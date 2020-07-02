Австралийскую вакцину от COVID-19 могут использовать в Казахстане

Кайсар Табынов, руководитель Международного центра вакцинологии при КазНАУ:
- Если мы хотим свой вклад внести в получение этой вакцины, мы должны распределить наш функционал. Мы можем быть клинической базой после определенной стадии. Это может быть вторая, третья, конечная фаза.
- Если мы хотим свой вклад внести в получение этой вакцины, мы должны распределить наш функционал. Мы можем быть клинической базой после определенной стадии. Это может быть вторая, третья, конечная фаза.
значит что бы получить вакцину, нужно быть подопытным кроликом, нужно помнить что вакцина может быть намного опаснее самого вируса.