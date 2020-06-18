В Казахстане началось строительство предприятия по производству иммунобиологических и иммуностимулирующих препаратов

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философ 18 Июня 2020 в 16:46:45
Сейчас, республиканские власти, опираясь на международную кооперацию, приступили к развитию целого ряда производственных кластеров в сфере здравоохранения. Одним из которых, выступила экспериментально-производственная база Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Республики Казахстан, известного разработкой целой номенклатуры препаратов для медицины и сельского хозяйства, тест-систем по диагностике опасных и особо опасных заболеваний. Кроме того, отдельные структурные подразделения НИИ обладают депозитариями штаммов вирусов и микроорганизмов.
Заложенное в пятницу предприятие будет производить иммунобиологические лекарственные средства по стандарту Good Manufacturing Practice (GMP), основанном на стандарт-составляющих GLP (Надлежащая лабораторная практика) и GCP (Надлежащая клиническая практика). При этом, в рамках существующих динамик интеграционных проектов, новое предприятие станет единственной производственной базой, сертифицированной по стандарту GMP на территории ЕАЭС и Таможенного союза.
Сегодня Республика Казахстан, в рамках ратификации стратегии «Казахстан 2050», приступил к развитию целого ряда наукоёмких секторов экономики, выходящих за рамки стандартной триады «добычи полезных ископаемы – металлургии и переработки – машиностроения», таких, как IT-индустрия, фармацевтическая и специализированная химия. Именно фармацевтика, выступила венцом целой индустрии, ориентированной на обеспечение сельского хозяйства и здравоохранения. При этом казахстанская сторона, является одним из лидеров мировых проектов по микробиологическим исследования ДНК, регуляции обмена веществ, бактериологии и вирусологии.
Однако, как отмечает ряд экспертов, интенсивное развитие здравоохранения Республики Казахстан, на фоне стремительно меняющейся эпидемиологической обстановки, не лишено организационных проблематик, устранение которых предстоит обеспечить на всем пути реформирования подходов государственного управления и финансирования. К существующему пулу проблем относятся: кадровый дефицит с опытом GMP, обеспечения перехода в национальной сертификации до международного уровня, неравномерность проектного софинансироания, вызванная инвестиционным климатом и конгруэнтностью (интенсивное развитие получают исследовательские группы с международным участием), расслоение исследовательской и производственной базы, производственной локализации сырья и импорта. Не исключением были и подразделения НИИ. На объектах возникали проблематики с холодильными установки, обеспеченностью экспериментальной базы, системами контроля и локальными проявления коррупции, с которыми приходилось бороться профильным министерствам и ведомствам.
Отдельным фактором, способствующим фактическому росту отрасли, стал государственный менеджмент, направленный на научные разработки и сокращение издержек экспорта, как через кооперацию с партнерскими структурами, так и системы экспортного согласования в ЕАЭС, ШОС. Опыт международной кооперации АО «ХимФарм» с польской группой компаний «PolpharmaGroup», Алматинской фармакологической фабрики с турецкой «Nobel Pharmaceutics», дочерней «НОБЕЛ АФФ» с швейцарской «Abbot Products Operators AG» и т.д. позволили республики получить опыт производства лекарственных препаратов по стандарту GMP и получить доступ к ведущим мировым фармацевтическим кластерам. При этом, возникавшая система регламентации в фармакологической отрасли, выступила условной «пробой технологий», способствующей развитию в ЕАЭС.
«Внедрение GMP гарантирует обычным покупателям, что отечественные препараты ничем не уступают иностранным. Новое система сертификации (в республике) способствует свободному продвижению производимой продукции на внешних рынках. Что наряду с существующими проектами с Организации исламского сотрудничества, позволит нам успешно конкурировать за рынки препаратов от инфекционных заболеваний в ряде стран Северной Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии. Внедрение GMP стандарта отрывает новы возможности и в ЕАЭС, в рамках которого с января 2016 года функционирует единый рынок лекарств» – комментирует один из экспертов НИИ.
Так же завод будет производить и вакцину от короновирусной инфекции (COVID-19), поскольку в настоящее время вакцина-кандидат подготовленная НИИ официально включена в список ВОЗ и на данный момент проходит доклинические испытания. Кроме того, новое производство обеспечит нужды республики медикаментами против других опасных патогенных микроорганизмов, гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы, бешенства и ящура.
Общий производственный объем составит около 60 млн. доз/год.
Строительство и монтаж производственных линий планируется завершить к декабрю 2020 года.
На данном этапе реализации проекта из бюджета Республики Казахстан выделены средства, сумма которых составила 685,8 млн. тенге на проектное обеспечение.
Объём капиталовложения составил приблизительно 10 млн. Долларов США.
https://polit-asia.kz/stroitelstvo-predpriyatiya-po-proizvodstvu-immunobiologicheskih-i-immunostimuliruyushhih-preparatov-v-kazahstane/