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Наука и техника
CNN : США выделяют 1,6 миллиарда долларов на производство вакцин компании Novavax
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философ 09 Июля 2020 в 17:28:32
Программа вакцинации Covid-19 от «Operation Warp Speed» федерального правительства заключила контракт с Мэрилендской биотехнологической компанией Novavax на 1,6 миллиарда долларов. Это крупнейший федеральный контракт, заключенный с любой вакцинной компанией Covid-19.

«Это говорит об уверенности, которую они имеют в нашей платформе, чтобы иметь возможность разрабатывать вакцину», — заявил в интервью CNN Стэнли Эрк, генеральный директор Novavax.

Это четвертая компания, получившая федеральные средства для проведения крупномасштабных клинических испытаний фазы 3 и производства вакцины COVID-19.

В мае правительство выделило фармацевтическому гиганту AstraZeneca более 1,2 миллиарда долларов на разработку вакцины. Две другие компании, получившие контракты на Фазу 3, — это Moderna и Johnson & Johnson.

По словам Эрка, к концу месяца ожидаются данные клинических испытаний 1-й фазы от Novavax. Он добавил, что испытание третьей фазы Novavax может начаться в конце третьего квартала 2020 года.

Модерна, как ожидается, начнет свою фазу 3 испытания в конце этого месяца. В него будут вовлечены 30 000 субъектов исследования, некоторые из которых получат вакцину, а некоторые - плацебо или инъекцию, которая ничего не делает.

По словам Эрка, «Новавакс» в размере 1,6 миллиарда долларов позволит компании увеличить производство вакцины до ее потенциального одобрения с целью доставки 100 миллионов доз к февралю.

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-07-07-20-intl/h_e3625de6da0a082a703c8a5fc8d5873b
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