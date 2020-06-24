В США на аукционе распродают неиспользованные оборудование и материалы, предназначавшиеся для MOX-завода

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danilov 24 Июня 2020 в 15:13:33
Стоимость некоторых из позиций была низкой, порядка 10 долларов. Но на продажу были выставлены и достаточно дорогие вещи, цена которых доходила до 60 тысяч долларов.
Среди прочего, выставлялись строительные материалы, оборудование и инструменты, трансформаторы, противопожарные насадки, панели управления и порты для горячих камер и другие позиции.
Организаторы аукциона назвали его "редкой возможностью приобрести новое оборудование ядерного класса".
http://atominfo.ru/newsz01/a0800.htm
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Цитата: kubik от 24.06.2020 10:41:17перекрыло у кого? У американцев чьо ли?
Ну видимо ФСБ перекрыло утечку информации, ну и вот результат.
Ну видимо ФСБ перекрыло утечку информации, ну и вот результат.