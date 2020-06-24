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Наука и техника
В США на аукционе распродают неиспользованные оборудование и материалы, предназначавшиеся для MOX-завода
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danilov 24 Июня 2020 в 15:13:33
Тысячи единиц неиспользованных оборудования и материалов, предназначавшихся для строившегося MOX-завода, были выставлены в США на прошлой неделе на аукцион.

Стоимость некоторых из позиций была низкой, порядка 10 долларов. Но на продажу были выставлены и достаточно дорогие вещи, цена которых доходила до 60 тысяч долларов.

Среди прочего, выставлялись строительные материалы, оборудование и инструменты, трансформаторы, противопожарные насадки, панели управления и порты для горячих камер и другие позиции.

Организаторы аукциона назвали его "редкой возможностью приобрести новое оборудование ядерного класса".

http://atominfo.ru/newsz01/a0800.htm
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мура45 24.06.2020 в 16:16:58   # 753853
Насколько помню, у американцев не получилось этот завод довести до ума - тяжела кольчуга оказалась
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  kubik 24.06.2020 в 16:41:17   # 753857
Ну видимо ФСБ перекрыло утечку информации, ну и вот результат.
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  Walter 24.06.2020 в 20:04:02   # 753869
Цитата: kubik от 24.06.2020 10:41:17
Ну видимо ФСБ перекрыло утечку информации, ну и вот результат.
перекрыло у кого? У американцев чьо ли?
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  kubik 24.06.2020 в 20:55:32   # 753872
Россия лидер в этой отрасли, как это не странно.
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  старик 24.06.2020 в 21:43:09   # 753875
Вообще не понимаю о чем речь.
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