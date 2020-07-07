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Наука и техника
Елена Малышева высказалась о ситуации со вторым карантинов в Казахстане
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философ 07 Июля 2020 в 17:31:45
Известная российская телеведущая провела прямой эфир в instagram, посвященный ситуации c COVID-19 в Казахстане. Жители Казахстана имеющие очень много вопросов, обратились к ней. Малышева раскритиковала ситуацию в Казахстане.

https://www.instagram.com/tv/CCT2gJqA8at/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 07.07.2020 в 23:57:15   # 755608
Меня одного эта "типаврач" бесит?
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  ИНКВИЗИТОР 08.07.2020 в 00:04:31   # 755609
Эту малышеву надо изолировать от общества она сама как бубонная чума лезет туда где кобыле второй х ненужен
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  Сила 08.07.2020 в 00:56:52   # 755612
Цитата: Manitu от 07.07.2020 17:57:15
Меня одного эта "типаврач" бесит?
а меня бесят ошибки орфографические блядь. чел создал тему, хотя филосоФ ёбаный же
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  NBE 08.07.2020 в 01:38:54   # 755615
Очень интересное и познавательное видео.
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  МишкаНаСевер 08.07.2020 в 01:58:55   # 755616
Цитата: Manitu от 07.07.2020 17:57:15
Меня одного эта "типаврач" бесит?

Меня даже голос её раздражает
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