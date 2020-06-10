В Узбекистане создано лекарство против короновируса?

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danilov 10 Июня 2020 в 13:17:13
Ну какие же молодцы! Министерство инновационного развития передало Минздраву 20 тысяч упаковок лекарственного средства "Рутан", разработанного в Китайско-узбекском медицинском технопарке. Мир спосен.
Но давайте копнем поглубже, что же это такое. Сообщается, что "Рутан" - это индуктор интерферонов. Если в одном предложении, то это такие штуки, которые инициируют у человека выработку собственных интерферонов.
❗️Рекомендую всем заняться самостоятельным изучением вопроса. Но вкратце: их применение для лечения от вирусов не имеет никакой доказательной базы, не применяется за пределами стран бывшего СССР. Не существует ни одного крупного международного исследования, доказывающего их клиническую эффективность.
За то интерфероны знамениты на весь мир, как основной компонент знаменитейших фуфломицинов - препаратов, не имеющих доказательной базы. Академия Наук сообщает, что "Рутан по активности значительно превосходит известные, широко применяемые в современной медицине противовирусные препараты, такие как Амиксин, Зовиракс, Ремантадин".
Ха-ха. "Широко применяемый в медицине Амиксин" - это тоже "индуктор интерферонов", и один из самых известных фуфломицинов. Запрещен в нормальных странах мира из-за токсичности. Клинические испытания в Германии остановлены из-за побочных явлений.
А что же находится в составе "Рутена"? Полифенолы, это такие растительные вещества, являющиеся индукторами интерферонов. Интересно, какой знаменитый препарата также состоит из них?
О! Да это же Кагоцел! Наверное, самый известный в СНГ фуфломицин, овеянный скандалами. Не имеет никакой доказательной базы, ни одной публикации в крупных научных журналах. Не применяется ни в одной стране мира кроме России, не включен в список препаратов ВОЗ. Активно лоббировался бывшим министром здравоохранения России Голиковой, вместе с одиозным фуфломицином "Арбидолом".
Все данные по исследованиям Кагоцела скрываются даже от российской Академии Наук, не опубликовано ни одно из них. Ученые всерьез полагают, что побочным эффектом от действующего вещества госсипола, входящего в состав Кагоцела может быть мужское бесплодие, и его применение показало такой эффект в ходе исследования в Китае.
Резюме: Академия Наук Узбекистана выкатила сомнительный препарат, родные братья / сестры которого показали свою неэффективность, индукторы интерферона не применяется в развитых странах, сомнения в их безопасности не беспочвенны. Мининновации подхватило идею, Минздрав с радостью принимает поставки. Мир спосен.
@makarenko_channel
http://uza.uz/ru/society/lekarstvennoe-sredstvo-sozdannoe-uchenymi-uzbekistana-09-06-2020
https://www.apteka.ua/article/306266
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1523581/
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3109/10915819409140990
https://www.chemie.de/lexikon/Fluorenon.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB
https://lenta.ru/articles/2019/09/23/lekarstvo/
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Практичный 10.06.2020 в 15:04:32 # 752467