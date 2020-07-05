ВОЗ остановила испытания трех лекарств от COVID-19

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 05 Июля 2020 в 18:47:54
Согласно документу, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.
"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.
17 июня эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо уже заявляла об остановке испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.
Ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях, в том числе с интерфероном, участвовали в первых "Тестах солидарности", которые ВОЗ проводит с марта 2020 года. В испытаниях приняло участие свыше 4,5 тысячи пациентов.
Программа "Тестов солидарности" была запущена ВОЗ 18 марта для обмена данными по различным видам лечения COVID-19 в мире. Она предусматривает тестирование различных лекарственных веществ против вируса и выявление наиболее эффективных из них. К обмену информацией по тестам различных методов лечения присоединились Аргентина, Бахрейн, Канада, Франция, Иран, Норвегия, Южная Африка, Испания, Швейцария и Таиланд. Всего в программе участвуют более 45 государств.
https://tass.ru/obschestvo/8887455
https://rg.ru/2020/07/04/voz-ostanovila-ispytaniia-treh-lekarstv-ot-covid-19.html
Комментарии, по рейтингу, по дате