Конференция ведущих инфекционистов Казахстана

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danilov 07 Июля 2020 в 16:59:52
Исраилова Венера Карыпбековна, завкафедрой анестезиологии и реанимации КазНМУ, доктор мед. наук, профессор
Дуйсенова Аманкуль Куандыковна, завкафедрой инфекционных болезней КазНМУ, доктор мед. наук, профессор
Амиреев Сакен Амиреевич, доктор мед. наук, профессор, основоположник школы эпидемиологии в Казахстане.
Дуйсенова Аманкуль Куандыковна, завкафедрой инфекционных болезней КазНМУ, доктор мед. наук, профессор
Амиреев Сакен Амиреевич, доктор мед. наук, профессор, основоположник школы эпидемиологии в Казахстане.
Комментарии, по рейтингу, по дате
1 Мыть руки,
2 не Шарится по гостям
3 курить пить ???
4 не собираться больше 3
5 не пить антибиотики
6 не влезать Убьет
7 Под напряжением,
10 пунктов, памятка. Продуманных и которые легко запомнить даже школьнику. Можете так создайте
6 трилионов в спустили, а толку 0
Это думаем так мы, они так не думают...все, что они планировали, всё сделали для себя...и не только сейчас...так всегда! А народ сосет...и не только сейчас, так всегда!