 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Лукашенко призвал перейти на «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Июня 2020 в 06:10:38
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Полоцке дал поручение активнее использовать местные виды топлива вместо того, чтобы выпрашивать нефть и газ.

По его словам, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами», передает «Интерфакс».

«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», – сказал белорусский лидер.

В частности, Лукашенко похвалил местные власти за то, что мгновенно были построены заводы по производству пеллет – топливных гранул из торфа и древесных пород.

Кроме того, президент поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.

В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой. В начале июня Россия вновь нарастила поставки нефти в Белоруссию.

https://vz.ru/news/2020/6/12/1044714.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 13.06.2020 в 07:31:31   # 752760
Отщепенцы и отопилки.
поощрить (1) | покарать
  TATARIN7 13.06.2020 в 09:35:45   # 752771
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много
поощрить (4) | покарать
  Ал 13.06.2020 в 09:38:44   # 752772
Цитата: TATARIN7 от 13.06.2020 03:35:45
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много

Разве что стоит убедиться, хватит ли оставшегося чтобы поля с картофаном перегноем удобрять...
поощрить | покарать
  Kukaracha 13.06.2020 в 10:04:14   # 752777
Ктонибудь скажите ему что газ от гниющей картошки и навоза можно использовать, глядишь может хоть одна страна перейдёт на эко топливо.
поощрить (1) | покарать
  Ара горный 13.06.2020 в 10:13:14   # 752778
Батька, дерзай!

поощрить (3) | покарать
  Ара горный 13.06.2020 в 10:15:39   # 752780
Цитата: Kukaracha от 13.06.2020 04:04:14
Ктонибудь скажите ему что газ от гниющей картошки и навоза можно использовать, глядишь может хоть одна страна перейдёт на эко топливо.


Из гнилой картошки Григорьич горилки нагонит. Потом настояв её на дубовых щепках, и перелив во французские коньячные бутылки пылившиеся на кухонном буфете, будет дарить главам иностранных государств.
поощрить (4) | покарать
  едридмадрид 13.06.2020 в 10:34:46   # 752782
Цитата: Zoggyla от 13.06.2020 01:31:31
Отщепенцы и отопилки.


а между тем в скрепной нефте газовой обновленного Путина России

"Выживают как могут": Первый канал объявил акцию по сбору дров для российских пенсионеров

В России собирают деньги на дрова для одиноких пенсионеров. Информацию о сборе средств разместил Первый канал.

В России собирают деньги на дрова для одиноких пенсионеров. Информацию о сборе средств разместил Первый канал.

"В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. Самое страшное время для стариков – зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу. А в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить", говорится в сюжете.

На момент публикации в официальной группе проекта сообщалось, что волонтёрам удалось собрать 224 тысячи рублей из необходимых 588. Активисты успели привезти дрова в 14 домов, но всего в них нуждаются пожилые жители 116 домов. Сбор средств организовал активист Николай Романенко, он и придумал акцию "Подари дрова".


поощрить (3) | покарать (2)
  Zoggyla 13.06.2020 в 10:42:27   # 752783
Цитата: Zoggyla от 13.06.2020 01:31:31
Отщепенцы и отопилки.
Если кто не понял, данные термины не несут никакой политической и социальной подоплеки, а являются образованными, первое - от щепы, второе от опилок и отопления.
поощрить (2) | покарать
  едридмадрид 13.06.2020 в 10:47:47   # 752785
Цитата: TATARIN7 от 13.06.2020 03:35:45
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много


ну да, а если ещё и смешивать говно от животных и человека то на первое место по производству этого кизяка ( тем более строительство и отопление из кизяка очень распространенное явление в России в кавказской местности )
ВЫХОДИТ путинская РОССИЯ

ибо

У 35 миллионов россиян туалет на улице

Каждый десятый российский ребенок ходит в школе в туалет на улице, а каждый третий никогда не видел горячей воды.


До конца 2018 года должны были уйти в прошлое уличные школьные туалеты - такое поручение давал ранее премьер Дмитрий Медведев. Однако год закончился, а каждая десятая школа по-прежнему не имеет «цивилизованного клозета».

Эту проблему неожиданно обнаружила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, отсутствие теплых туалетов в школах - это «позор российской власти».

А если говорить точнее, то это позор региональных властей - деньги на строительство клозетов должны были выделяться из местных бюджетов. Но в регионах, видимо, решили, что уличные туалеты - не первоочередная проблема.

Больше всего уличных туалетов обнаружилось в холодных регионах. Лидеры - Якутия, Тува и Забайкалье. Валентина Матвиенко считает, что из-за холодных туалетов в России «растет бесплодие». «Это катастрофа для девочек и мальчиков», - заявила спикер Совета Федерации.
поощрить (3) | покарать
  едридмадрид 13.06.2020 в 10:50:27   # 752787
Россия в XXI веке претендует на первое место среди европейских стран по числу домохозяйств без удобств. Если верить Росстату, каждая четвертая семья (почти 35 млн человек) живет в квартире или деревянном доме без туалета, с удобствами на улице, каждое третье домохозяйство (47 млн) не имеет горячей воды. А 29 млн человек живут вообще без воды. И эти цифры - еще не полное отражение российских реалий.


Жилье с удобствами - это всего лишь 65% от общего количества квартир и домов в России (не считая постоянно проживающих на дачах). Самый большой процент неблагоустроенного жилья в Курганской, Псковской, Томской, Кировской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, Алтайском и Забайкальском краях, республиках Дагестан, Саха (Якутия) и Калмыкия.

Медики уже заявили о связи между уличными туалетами и простудными заболеваниями, а психологи выяснили, что дети, которые учились в подобных школах, испытывают в дальнейшей жизни комплекс неполноценности и «ужас бедности».

Уличный туалет рождает в детях страх никогда не вырваться из нищеты, что ведет к депрессиям, агрессии в школьной среде и асоциальному поведению.

Чтобы построить теплые туалеты во всех школах, необходимо 3 млрд рублей. Для сравнения: Керченский мост обошелся в 100 раз дороже, не говоря уже о многочисленных спортивных развлечениях.

В Совете Федерации пообещали найти деньги на теплые клозеты для школьников в федеральном бюджете. Жаль только, что дома многим российским школьникам по-прежнему придется бегать по нужде на улицу.
поощрить (2) | покарать (1)
  Zoggyla 13.06.2020 в 10:51:25   # 752788
Лапотная Россия по Матвиенко должна была загнуться на заре обретения государственности.
поощрить | покарать
  Ал 13.06.2020 в 11:17:01   # 752792
Теперь жду от Моськи новостей про казахстанские реалии, если даже при большинстве сельских акиматов упомянутые "удобства" находятся во дворе. Причем зачастую неухоженные.

Quote:
Туалеты в РК унижают человеческое достоинство, считает зампредседателя Нацбюро Бектенов https://newtimes.kz/obshchestvo/93437-zampredsedatelya-natsbyuro-bektenov-sravnil-pridorozhnye-tualety-kazakhstana-i-norvegii
Первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов уверен, что наши туалеты не соответствуют санитарным нормам и унижают человеческое достоинство, передает Holanews.kz
Quote:
Когда внутренними туалетами обеспечат все школы Казахстана https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/3433-kogda-vnutrennimi-tualetami-obespechat-vse-shkoly-kazakhstana
Ахметбеков Асхат
25.12.2019
...
Свыше 33% школ имеют надворные туалеты. В частности, в Туркестанской области таковых 60,3% школ, в Жамбылской области - 59,7%, в Алматинской области - 54,6%. Для подвоза детей дополнительно требуется 186 школьных автобусов.

Про "обеспеченность" "частного сектора" и сел водой уже даже и напоминать неудобно...
поощрить | покарать
  Ал 13.06.2020 в 11:41:51   # 752799
Цитата: едридмадрид от 13.06.2020 04:50:27
Самый большой процент неблагоустроенного жилья в Курганской, Псковской, Томской, Кировской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, Алтайском и Забайкальском краях, республиках Дагестан, Саха (Якутия) и Калмыкия.

Навскидку у моськиных кумиров:
http://russia-alaska.com/life/Alaska_outhouses.htm
Медики уже заявили о связи между уличными туалетами и простудными заболеваниями, а психологи выяснили, что дети, которые учились в подобных школах, испытывают в дальнейшей жизни комплекс неполноценности и «ужас бедности».
Уличный туалет рождает в детях страх никогда не вырваться из нищеты, что ведет к депрессиям, агрессии в школьной среде и асоциальному поведению... ©
поощрить | покарать
  AleksX 13.06.2020 в 12:39:38   # 752803
А покупать он не пробовал?
поощрить | покарать
  Мура45 13.06.2020 в 12:46:17   # 752805
В школьной программе по какому то предмету в учебнике была схема "Сухая перегонка древесины" - что можно получить из древесины.
Древесный (метиловый) спирт можно в качестве топлива использовать. Единственный минус - высокая токсичность и практически не отличается от этилового ни по вкусу, ни по запаху.
поощрить | покарать
  Рамзес 13.06.2020 в 13:08:21   # 752807
Цитата: AleksX от 13.06.2020 06:39:38
А покупать он не пробовал?

Пробовал и даже танкерами пугал,но вот незадача - портов у Белоруси нет. Можно через проебалтов но транзит и нефть или газ чуть ли не в 2раза чем предлагала Россия.А просить он завсегда,но как Россия узнала что батько лис не благодарный поставила другие условия.И тут он взвыл начал говорить какая Россия плохая...
поощрить (2) | покарать
  Ал 13.06.2020 в 16:22:18   # 752814
Quote:
11.06.2020
«Действия властей Беларуси несут необычайную угрозу» — Трамп продлил санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников https://telegraf.by/world-news/ssha-prodlili-sankcii-protiv-vlastej-belarusi/
Трамп считает, что действия определенных представителей руководства страны представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности" США.
США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.
Санкции были введены в связи с президентскими выборами в 2006 году в Беларуси, которые США и ЕС признали недемократичными.
В 2007-2008 годах Белый дом ввел экономические санкции в отношении концерна «Белнефтехим». В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции против «Белнефтехима» и восьми связанных с ним предприятий. В апреле 2019 года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских фирм, включая «Белнефтехим».
К слову, сегодня Беларусь впервые получила нефть из США. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку.
А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь