Россия готова поставить "Авифавир" в Казахстан

Цитата: Вошинг тонк от

Цитата: МишкаНаСевер от

Цитата: Walter от

Дай бог дай бог. Чтоб все получилось. Дай бог дай бог. Чтоб все получилось.

Так это же ватники привезут Так это же ватники привезут Не факт. Это могут быть отборные либералы или отобранные либерасты.

В любом случае опасно - лекарство то в Рашке сделано! Полюбому там какое-то вещество есть, которое нормального человека в ватонойда превратит - будут потом пукину плешивому обнуленому поклонятся.Хотя все равно скоро приедет злобный десант и всех почипирует