 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Наука и техника
Конференция ведущих инфекционистов Казахстана
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 07 Июля 2020 в 16:59:52
Раскрыть Спикеры:


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 07.07.2020 в 17:03:01   # 755548
Они есть что ли
поощрить | покарать
  Skype 07.07.2020 в 17:50:27   # 755552
Дайте людям понятную инструкцию.

1 Мыть руки,
2 не Шарится по гостям
3 курить пить ???
4 не собираться больше 3
5 не пить антибиотики
6 не влезать Убьет
7 Под напряжением,

10 пунктов, памятка. Продуманных и которые легко запомнить даже школьнику. Можете так создайте

6 трилионов в спустили, а толку 0

поощрить | покарать
  Денис222 07.07.2020 в 18:00:00   # 755553
6 трл спустили, а толку ноль?
Это думаем так мы, они так не думают...все, что они планировали, всё сделали для себя...и не только сейчас...так всегда! А народ сосет...и не только сейчас, так всегда!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь