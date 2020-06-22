Создана виртуальная симуляция черной дыры в центре Млечного Пути

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danilov 22 Июня 2020 в 19:16:05
Симуляция основана на данных космической рентгеновской обсерватории НАСА «Чандра» и других телескопов. В последней версии показан 500-летний период эволюции трех световых лет пространства вокруг Стрельца А*. Центральная черная дыра была увеличена в 10 000 раз, так как при сохранении реальных масштабов она занимала бы только один пиксель изображения.
Чрезвычайно яркие и массивные объекты в этом регионе, называемые звездами Вольфа — Райе, производят сверхзвуковые ветра, когда выбрасывают свои внешние слои в космос. При столкновении этих ветров материал нагревается до миллионов градусов, производя большое количество рентгеновского излучения.
Пользователи могут перемещаться по симуляции в разных направлениях, менять скорость воспроизведения и другие параметры. Звезды Вольфа – Райе показаны белым цветом, а их орбиты — серым. Рентгеновские выбросы обозначены синим и голубым, а звездный ветер с выброшенным материалом — красным и желтым. Области, где ветра и рентгеновские лучи пересекаются, отмечены фиолетовым.
Приложение доступно для скачивания на сайтах Steam и Vivepoint.
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