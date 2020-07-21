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Наука и техника
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
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философ 21 Июля 2020 в 15:28:31
Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом рассказала РИА Новости руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

По ее словам, иммунитет появляется обычно уже через несколько дней после испытания. «Это индивидуальная реакция на введение вакцины», — пояснила она.

Специалист отметила, что через три недели, когда запускается реакция иммунной системы, наступает максимум с точки зрения защиты. Однако сказать, как долго будет сохраняться иммунитет от прививки, сказать пока сложно, заметила она. Ответ на этот вопрос будут находить ученые после следующей фазы клинических исследований.

В случае, если вакцина докажет свою эффективность и будет зарегистрирована, начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования. В них примут участие большое количество людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать, чтобы ответить на вопрос, как долго сохраняется иммунитет.

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. 20 июля из военного госпиталя выписали вторую, последнюю, группу добровольцев из 20 человек — они испытывали НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. У участников исследования выявили необходимые антитела к коронавирусу.

https://lenta.ru/news/2020/07/21/immunitet/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 21.07.2020 в 16:55:50   # 757609
Едридтка что с тобой? Твой пост должен был выглядеть так:
Quote:
Хохлофакс сообщает: после разработки вакцины и затрат на нее 100500 миллиардов, из которых было честно потрачено 1000 рублей Ваське лаборанту и 500 рублей подопытному из местной алкоты в лице Коляна.
Колоть вакцину приезжал сам Путин, позаимствовал многорозавый шприц у своего спичрайтера-наркомана и опытной рукой пустил кровь подопытному. В итоге к сифилису и циррозу у подопытного добавились гепатит, коронавирус, птичий, хомячий гриппы, в общем как в простой российской клинике.
После данной процедуры Путин поехал собирать мзду с местных фермеров, отбирая последнее
.
Ну ты чо Едридка, хватку теряешь!?
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  troll 21.07.2020 в 21:01:14   # 757630
начало сценария какого-то фантастического фильма?
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  старик 21.07.2020 в 22:57:05   # 757644
Ну не знаю чем тут хвалиться: доподлинно (хайли лайкли) известно что Россия украла секрет вакцины у бритов. Правда сами британские ученые утверждают что еще не создали свою вакцину, но лишь потому , что Россия увела у них из под носа все наработки.
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