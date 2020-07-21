Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

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философ 21 Июля 2020 в 15:09:14
Вакцина носит кодовое название AZD1222, из-за одной дозы число антител в организмах добровольцев подскочило в четыре раза, сообщает производитель вакцины AstraZeneca. Также был достигнут Т-ответ на уровне клеток.
«Мы воодушевлены промежуточными данными. Вакцина будет работать», — говорят в AstraZeneca.
Защита на уровне лимфоцитов наступила через две недели после введения, на уровне антител через четыре недели. Такие результаты показал 91% добровольцев. После повторной дозы через месяц иммунитет появился у 100% привитых.
Россия намерена выпускать эту оксфордскую вакцину по соглашению с английским производителем. Это будет делать компания «Р-Фарм». Вакцина из России уйдет на экспорт на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и в СНГ.
https://www.gorodovoy.spb.ru/news/vakcina-oksfordskogo-universiteta-ot-koronavirusa-priznana-bezopasnoy
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