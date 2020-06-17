SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками связи Starlink

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 17 Июня 2020 в 08:35:53
Таким образом, SpaceX в девятый раз осуществила успешное выведение в космическое пространство спутников Starlink. Кроме того, компания уже во второй раз в июне осуществляет успешный запуск спутников, намереваясь достичь рекордных четырёх пусков к концу месяца. Поскольку во время пуска ракеты стояла ясная погода, специалистам SpaceX удалось без проблем осуществить посадку первой ступени ракеты-носителя на специальную плавучую платформу в Атлантическом океане. Ранее эта ступень уже два раза использовалась для доставки грузов на Международную космическую станцию.
Напомним, в рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует сформировать спутниковую сеть, которая, как заявлено, будет способна обеспечить широкополосным доступом в сеть Интернет всех жителей Земли. Проект начал реализовываться в 2018 году, и к настоящему моменту в космическое пространство было выведено 540 спутников связи. Компания планирует создать сеть из тысяч спутников Starlink, поэтому в будущем количество аппаратов, запущенных в рамках данного проекта, будет стремительно расти. По словам генерального директора SpaceX Илона Маска (Elon Musk), требуется вывести в космос не менее 800 спутников связи, чтобы обеспечить умеренное покрытие территорий США и Канады. В общей сложности количество спутников в сети Starlink составит около 12 000 единиц.
Компания Planet, чьи спутники также были выведены в космос сегодня, стала первым участником новой программы SpaceX по совместному запуску мини-спутников. После сегодняшнего успеха Planet забронировала места для ещё трёх спутников SkySat в одном из будущих пусков. В рамках следующего старта, который должен состояться в этом месяце, помимо спутников Starlink, в космическое пространство отправятся три аппарата зондирования Земли американской компании BlackSky Global.
https://3dnews.ru/1013336