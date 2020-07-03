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Наука и техника
Россия готова поставить "Авифавир" в Казахстан
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danilov 03 Июля 2020 в 11:17:16
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" заявили о готовности поставить в Казахстан противовирусный препарат "Авифавир", зарегистрированный в России в конце мая. Об этом сообщается на сайте РФПИ.

Первые 100 тысяч курсов препарата "Авифавир" произвели в июне. Совместное предприятие РФПИ и "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза – до 300 тысяч курсов в месяц, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.

В июне препарат поставили в 35 регионов России, а также в Беларусь.

"В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чём уже достигнуты договорённости", – говорится в сообщении.

29 мая "Авифавир", содержащий активное действующее вещество фавипиравир, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Новый препарат включили в российский протокол лечения коронавирусной инфекции.

Как отмечается в информации, "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизм размножения коронавируса.

"С учётом решения властей США закупать практически 100% произведённого "Ремдесивира" в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира", – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее СМИ сообщили, что США выкупили 90% мировых запасов лекарственного препарата "Ремдесивир", одобренного в стране для лечения пациентов с Covid-19.

30 июня в Казахстане дополнили протокол лечения коронавирусной инфекции. В него, наряду с другими препаратами, включён "Фавипиравир".

https://rdif.ru/fullNews/5403/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 03.07.2020 в 12:36:54   # 755016
Дай бог дай бог. Чтоб все получилось.
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  гримм 03.07.2020 в 12:40:06   # 755018
https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_28818.htm

Quote:
Показания препарата Анаферон
профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (в т.ч. гриппа);

комплексная терапия инфекций, вызванных герпесвирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, лабиальный герпес, генитальный герпес);

комплексная терапия и профилактика рецидивов хронической герпесвирусной инфекции, в т.ч. лабиального и генитального герпеса;

комплексная терапия и профилактика других острых и хронических вирусных инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, калицивирусом;

применение в составе комплексной терапии бактериальных инфекций;

комплексная терапия вторичных иммунодефицитных состояний различной этиологии, в т.ч. профилактика и лечение осложнений вирусных и бактериальных инфекций.
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  МишкаНаСевер 03.07.2020 в 12:49:26   # 755021
Цитата: Walter от 03.07.2020 06:36:54
Дай бог дай бог. Чтоб все получилось.

Так это же ватники привезут
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  Вошинг тонк 03.07.2020 в 13:40:07   # 755025
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  МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:44:30   # 755027
Цитата: Вошинг тонк от 03.07.2020 07:40:07
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 06:49:26
Цитата: Walter от 03.07.2020 06:36:54
Дай бог дай бог. Чтоб все получилось.

Так это же ватники привезут
Не факт. Это могут быть отборные либералы или отобранные либерасты.

В любом случае опасно - лекарство то в Рашке сделано! Полюбому там какое-то вещество есть, которое нормального человека в ватонойда превратит - будут потом пукину плешивому обнуленому поклонятся.
Хотя все равно скоро приедет злобный десант и всех почипирует
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  Вошинг тонк 03.07.2020 в 13:48:23   # 755028
Лучше уж поставки баксов из молекул свободы с демократическим душком.)))
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  МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10   # 755030
Не надо нам ничего завозить - у нас скоро лучше будет!
В Казахстане начнут разработку вакцины от COVID-19 на материалах крови Назарбаева
https://kolibri.press/57182
Но чтобы она сработала надо будет сходить и поклониться
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monument-nazarbaevu-otkryili-v-nur-sultane-407168/
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  строитель 03.07.2020 в 14:02:00   # 755033
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030

А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища
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  МишкаНаСевер 03.07.2020 в 14:08:53   # 755034
Цитата: строитель от 03.07.2020 08:02:00
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030

А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища

Ну это же университет обороны, а он бывший верховный главнокомандующий
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  Fototur 03.07.2020 в 15:07:27   # 755040
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 07:55:10
Не надо нам ничего завозить - у нас скоро лучше будет!
В Казахстане начнут разработку вакцины от COVID-19 на материалах крови Назарбаева
https://kolibri.press/57182
Но чтобы она сработала надо будет сходить и поклониться
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monument-nazarbaevu-otkryili-v-nur-sultane-407168/
Жги ЕЩО!!! -)))
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  Денис222 03.07.2020 в 16:14:01   # 755053
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 07:44:30
Цитата: Вошинг тонк от 03.07.2020 07:40:07
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 06:49:26
Цитата: Walter от 03.07.2020 06:36:54
Дай бог дай бог. Чтоб все получилось.

Так это же ватники привезут
Не факт. Это могут быть отборные либералы или отобранные либерасты.

В любом случае опасно - лекарство то в Рашке сделано! Полюбому там какое-то вещество есть, которое нормального человека в ватонойда превратит - будут потом пукину плешивому обнуленому поклонятся.
Хотя все равно скоро приедет злобный десант и всех почипирует

Пукину плешивому обнуленному
Забыли упомянуть про ботоксный...
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  332-712 03.07.2020 в 16:15:46   # 755055
сегодня, кстати, сидел в машине на парковке ЦОНа. пока ждал, пролетели три транспортника на наш аэродром. что-то привезли, походу. россияне? наши? хз. кто-нить в курсе?
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  Walter 03.07.2020 в 16:20:50   # 755059
Цитата: строитель от 03.07.2020 08:02:00
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030

А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища
стыдобище! Вот здесь согласен на 200%
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