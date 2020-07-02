Австралийскую вакцину от COVID-19 могут использовать в Казахстане

Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии при КазНАУ:



- Если мы хотим свой вклад внести в получение этой вакцины, мы должны распределить наш функционал. Мы можем быть клинической базой после определенной стадии. Это может быть вторая, третья, конечная фаза.