 Июня 2020 в 20:57:22
В начале июня Илон Маск сообщил об успешном запуске новой партии из 60 спутников глобальной сети Starlink. Предполагается, что к концу текущего года спутниковый интернет может быть запущен по всему миру. Всё шло согласно планам, пока вдруг на пути миллиардера не встала проблема, которая может помешать его задумкам.

На данный момент группировка Starlink насчитывает почти полтысячи спутников, среди которых есть экспериментальные и нерабочие. Руководство SpaceX утверждает, что для развёртывания спутникового интернета по всему миру нужно всего 800 спутников. Такое количество может быть легко достижимо уже к концу текущего года. Такой же точки зрения придерживается и сам Илон Маск, полагающий, что на первых этапах Starlink сможет обеспечить работу по всему миру, но не высокую пропускную способность.

В планах компании — выведение на орбиту нескольких десятков тысяч спутников, которые должны решить все проблемы с беспрерывным доступом и высокой пропускной способностью. Между тем на пути реализации этой затеи встала новая проблема. Как оказалось, для приёма и передачи сигнала потребуется специальное устройство необычной формы. Ранее Илон Маск заявлял, что стоимость такой портативной антенны не превысит 200 долларов. Однако теперь выяснилось, что для работы со спутниками потребуется устройство ценой в 10 раз выше, чем сообщалось ранее.

Захотят ли люди покупать столь дорогой прибор, будет ли это выгодно с экономической точки зрения, а также не дешевле ли воспользоваться обычным мобильным интернетом. Мало того, такое устройство должно будет всё время находиться на открытом воздухе.

Ранее Маск объявил, что тестирование спутникового интернета Starlink стартует уже в этом году.

https://4pda.ru/2020/06/06/372065/
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  Nelegal 08.06.2020 в 04:23:56   # 752223
Старлинк, для меня лично, бесполезная хрень.Есть аналог старлинка. Где участвуют очень мало спутников. И то они для того, чтоб уменьшить задержу на большие расстояния. А шлюзы будут находиться в Китае,Оуропе и Америке. Вот эта задумка будет куда лучше! Провода так же играют большую роль. Только они теперь временами ради балансировки и запасного пути.
Это как солнечные панели! Понты и типо зеленая энергия. А про окупаемость, и то что надо вырубить леса, для того чтоб поставить эти панели. Так это замалчивают.
Так еще надо аккумуляторы менять примерно раз в год. Что еще дополнительно ставит вопрос об экологии.
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