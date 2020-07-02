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Наука и техника
Австралийскую вакцину от COVID-19 могут использовать в Казахстане
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философ 02 Июля 2020 в 11:36:48
Отечественную вакцину от СOVID-19 разрабатывают два биотехнологических института в Нур-Султане и Жамбылской области. Но её производство требует длительного времени. Поэтому в случае разработки и успешных испытаний вакцины за рубежом Казахстан будет использовать иностранный медицинский препарат.

Три дня назад Центр вакцинологии при КазНАУ заключил договор о научном сотрудничестве с австралийской компанией Vaxine Pty Ltd. Таким образом, он вошел в международный консорциум, цель которого как можно быстрее вывести на рынок эффективную вакцину от COVID-19.

Биологический агент, который разрабатывает австралийская компания, уже прошел стадию лабораторных экспериментов на животных. Примерно через две недели его начнут испытывать на людях. Уже сейчас разработчики говорят, что эта вакцина будет весьма эффективна для пожилых людей, которые относятся к группе риска.

Участие в консорциуме наших ученых позволит Казахстану получить вакцину в порядке приоритета и – по более низкой цене. Вакцина получила название COVAX-19.

Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии при КазНАУ:

- Если мы хотим свой вклад внести в получение этой вакцины, мы должны распределить наш функционал. Мы можем быть клинической базой после определенной стадии. Это может быть вторая, третья, конечная фаза.

Казахстанская фаза исследований в случае принятия соответствующего решения пройдет на базе Национального научного центра имени Айкимбаева, который расположен в Алматы. Он оборудован по стандартам биологической безопасности 3-го уровня, что позволяет работать с особо опасными вирусными инфекциями. Еще один вариант вакцины, как сообщил Кайсар Табынов, разрабатывается совместно с американскими партнерами из Университета штата Огайо. Ей уже дали название – нановакцина.

Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии при КазНАУ:

- Она в корне отличается от того, что предложили наши коллеги из казахстанских НИИ. Она отличается и от многих вакцин-кандидатов, которые сейчас предложены. Их сейчас насчитывается более 100. Мы считаем, что эта вакцина будет наиболее безопасной. Это капли в нос вам будут распылять. У нас многие люди боятся инъекций. И многие риски сопряжены именно с инъекциями. Для этого нужны специализированные кабинеты, обученные люди. Непонятно, какая будет реакция. Интраназальное введение вы можете делать даже в бытовых условиях.

Ожидается, что эта вакцина будет иметь так называемую перекрестную реакцию. Она защищает даже от штаммов коронавируса, которые уже мутировали. А что касается американской вакцины, то она может пройти испытания на животных в Казахстане.

https://24.kz/ru/news/social/item/404625-avstralijskuyu-vaktsinu-ot-covid-19-mogut-ispolzovat-v-kazakhstane

https://www.zakon.kz/video/v/254601.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 02.07.2020 в 11:42:17   # 754862
Quote:
Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии при КазНАУ:

- Если мы хотим свой вклад внести в получение этой вакцины, мы должны распределить наш функционал. Мы можем быть клинической базой после определенной стадии. Это может быть вторая, третья, конечная фаза.

значит что бы получить вакцину, нужно быть подопытным кроликом, нужно помнить что вакцина может быть намного опаснее самого вируса.
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  Вошинг тонк 02.07.2020 в 12:14:01   # 754868
Клиническая база, блин, что он несет этот удивительный человек. В Раше выявили 100 штаммов этой гадости. 100 модифицированных ковидов. Какая база!? Человеческая!? Это просто какой-то сюр!
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  Skype 02.07.2020 в 14:58:15   # 754889
чем дальше тем лучше отмыть ловэ
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