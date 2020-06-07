Цена клиентского устройства спутникового интернета Starlink возросла в 10 раз

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Zoggyla 07 Июня 2020 в 20:57:22
На данный момент группировка Starlink насчитывает почти полтысячи спутников, среди которых есть экспериментальные и нерабочие. Руководство SpaceX утверждает, что для развёртывания спутникового интернета по всему миру нужно всего 800 спутников. Такое количество может быть легко достижимо уже к концу текущего года. Такой же точки зрения придерживается и сам Илон Маск, полагающий, что на первых этапах Starlink сможет обеспечить работу по всему миру, но не высокую пропускную способность.
В планах компании — выведение на орбиту нескольких десятков тысяч спутников, которые должны решить все проблемы с беспрерывным доступом и высокой пропускной способностью. Между тем на пути реализации этой затеи встала новая проблема. Как оказалось, для приёма и передачи сигнала потребуется специальное устройство необычной формы. Ранее Илон Маск заявлял, что стоимость такой портативной антенны не превысит 200 долларов. Однако теперь выяснилось, что для работы со спутниками потребуется устройство ценой в 10 раз выше, чем сообщалось ранее.
Захотят ли люди покупать столь дорогой прибор, будет ли это выгодно с экономической точки зрения, а также не дешевле ли воспользоваться обычным мобильным интернетом. Мало того, такое устройство должно будет всё время находиться на открытом воздухе.
Ранее Маск объявил, что тестирование спутникового интернета Starlink стартует уже в этом году.
https://4pda.ru/2020/06/06/372065/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это как солнечные панели! Понты и типо зеленая энергия. А про окупаемость, и то что надо вырубить леса, для того чтоб поставить эти панели. Так это замалчивают.
Так еще надо аккумуляторы менять примерно раз в год. Что еще дополнительно ставит вопрос об экологии.