Лукашенко призвал перейти на «щепу и опилки» вместо выпрашивания нефти

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danilov 13 Июня 2020 в 06:10:38
По его словам, «торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами», передает «Интерфакс».
«А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», – сказал белорусский лидер.
В частности, Лукашенко похвалил местные власти за то, что мгновенно были построены заводы по производству пеллет – топливных гранул из торфа и древесных пород.
Кроме того, президент поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию.
В апреле Минэкономразвития сообщало, что из-за коронавируса снизился спрос на российские нефть и газ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что в ситуации с пандемией цена на природный газ должна быть более гибкой. В начале июня Россия вновь нарастила поставки нефти в Белоруссию.
https://vz.ru/news/2020/6/12/1044714.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: TATARIN7 от 13.06.2020 03:35:45
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много
Разве что стоит убедиться, хватит ли оставшегося чтобы поля с картофаном перегноем удобрять...
Ара горный 13.06.2020 в 10:13:14 # 752778
Ара горный 13.06.2020 в 10:15:39 # 752780
Цитата: Kukaracha от 13.06.2020 04:04:14
Ктонибудь скажите ему что газ от гниющей картошки и навоза можно использовать, глядишь может хоть одна страна перейдёт на эко топливо.
Ктонибудь скажите ему что газ от гниющей картошки и навоза можно использовать, глядишь может хоть одна страна перейдёт на эко топливо.
Из гнилой картошки Григорьич горилки нагонит. Потом настояв её на дубовых щепках, и перелив во французские коньячные бутылки пылившиеся на кухонном буфете, будет дарить главам иностранных государств.
едридмадрид 13.06.2020 в 10:34:46 # 752782
Цитата: Zoggyla от 13.06.2020 01:31:31
Отщепенцы и отопилки.
Отщепенцы и отопилки.
а между тем в скрепной нефте газовой обновленного Путина России
"Выживают как могут": Первый канал объявил акцию по сбору дров для российских пенсионеров
В России собирают деньги на дрова для одиноких пенсионеров. Информацию о сборе средств разместил Первый канал.
В России собирают деньги на дрова для одиноких пенсионеров. Информацию о сборе средств разместил Первый канал.
"В России больше восьми миллионов одиноких пенсионеров. Каждый выживает, как может. Самое страшное время для стариков – зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу. А в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить", говорится в сюжете.
На момент публикации в официальной группе проекта сообщалось, что волонтёрам удалось собрать 224 тысячи рублей из необходимых 588. Активисты успели привезти дрова в 14 домов, но всего в них нуждаются пожилые жители 116 домов. Сбор средств организовал активист Николай Романенко, он и придумал акцию "Подари дрова".
Цитата: Zoggyla от 13.06.2020 01:31:31Если кто не понял, данные термины не несут никакой политической и социальной подоплеки, а являются образованными, первое - от щепы, второе от опилок и отопления.
Отщепенцы и отопилки.
Отщепенцы и отопилки.
едридмадрид 13.06.2020 в 10:47:47 # 752785
Цитата: TATARIN7 от 13.06.2020 03:35:45
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много
А еще можно кизяком топить, этого добра должно быть много
ну да, а если ещё и смешивать говно от животных и человека то на первое место по производству этого кизяка ( тем более строительство и отопление из кизяка очень распространенное явление в России в кавказской местности )
ВЫХОДИТ путинская РОССИЯ
ибо
У 35 миллионов россиян туалет на улице
Каждый десятый российский ребенок ходит в школе в туалет на улице, а каждый третий никогда не видел горячей воды.
До конца 2018 года должны были уйти в прошлое уличные школьные туалеты - такое поручение давал ранее премьер Дмитрий Медведев. Однако год закончился, а каждая десятая школа по-прежнему не имеет «цивилизованного клозета».
Эту проблему неожиданно обнаружила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, отсутствие теплых туалетов в школах - это «позор российской власти».
А если говорить точнее, то это позор региональных властей - деньги на строительство клозетов должны были выделяться из местных бюджетов. Но в регионах, видимо, решили, что уличные туалеты - не первоочередная проблема.
Больше всего уличных туалетов обнаружилось в холодных регионах. Лидеры - Якутия, Тува и Забайкалье. Валентина Матвиенко считает, что из-за холодных туалетов в России «растет бесплодие». «Это катастрофа для девочек и мальчиков», - заявила спикер Совета Федерации.
едридмадрид 13.06.2020 в 10:50:27 # 752787
Жилье с удобствами - это всего лишь 65% от общего количества квартир и домов в России (не считая постоянно проживающих на дачах). Самый большой процент неблагоустроенного жилья в Курганской, Псковской, Томской, Кировской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, Алтайском и Забайкальском краях, республиках Дагестан, Саха (Якутия) и Калмыкия.
Медики уже заявили о связи между уличными туалетами и простудными заболеваниями, а психологи выяснили, что дети, которые учились в подобных школах, испытывают в дальнейшей жизни комплекс неполноценности и «ужас бедности».
Уличный туалет рождает в детях страх никогда не вырваться из нищеты, что ведет к депрессиям, агрессии в школьной среде и асоциальному поведению.
Чтобы построить теплые туалеты во всех школах, необходимо 3 млрд рублей. Для сравнения: Керченский мост обошелся в 100 раз дороже, не говоря уже о многочисленных спортивных развлечениях.
В Совете Федерации пообещали найти деньги на теплые клозеты для школьников в федеральном бюджете. Жаль только, что дома многим российским школьникам по-прежнему придется бегать по нужде на улицу.
Quote:
Туалеты в РК унижают человеческое достоинство, считает зампредседателя Нацбюро Бектенов https://newtimes.kz/obshchestvo/93437-zampredsedatelya-natsbyuro-bektenov-sravnil-pridorozhnye-tualety-kazakhstana-i-norvegiiQuote:
Первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов уверен, что наши туалеты не соответствуют санитарным нормам и унижают человеческое достоинство, передает Holanews.kz
Первый заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов уверен, что наши туалеты не соответствуют санитарным нормам и унижают человеческое достоинство, передает Holanews.kz
Когда внутренними туалетами обеспечат все школы Казахстана https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/3433-kogda-vnutrennimi-tualetami-obespechat-vse-shkoly-kazakhstana
Ахметбеков Асхат
25.12.2019
...
Свыше 33% школ имеют надворные туалеты. В частности, в Туркестанской области таковых 60,3% школ, в Жамбылской области - 59,7%, в Алматинской области - 54,6%. Для подвоза детей дополнительно требуется 186 школьных автобусов.
Ахметбеков Асхат
25.12.2019
...
Свыше 33% школ имеют надворные туалеты. В частности, в Туркестанской области таковых 60,3% школ, в Жамбылской области - 59,7%, в Алматинской области - 54,6%. Для подвоза детей дополнительно требуется 186 школьных автобусов.
Про "обеспеченность" "частного сектора" и сел водой уже даже и напоминать неудобно...
Цитата: едридмадрид от 13.06.2020 04:50:27
Самый большой процент неблагоустроенного жилья в Курганской, Псковской, Томской, Кировской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, Алтайском и Забайкальском краях, республиках Дагестан, Саха (Якутия) и Калмыкия.
Самый большой процент неблагоустроенного жилья в Курганской, Псковской, Томской, Кировской, Новгородской, Костромской, Сахалинской областях, Алтайском и Забайкальском краях, республиках Дагестан, Саха (Якутия) и Калмыкия.
Навскидку у моськиных кумиров:
http://russia-alaska.com/life/Alaska_outhouses.htm
Медики уже заявили о связи между уличными туалетами и простудными заболеваниями, а психологи выяснили, что дети, которые учились в подобных школах, испытывают в дальнейшей жизни комплекс неполноценности и «ужас бедности».
Уличный туалет рождает в детях страх никогда не вырваться из нищеты, что ведет к депрессиям, агрессии в школьной среде и асоциальному поведению... ©
Древесный (метиловый) спирт можно в качестве топлива использовать. Единственный минус - высокая токсичность и практически не отличается от этилового ни по вкусу, ни по запаху.
Цитата: AleksX от 13.06.2020 06:39:38
А покупать он не пробовал?
А покупать он не пробовал?
Пробовал и даже танкерами пугал,но вот незадача - портов у Белоруси нет. Можно через проебалтов но транзит и нефть или газ чуть ли не в 2раза чем предлагала Россия.А просить он завсегда,но как Россия узнала что батько лис не благодарный поставила другие условия.И тут он взвыл начал говорить какая Россия плохая...
11.06.2020
«Действия властей Беларуси несут необычайную угрозу» — Трамп продлил санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников https://telegraf.by/world-news/ssha-prodlili-sankcii-protiv-vlastej-belarusi/
Трамп считает, что действия определенных представителей руководства страны представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности" США.
США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.
Санкции были введены в связи с президентскими выборами в 2006 году в Беларуси, которые США и ЕС признали недемократичными.
В 2007-2008 годах Белый дом ввел экономические санкции в отношении концерна «Белнефтехим». В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции против «Белнефтехима» и восьми связанных с ним предприятий. В апреле 2019 года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских фирм, включая «Белнефтехим».
К слову, сегодня Беларусь впервые получила нефть из США. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку.
А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске.
«Действия властей Беларуси несут необычайную угрозу» — Трамп продлил санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников https://telegraf.by/world-news/ssha-prodlili-sankcii-protiv-vlastej-belarusi/
Трамп считает, что действия определенных представителей руководства страны представляет "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности" США.
США на год продлили действие санкций в отношении представителей руководства Беларуси. В четверг, 11 июня, президент США Дональд Трамп подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом, сообщили в пресс-службе Белого дома.
В документе говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Американским законодательством предусмотрено ежегодное продление с ведома законодателей подобных санкций.
Санкции были введены в связи с президентскими выборами в 2006 году в Беларуси, которые США и ЕС признали недемократичными.
В 2007-2008 годах Белый дом ввел экономические санкции в отношении концерна «Белнефтехим». В октябре 2015 года Минфин США приостановил санкции против «Белнефтехима» и восьми связанных с ним предприятий. В апреле 2019 года США продлили до 30 октября приостановку санкций в отношении ряда белорусских фирм, включая «Белнефтехим».
К слову, сегодня Беларусь впервые получила нефть из США. Завод Нафтан готовится вовлекать американскую нефть в переработку.
А в начале февраля Лукашенко и Помпео встретились в Минске.