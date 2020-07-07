Елена Малышева высказалась о ситуации со вторым карантинов в Казахстане

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философ 07 Июля 2020 в 17:31:45
https://www.instagram.com/tv/CCT2gJqA8at/
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ИНКВИЗИТОР 08.07.2020 в 00:04:31 # 755609
Цитата: Manitu от 07.07.2020 17:57:15а меня бесят ошибки орфографические блядь. чел создал тему, хотя филосоФ ёбаный же
Меня одного эта "типаврач" бесит?
Меня одного эта "типаврач" бесит?
МишкаНаСевер 08.07.2020 в 01:58:55 # 755616
Цитата: Manitu от 07.07.2020 17:57:15
Меня одного эта "типаврач" бесит?
Меня одного эта "типаврач" бесит?
Меня даже голос её раздражает