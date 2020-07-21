Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Quote:
Хохлофакс сообщает: после разработки вакцины и затрат на нее 100500 миллиардов, из которых было честно потрачено 1000 рублей Ваське лаборанту и 500 рублей подопытному из местной алкоты в лице Коляна..
Колоть вакцину приезжал сам Путин, позаимствовал многорозавый шприц у своего спичрайтера-наркомана и опытной рукой пустил кровь подопытному. В итоге к сифилису и циррозу у подопытного добавились гепатит, коронавирус, птичий, хомячий гриппы, в общем как в простой российской клинике.
После данной процедуры Путин поехал собирать мзду с местных фермеров, отбирая последнее
Колоть вакцину приезжал сам Путин, позаимствовал многорозавый шприц у своего спичрайтера-наркомана и опытной рукой пустил кровь подопытному. В итоге к сифилису и циррозу у подопытного добавились гепатит, коронавирус, птичий, хомячий гриппы, в общем как в простой российской клинике.
После данной процедуры Путин поехал собирать мзду с местных фермеров, отбирая последнее
Ну ты чо Едридка, хватку теряешь!?