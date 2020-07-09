Германия — первая крупная экономика, решившая отказаться от угля и атомной энергии

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философ 09 Июля 2020 в 17:26:47
В минувшую пятницу обе палаты парламента одобрили законопроект, который предусматривает остановку к 2038 году последней электростанции, работающей на угле, и выделение около 40 млрд евро для помощи пострадавшим от этого решения регионам во время переходного периода.
Этот план является частью программы по «переходу к альтернативным источникам энергии» Германии — попытки отлучить крупнейшую экономику Европы от ископаемого топлива, и обеспечить все главные потребности страны в энергии с помощью возобновляемых источников. В отличие от таких сопоставимых стран, как Франция и Великобритания, для Германии достижение этой цели затруднено существующим обязательством свернуть ядерную энергетику к концу 2022 года.
21 декабря 2018 года была закрыта в Ботропе последняя действующая в Германии шахта по добыче чёрного угля. Но страна продолжает импортировать топливо и разрабатывать собственные запасы лигнита — бурого угля, которого довольно много на западе и востоке страны.
«Дни угля в Германии сочтены, — заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze). — Германия является первой промышленно развитой страной, которая оставляет позади как ядерную энергию, так и уголь».
Гринпис и другие экологические группы считают этот план недостаточно радикальным. Они утверждают, что он не позволит сократить выбросы парниковых газов в Германии достаточно быстро, чтобы достичь ориентиров, установленных Парижским соглашением по климату.
По данным государственного института Фраунгофера, финансируемого государством Германии, около 55,7 % чистой выработки электричества, произведенного в этом году для общественного энергоснабжения, было получено из возобновляемых источников, включая ветер, солнечную энергию, биомассу и гидроэнергию. На уголь приходилось почти 20 %, далее следуют ядерная энергия и природный газ (по 12 % ).
https://3dnews.ru/1014927
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