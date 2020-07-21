Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Хохлофакс сообщает: после разработки вакцины и затрат на нее 100500 миллиардов, из которых было честно потрачено 1000 рублей Ваське лаборанту и 500 рублей подопытному из местной алкоты в лице Коляна.

Колоть вакцину приезжал сам Путин, позаимствовал многорозавый шприц у своего спичрайтера-наркомана и опытной рукой пустил кровь подопытному. В итоге к сифилису и циррозу у подопытного добавились гепатит, коронавирус, птичий, хомячий гриппы, в общем как в простой российской клинике.

После данной процедуры Путин поехал собирать мзду с местных фермеров, отбирая последнее