ВМО зафиксировала экстремальные значения мегавспышек молнии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Июня 2020 в 21:59:06
Новые рекорды «мегавспышек», подтвержденные новой технологией спутниковой съемки молний, более чем вдвое превышают предыдущие показатели, зафиксированные в Соединенных Штатах Америки и Франции. Результаты были опубликованы в журнале Американского геофизического союза «Geophysical Research Letters» (Письма о геофизических исследованиях) в преддверии Международного дня молниезащиты, который будет отмечаться 28 июня.
Комитет ВМО по погодным и экстремальным климатическим явлениям, который ведет официальные записи об экстремальных явлениях в глобальном масштабе, а также в мастшабе полушария или региона, отметил следующее:
cамой протяженной в мире вспышкой молнии является однократная вспышка, которая 31 октября 2018 года преодолела горизонтальное расстояние в 709 ± 8 км (440,6 ± 5 миль) в отдельных регионах южной части Бразилии. Это эквивалентно расстоянию между Бостоном и Вашингтоном в Соединенных Штатах Америки или между Лондоном и границей Швейцарии возле Базеля;
наибольшая продолжительность однократной вспышки молнии наблюдалась у молнии с постоянным развитием над северной частью Аргентины и была зафиксирована 4 марта 2019 года.
«Это экстраординарные рекордные значения отдельных вспышек молнии. Экстремальные явления окружающей среды — это живое мерило того, на что способна природа, а также научного прогресса, позволяющего делать соответствующие оценки. Вполне вероятно, что существуют еще более мощные экстремальные явления, и мы сможем наблюдать за ними по мере совершенствования технологии обнаружения молний», — заявил профессор Рэндалл Cервени, главный докладчик по вопросу о погодных и климатических экстремальных явлениях в ВМО.
«Это позволит нам получить ценную информацию для установления пределов масштаба молний — в том числе мегавспышек — для целей проведения инженерных работ, обеспечения безопасности и для научных целей», — добавил он.
Молния — это крайне опасное явление, которое ежегодно уносит множество жизней. Полученные данные подчеркивают важные аспекты, вызывающие обеспокоенность с точки зрения молниезащиты общества от электрифицированных облаков, способных переносить молнии на чрезвычайно большие расстояния (правило 30—30 — если промежуток между вспышкой и громом составляет менее 30 секунд, заходите внутрь! Затем подождите 30 минут после последней вспышки, перед тем как снова выйти на свежий воздух).
Предыдущий рекорд наибольшего расстояния, преодоленного однократной вспышкой молнии, был зафиксирован 20 июня 2007 года и составил 321 км (199,5 миль) на территории штата Оклахома в США. Как в предыдущем, так и в новом рекорде для измерения протяженности вспышки использовалась одна и та же методология измерения максимального расстояния по большой окружности.
Предыдущее рекордное значение продолжительности однократной вспышки молнии составило непрерывные 7,74 секунд и было зафиксировано 30 августа 2012 года в небе над регионом Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция.
Космические технологии
В предыдущих оценках, в ходе которых устанавливались продолжительность и протяженность вспышек, использовались данные, собранные наземными сетями системы картирования грозопоражаемости (СКГ). Многие ученые, изучающие молнии, признали, что существуют верхние пределы масштабов молнии, которые могут наблюдаться любой существующей СКГ. Для выявления мегавспышек, выходящих за рамки этих крайних значений, потребуются технологии картирования молний с более широкой областью наблюдения.
Последние достижения в области картирования молний из космоса позволяют непрерывно измерять протяженность и продолжительность вспышек над обширными геопространственными областями. Эти новые приборы включают в себя геостационарные картографы молний (ГКМ) на геостационарных оперативных спутниках по исследованиям окружающей среды серии R (GOES-16 и 17), которые регистрируют новые рекордные значения молний, и на их орбитальных аналогах из Европы (сканирующий формирователь изображений молний на спутнике Meteosat третьего поколения (MTG)) и из Китая (сканирующий изображений молний с функций картирования на спутнике FY-4).
«Такое стремительное расширение наших возможностей в области дистанционного зондирования из космоса позволило обнаруживать ранее ненаблюдаемые экстремальные значения вспышек молний, известные как "мегавспышки", которые определяются как горизонтальные мезомасштабные грозовые разряды, достигающие сотни километров в длину», — заявил ведущий автор и член оценочного комитета Майкл Дж. Питерсон из Группы по исследованию космического пространства и дистанционному зондированию (ISR-2) Лос-Аламосской национальной лаборатории, США.
Космические приборы будут обеспечивать практически глобальный охват всех вспышек молний (как внутри облаков, так и между облаками и землей). К ним относятся американские «горячие точки» гроз мезомасштабной конвективной системы (МКС), чья динамика допускает возникновение необычайных мегавспышек, а именно в регионе Великих равнин в Северной Америке и в бассейне реки Ла-Плата в Южной Америке.
В архиве экстремальных погодных и климатических явлений ВМО хранятся официальные данные о рекордных значениях экстремальных погодных явлений в мире, а также в масштабе полушарий и отдельных регионов по ряду конкретных типов погодных условий. В настоящее время в архиве числятся экстремальные значения температуры, давления, осадков, града, ветра и молнии, а также двух конкретных типов штормов: торнадо и тропических циклонов.
Другими ранее зафиксированными ВМО экстремальными значениями молний являются:
прямое попадание: 21 человек погиб от однократной вспышки молнии, когда они собрались вместе, укрываясь от грозы, в хижине в Зимбабве в 1975 году;
косвенное воздейстие: 469 человек погибли в Дронке, Египет, когда молния попала в ряд нефтяных цистерн, в результате чего горящая нефть наводнила город в 1994 году.
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B8
Комментарии, по рейтингу, по дате