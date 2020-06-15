Минобр - сам себе педагог

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GoodZone 15 Июня 2020 в 09:32:08
Одна из инициаторов этой идеи - вице-президент Казахской лиги экспертов образования Гульнара АБИШЕВА. В самом начале нашего разговора она подчеркнула:
- Переход на дистанционное обучение - это вынужденная мера. Сложилась форс-мажорная ситуация, которая требовала принятия срочных решений, и в Министерстве образования пытались сделать все, что в их силах. Все мы люди и понимаем, что это было непросто. Честно говоря, особо не хотелось никого критиковать. Но когда министр образования и науки Асхат АЙМАГАМБЕТОВ после завершения учебного года отчитался о проделанной работе и пусть с некоторыми оговорками, но признал, что дистанционка, в общем-то, была успешной, мы были в недоумении. В двухчасовом выступлении не было конкретных цифр, данных по регионам, технических показателей, разбора ситуации. Тогда мы посоветовались и решили, что нужно действовать. Лично я считаю, что дистанционное обучение продемонстрировало, насколько мы были не готовы к такому сценарию. Очевидно, что проблем хватало, и это нужно признать. Но мало просто заявить об этом, нужно провести глубокий, независимый анализ и дать реальную оценку ситуации, сделать выводы и впредь не повторять допущенных ошибок.
Пока картина такова: Минобр разработал программу перехода на дистанционное образование, внедрил ее и сам же себя оценил. Это неправильно. В Казахстане достаточно НПО и экспертных сообществ, которые могли бы дать независимую оценку. Но у нас подобные предложения воспринимаются в штыки. Думаю, так будет и в этот раз. Но мы к этому готовы.
- Что вы намерены делать?
- Мы подготовили письма в правительство, Министерство образования и науки и депутатам, в которых просим оказать нам содействие. Нам нужно заручиться их поддержкой, чтобы не было проблем на местах, мы боимся препон и непонимания. А они могут быть, несмотря на то, что Минобр сейчас демонстрирует открытость и пытается работать с общественниками и экспертами.
Мы создали рабочую группу, в которую входят специалисты из разных сфер, разделили функциональные обязанности и пока собираем информацию. Первое направление, которое будем анализировать, - организация учебной деятельности, ее техническая и содержательная часть. Используя какие средства, дети получили информацию (компьютер, телефон, телевизор)? Какой была скорость интернета? Насколько содержательными и понятными были уроки? Освоили ли дети учебные программы (оценки, которые учителя выставили в “Кунделике” в конце четверти, отнюдь не доказывают это)?
И второе направление - готовность учителей. У нас есть педагоги, которые прекрасно разбираются в своем предмете, но, увы, не владеют компьютерными программами. Как работали они? Да, учителя оказались гибкими: осваивали технологии и новые для себя платформы на ходу. Но мы видим, что со стороны министерства не было большой установочной работы. Поэтому дистанционное обучение напоминает мне бой, в котором солдаты, вооруженные винтовками, идут в атаку на танки. Именно педагоги на своем авторитете и на своих плечах вытащили четвертую четверть. Я считаю, если бы не они, дистанционка рухнула бы. А мы говорим о том, что все прошло успешно.
- Так, может, в Минобре не называют конкретные цифры и не говорят о точечных проблемах, потому что пока нет таких данных - нужно время, чтобы их получить?
- На самом деле, у Министерства образования есть базы с информацией о количестве детей, школ, компьютеров и скорости интернета в каждой из них. Что мешало провести такой анализ перед началом четвертой четверти, понять, где будут проблемы? Конечно, все это касается технической стороны. Оценить, насколько высоким был уровень освоения учебных программ, предстоит сейчас. И мы как раз собираемся сделать это. Разработали анкеты для учителей, учеников и их родителей, в которых будет ряд вопросов, касающихся того, какой для них была последняя четверть. Будем выезжать в регионы, встречаться с людьми, анализировать оценки в “Кунделике”. Хорошая аналитика - залог успешных действий в будущем. Нельзя идти дальше, пока мы не сделаем работу над ошибками. Тем более министр признает, что, возможно, и первая четверть в новом учебном году будет проходить дистанционно.
Допустим, сейчас есть разные цифры, касающиеся технического оснащения. Одна из них такая: 80 процентов детей в регионах занимались при помощи сотовых телефонов. Примерно половина школьников из многодетных семей вдвоем, а то и втроем учились, используя один мобильник. При этом в МОН говорят, что более 90 процентов детей были обеспечены компьютерами. Цифры противоречат друг другу. Проверял ли их кто-то? Все ли компьютеры, о которых говорят, были исправны? Как все было на самом деле?
- Вы проведете анализ. Что дальше?
- Направим экспертное заключение в правительство, депутатам и в МОН. А затем планируем провести общественные слушания в Алматы и Нур-Султане. Даже если нас не поддержат, летом мы все равно сделаем независимый анализ - мы имеем такое право. Надеюсь, на августовском педагогическом совещании, которое традиционно проходит перед началом учебного года, мы сможем рассказать о результатах и дать реальную оценку нашей дистанционке.
Оксана АКУЛОВА
https://time.kz/articles/zloba/2020/06/12/minobr-sam-sebe-pedagog
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Практичный 15.06.2020 в 16:37:10 # 752995