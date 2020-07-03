Россия готова поставить "Авифавир" в Казахстан

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danilov 03 Июля 2020 в 11:17:16
Первые 100 тысяч курсов препарата "Авифавир" произвели в июне. Совместное предприятие РФПИ и "ХимРар" обеспечило дополнительную возможность увеличения производственных мощностей в три раза – до 300 тысяч курсов в месяц, это позволит удовлетворить внутренний спрос на "Авифавир" в РФ и начать поставки препарата на международный рынок.
В июне препарат поставили в 35 регионов России, а также в Беларусь.
"В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чём уже достигнуты договорённости", – говорится в сообщении.
29 мая "Авифавир", содержащий активное действующее вещество фавипиравир, получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Новый препарат включили в российский протокол лечения коронавирусной инфекции.
Как отмечается в информации, "Авифавир" доказал свою эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизм размножения коронавируса.
"С учётом решения властей США закупать практически 100% произведённого "Ремдесивира" в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки "Авифавира", – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ранее СМИ сообщили, что США выкупили 90% мировых запасов лекарственного препарата "Ремдесивир", одобренного в стране для лечения пациентов с Covid-19.
30 июня в Казахстане дополнили протокол лечения коронавирусной инфекции. В него, наряду с другими препаратами, включён "Фавипиравир".
https://rdif.ru/fullNews/5403/
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Показания препарата Анаферон
профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (в т.ч. гриппа);
комплексная терапия инфекций, вызванных герпесвирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, лабиальный герпес, генитальный герпес);
комплексная терапия и профилактика рецидивов хронической герпесвирусной инфекции, в т.ч. лабиального и генитального герпеса;
комплексная терапия и профилактика других острых и хронических вирусных инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, калицивирусом;
применение в составе комплексной терапии бактериальных инфекций;
комплексная терапия вторичных иммунодефицитных состояний различной этиологии, в т.ч. профилактика и лечение осложнений вирусных и бактериальных инфекций.
профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (в т.ч. гриппа);
комплексная терапия инфекций, вызванных герпесвирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, лабиальный герпес, генитальный герпес);
комплексная терапия и профилактика рецидивов хронической герпесвирусной инфекции, в т.ч. лабиального и генитального герпеса;
комплексная терапия и профилактика других острых и хронических вирусных инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавирусом, калицивирусом;
применение в составе комплексной терапии бактериальных инфекций;
комплексная терапия вторичных иммунодефицитных состояний различной этиологии, в т.ч. профилактика и лечение осложнений вирусных и бактериальных инфекций.
МишкаНаСевер 03.07.2020 в 12:49:26 # 755021
Так это же ватники привезут
Вошинг тонк 03.07.2020 в 13:40:07 # 755025
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 06:49:26Не факт. Это могут быть отборные либералы или отобранные либерасты.
Так это же ватники привезут
Так это же ватники привезут
МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:44:30 # 755027
Цитата: Вошинг тонк от 03.07.2020 07:40:07
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 06:49:26Не факт. Это могут быть отборные либералы или отобранные либерасты.
Так это же ватники привезут
Так это же ватники привезут
В любом случае опасно - лекарство то в Рашке сделано! Полюбому там какое-то вещество есть, которое нормального человека в ватонойда превратит - будут потом пукину плешивому обнуленому поклонятся.
Хотя все равно скоро приедет злобный десант и всех почипирует
Вошинг тонк 03.07.2020 в 13:48:23 # 755028
МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030
В Казахстане начнут разработку вакцины от COVID-19 на материалах крови Назарбаева
https://kolibri.press/57182
Но чтобы она сработала надо будет сходить и поклониться
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monument-nazarbaevu-otkryili-v-nur-sultane-407168/
А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища
МишкаНаСевер 03.07.2020 в 14:08:53 # 755034
Цитата: строитель от 03.07.2020 08:02:00
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030
А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030
А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища
Ну это же университет обороны, а он бывший верховный главнокомандующий
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 07:55:10Жги ЕЩО!!! -)))
Не надо нам ничего завозить - у нас скоро лучше будет!
В Казахстане начнут разработку вакцины от COVID-19 на материалах крови Назарбаева
https://kolibri.press/57182
Но чтобы она сработала надо будет сходить и поклониться
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monument-nazarbaevu-otkryili-v-nur-sultane-407168/
Не надо нам ничего завозить - у нас скоро лучше будет!
В Казахстане начнут разработку вакцины от COVID-19 на материалах крови Назарбаева
https://kolibri.press/57182
Но чтобы она сработала надо будет сходить и поклониться
Монумент Назарбаеву открыли в Нур-Султане
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/monument-nazarbaevu-otkryili-v-nur-sultane-407168/
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 07:44:30
В любом случае опасно - лекарство то в Рашке сделано! Полюбому там какое-то вещество есть, которое нормального человека в ватонойда превратит - будут потом пукину плешивому обнуленому поклонятся.
Хотя все равно скоро приедет злобный десант и всех почипирует
Цитата: Вошинг тонк от 03.07.2020 07:40:07
Цитата: МишкаНаСевер от 03.07.2020 06:49:26Не факт. Это могут быть отборные либералы или отобранные либерасты.
Так это же ватники привезут
Так это же ватники привезут
В любом случае опасно - лекарство то в Рашке сделано! Полюбому там какое-то вещество есть, которое нормального человека в ватонойда превратит - будут потом пукину плешивому обнуленому поклонятся.
Хотя все равно скоро приедет злобный десант и всех почипирует
Пукину плешивому обнуленному
Забыли упомянуть про ботоксный...
Цитата: строитель от 03.07.2020 08:02:00стыдобище! Вот здесь согласен на 200%
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030
А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища
kz МишкаНаСевер 03.07.2020 в 13:55:10 # 755030
А мундир то с фуражкой они нахера на него присобачили ???
Стыдобища