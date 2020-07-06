США получили первый ракетный двигатель для замены российских РД-180

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едридмадрид 05 Июля 2020 в 18:35:59
Они уточнили, что двигатель доставлен на предприятие ULA в городе Декейтер (штат Алабама). В консорциуме отметили, что запуск Vulcan Centaur, как ожидается, состоится в 2021 году. Разгонный блок данного носителя должен быть оснащен двумя двигателями BE-4. Они были разработаны Blue Origin в качестве альтернативы российским РД-180, которые применяются в ракетах Atlas. Носители Vulcan Centaur, как ожидается, придут на смену Atlas.
Представители Blue Origin сообщили журналистам портала Space News, что второй BE-4 планируется доставить ULA до конца текущего месяца. Они отметили, что двигатели на данном этапе предназначаются для проведения специалистами тестов. В ULA не уточнили, когда компания получит от Blue Origin двигатели BE-4, которые предназначены непосредственно для полета.
В ULA и Blue Origin пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой представить подробности относительно того, как будут проходить испытания и дальнейшие поставки двигателей.
Соглашение между Москвой и Вашингтоном, которое предусматривало поставки в США 101 двигателя РД-180 и оценивалось примерно в миллиард долларов, было заключено в 1997 году. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших лет в США созданы не будут. Позднее законодатели одобрили поправку к проекту оборонного бюджета, предусматривающую приобретение еще 18 таких двигателей в период до 2022 года.
https://tass.ru/kosmos/8887535
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Вошинг тонк 06.07.2020 в 06:10:52 # 755284
BMW, Mercedes, Jeep и Toyota изменили логотипы в поддержку ЛГБТ-сообществ
30 ИЮНЯ 2020
Мировые автоконцерны решили поддержать сексуальные меньшинства. Однако в ответ на инициативу Рунет обвинил бренды в предательстве.
Немецкий автомобильный концерн BMW заявил, что не признает какой-либо дискриминации: по происхождению, расе, национальности, полу, религии или возрасту, пишет USA Today. Поэтому компания в знак поддержки ЛГБТ-сообщества разместила в социальных сетях логотип c радужным флагом вместо традиционного серого фона.
Инициативу поддержали другие производители автомобилей: Mercedes-Benz также сменила логотип в соцсетях и составила из автомобилей марки радужный флаг. Toyota опубликовала в своих аккаунтах фотографии в поддержку ЛГБТ, а концерн Jeep разместил видеоролики с представителями сообщества.
...
Подробнее: https://style.rbc.ru/repost/5efb518b9a794735a3ca61bd
30 ИЮНЯ 2020
Мировые автоконцерны решили поддержать сексуальные меньшинства. Однако в ответ на инициативу Рунет обвинил бренды в предательстве.
Немецкий автомобильный концерн BMW заявил, что не признает какой-либо дискриминации: по происхождению, расе, национальности, полу, религии или возрасту, пишет USA Today. Поэтому компания в знак поддержки ЛГБТ-сообщества разместила в социальных сетях логотип c радужным флагом вместо традиционного серого фона.
Инициативу поддержали другие производители автомобилей: Mercedes-Benz также сменила логотип в соцсетях и составила из автомобилей марки радужный флаг. Toyota опубликовала в своих аккаунтах фотографии в поддержку ЛГБТ, а концерн Jeep разместил видеоролики с представителями сообщества.
...
Подробнее: https://style.rbc.ru/repost/5efb518b9a794735a3ca61bd
На чем теперь кроме "Рашкинских" "тазиков" ездить казахстанцам ума не приложу...
Вошинг тонк 06.07.2020 в 07:12:17 # 755288
Цитата: Ал от 06.07.2020 00:56:52на меня тут за бмв обиделись сильно,так и не разобравшись в сути вопроса)))
Кстати, о "птичках" Quote:
На чем теперь кроме "Рашкинских" "тазиков" ездить казахстанцам ума не приложу...
Кстати, о "птичках" Quote:
BMW, Mercedes, Jeep и Toyota изменили логотипы в поддержку ЛГБТ-сообществ
30 ИЮНЯ 2020
Мировые автоконцерны решили поддержать сексуальные меньшинства. Однако в ответ на инициативу Рунет обвинил бренды в предательстве.
Немецкий автомобильный концерн BMW заявил, что не признает какой-либо дискриминации: по происхождению, расе, национальности, полу, религии или возрасту, пишет USA Today. Поэтому компания в знак поддержки ЛГБТ-сообщества разместила в социальных сетях логотип c радужным флагом вместо традиционного серого фона.
Инициативу поддержали другие производители автомобилей: Mercedes-Benz также сменила логотип в соцсетях и составила из автомобилей марки радужный флаг. Toyota опубликовала в своих аккаунтах фотографии в поддержку ЛГБТ, а концерн Jeep разместил видеоролики с представителями сообщества.
...
Подробнее: https://style.rbc.ru/repost/5efb518b9a794735a3ca61bd
30 ИЮНЯ 2020
Мировые автоконцерны решили поддержать сексуальные меньшинства. Однако в ответ на инициативу Рунет обвинил бренды в предательстве.
Немецкий автомобильный концерн BMW заявил, что не признает какой-либо дискриминации: по происхождению, расе, национальности, полу, религии или возрасту, пишет USA Today. Поэтому компания в знак поддержки ЛГБТ-сообщества разместила в социальных сетях логотип c радужным флагом вместо традиционного серого фона.
Инициативу поддержали другие производители автомобилей: Mercedes-Benz также сменила логотип в соцсетях и составила из автомобилей марки радужный флаг. Toyota опубликовала в своих аккаунтах фотографии в поддержку ЛГБТ, а концерн Jeep разместил видеоролики с представителями сообщества.
...
Подробнее: https://style.rbc.ru/repost/5efb518b9a794735a3ca61bd
На чем теперь кроме "Рашкинских" "тазиков" ездить казахстанцам ума не приложу...
Цитата: Вошинг тонк от 06.07.2020 01:12:17
на меня тут за бмв обиделись сильно,так и не разобравшись в сути вопроса)))
на меня тут за бмв обиделись сильно,так и не разобравшись в сути вопроса)))
Дык, я как раз про это обстоятельство при упоминании "радужного флажка" и вспомнил.
Материалы про "зашквар" Mercedes, Jeep и Toyota мне до сих пор не попадались, а выложенный сегодня по самой сути случайно несколько минут назад поиском логотипа BMW обнаружил...
alpha_portal 06.07.2020 в 08:45:46 # 755293
Цитата: Walter от 05.07.2020 20:36:42
Ну давай начали! Ватапропогандоны ваш выход. Хуевые это двигатели или ниче так?
Ну давай начали! Ватапропогандоны ваш выход. Хуевые это двигатели или ниче так?
Ну США сделали серьезный рывок. Красавци. Россия почему то отстарт от космоса. Наверно со времен Гагарина, плюнули на эту гонку. Так и мусолят достижения советских конструкторов и инженеров. Никаких прорывов со времени советов так больше и не было. Ни в вооружении ни в ракетостроении. Ввлизывают советские наработки. Даже тот же танк армата это наработки советов.