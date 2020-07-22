Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

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Ал 22 Июля 2020 в 08:51:56
Исследование King's College: Иммунный ответ быстро пропадает
Правда, в Берлине и в Сеуле с самого начала не делали ставку на быструю выработку коллективного иммунитета к COVID-19 благодаря большому числу переболевших. Этой концепции одно время придерживались в Лондоне и в определенной мере в Стокгольме. Но возможность возникновения массовой невосприимчивости к инфекции по мере ее распространения и не исключали. Отголоском такого подхода стала, к примеру, нашумевшая фраза канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявившей в средине марта со ссылкой на эпидемиологов, что заразиться могут до 70 процентов населения.
Но тогда наука еще очень мало знала об особенностях нового коварного вируса. Однако знания эти растут буквально с каждой неделей, и в самое последнее время множатся признаки того, что у инфицированных SARS-CoV-2 не вырабатывался длительный иммунитет. Иными словами, они рискуют, что будут заражаться вновь и вновь.
Так, ученые лондонского King's College, с марта по июнь наблюдавшие за более чем 90 пациентами, установили, что концентрация антител в крови инфицированных достигала максимума через три недели после появления первых симптомов заболевания, а затем быстро, даже стремительно падала. На пике заболевания около 60 процентов демонстрировали сильный иммунный ответ, спустя три месяца его обнаружили только у 17 процентов.
Карл Лаутербах: Переболевшие COVID-19 попадают в группу риска
Именно это исследование побудило немецкого политика Карла Лаутербаха (Karl Lauterbach) провозгласить 13 июля в Twitter фактический крах концепции коллективного иммунитета. Его заявление процитировали многие немецкие СМИ, поскольку бывший врач, считавшийся кандидатом на пост министра здравоохранения, является ведущим экспертом по медицинским вопросам парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), а она входят в правящую в ФРГ правительственную коалицию.
По мнению Лаутербаха, выводы британских ученых "не означают, что спустя несколько месяцев нет уже вообще никакого иммунитета, но он, вероятно, будет скорее неполным". Поэтому есть опасность повторных заражений, "причем осложнения после первой инфекции могут усугубить протекание второй. Так что тот, кто один раз переболел, попадает в группу риска", - предупредил эксперт. А это уже полная противоположность коллективному иммунитету.
Карл Лаутербах откликнулся на публикацию именно британских ученых, но он мог сослаться и на наблюдения врачей мюнхенской клиники Швабинг (München Klinik Schwabing), в которой в январе лечились, а с тех пор наблюдаются первые в Германии пациенты с коронавирусом.
"В ходе специального теста, проведение которого возможно только в лаборатории с повышенными условиями безопасности, мы наблюдали снижение количества так называемых нейтрализующих антител у четырех из девяти пациентов", - рассказал главврач отделения инфекционных заболеваний клиники Клеменс Вендтнер (Clemens Wendtner).
Антитела в крови жителей Южной Кореи не обнаружены
Если в Германии концепцию коллективного иммунитета пока публично похоронил пусть и весьма авторитетный, но все же отдельный политик, то в Южной Корее, где уже не раз фиксировали повторные заражения, это сделали на официальном правительственном уровне. 12 июля на пресс-конференции в Сеуле министр здравоохранения Пак Нын Ху, согласно сообщению медиакомпании KBC, объявил, что выработать в южнокорейском обществе популяционный иммунитет де-факто невозможно.
Противоэпидемические меры в южнокрейских школах
Противоэпидемические меры в южнокрейских школах
Он сослался на исследование, в котором участвовали 3 055 жителей страны, а антитела ученые обнаружили лишь у одного. Министр сделал из этого вывод, что рассчитывать на появление коллективного иммунитета при выработке стратегии борьбы с коронавирусом бессмысленно. Вместо этого следует настроиться на то, что пандемия COVID-19 продлиться еще год-два, до создания эффективной вакцины.
Все это время придется постоянно сдерживать распространение инфекции, предупредил Пак Нын Ху. Поэтому обществу, обратился он с согражданам, необходимо достичь гармоничного баланса между повседневной жизнью и противоэпидемическими мерами и признать, что сосуществование с вирусом - это теперь новая форма, новая культура общественной жизни.
"Опасная концепция популяционного иммунитета"
Карл Лаутербах тоже ждет появления эффективной вакцины, но допускает, что ее действие окажется недолговечным. В таком случае, полагает он, придется регулярно делать прививки. Этого не исключает и Кэти Дурс, ведущий автор исследования King's College.
Но пока вакцины нет, ключевое значение, подчеркивает Карл Лаутербах, приобретают меры по предотвращению инфекций, в том числе среди молодых людей. Их судьба беспокоит и вирусолога из Кембриджского университета Джонатана Хини.
Часть жителей Великобритании, особенно среди молодежи, "легкомысленно заразилась, поскольку считала, что способствует тем самым формированию популяционного иммунитета", - сокрушается ученый. "Я не устаю повторять, - цитирует Хини издание Business Insider, - что ничего хорошего в том, чтобы заразиться этим вирусом, нет". Исследование King's College Джонатан Хини называет "еще одним гвоздем в гроб опасной концепции популяционного иммунитета".
https://www.dw.com/ru/коллективного-иммунитета-нет-и-до-создания-вакцины-от-covid-19-не-будет/a-54188842
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вакцина поможет при массовой вакцинации одновременно. Так у вируса не будет шанса размножиться.
А после уже отслеживать новые очаги и проводить вакцинацию заново в какой то конкретной области.
Цитата: koshkoed от 22.07.2020 04:59:31
Вакцина поможет при массовой вакцинации одновременно. Так у вируса не будет шанса размножиться.
А после уже отслеживать новые очаги и проводить вакцинацию заново в какой то конкретной области.
Вакцина поможет при массовой вакцинации одновременно. Так у вируса не будет шанса размножиться.
А после уже отслеживать новые очаги и проводить вакцинацию заново в какой то конкретной области.
вы в это верите?
Практичный 22.07.2020 в 11:29:01 # 757694
Практичный 22.07.2020 в 11:30:45 # 757695
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 04:44:37Вас больше устраивает теория мирового заговора? С уничтожением рабов которые приносят деньги власть имущим? Нелогично. Если есть доводы- послушаю. Излагаю сугубо личное мнение
А вообще пора бы уже объявить " героев" , создавших этот мировой кризис, их цели и соответственно - наказать,
А вообще пора бы уже объявить " героев" , создавших этот мировой кризис, их цели и соответственно - наказать,
Цитата: Практичный от 22.07.2020 05:29:01
нет, спасибо. я им не верю.
Практичный 22.07.2020 в 11:31:51 # 757697
Цитата: troll от 22.07.2020 05:14:51так когда-то победили чёрную оспу,вакцинация всей планеты за промежуток времени пока антитела не исчезли
вы в это верите?
Цитата: koshkoed от 22.07.2020 04:59:31
Вакцина поможет при массовой вакцинации одновременно. Так у вируса не будет шанса размножиться.
А после уже отслеживать новые очаги и проводить вакцинацию заново в какой то конкретной области.
Вакцина поможет при массовой вакцинации одновременно. Так у вируса не будет шанса размножиться.
А после уже отслеживать новые очаги и проводить вакцинацию заново в какой то конкретной области.
вы в это верите?
Практичный 22.07.2020 в 11:32:40 # 757698
Цитата: troll от 22.07.2020 05:31:50Вам в детстве тоже не делали вакцину? Причина не верить?
нет, спасибо. я им не верю.
Цитата: Практичный от 22.07.2020 05:29:01
нет, спасибо. я им не верю.
Цитата: Практичный от 22.07.2020 05:30:45Во-первых, я поддерживаю докторов-ученых, которые считают, что данный тип РНК такие включения может содержать только при искусственном внедрении. Во-вторых,из этого вытекает, что эта шедевральная дрянь была выпущена специально или случайная утечка. Кто? Вопрос считаю правильным. Ну и мир имеет право знать этих растяп-экспериментаторов. Ну и самый плохой вариант: ковид - ответ на бурную и бездумную жизнедеятельность человека. Природа решила подрегулировать кое-что и полечиться от вредителей. Самый опасный и неоперабельный вариант.
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 04:44:37Вас больше устраивает теория мирового заговора? С уничтожением рабов которые приносят деньги власть имущим? Нелогично. Если есть доводы- послушаю. Излагаю сугубо личное мнение
А вообще пора бы уже объявить " героев" , создавших этот мировой кризис, их цели и соответственно - наказать,
А вообще пора бы уже объявить " героев" , создавших этот мировой кризис, их цели и соответственно - наказать,
Цитата: bolatbol от 22.07.2020 05:56:30Почему одни и те же?
если грипп и ковид идентичны и мутируют, то прививки неэффективны, иммунитет недолгий, и эпидемии будут каждый год, но болеть будут одни и те же, плюс ослабленные и новые больные эндокринными заболеваниями.
если грипп и ковид идентичны и мутируют, то прививки неэффективны, иммунитет недолгий, и эпидемии будут каждый год, но болеть будут одни и те же, плюс ослабленные и новые больные эндокринными заболеваниями.
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 06:45:03потому что они предрасположены наличием эндокринных заболеваний и отсутствием иммунитета
Цитата: bolatbol от 22.07.2020 05:56:30Почему одни и те же?
если грипп и ковид идентичны и мутируют, то прививки неэффективны, иммунитет недолгий, и эпидемии будут каждый год, но болеть будут одни и те же, плюс ослабленные и новые больные эндокринными заболеваниями.
если грипп и ковид идентичны и мутируют, то прививки неэффективны, иммунитет недолгий, и эпидемии будут каждый год, но болеть будут одни и те же, плюс ослабленные и новые больные эндокринными заболеваниями.
Цитата: DITRX от 22.07.2020 12:31:33Денежек не хватит.
как я понял пора валить из этой планеты. Маск можно забронировать место ???
как я понял пора валить из этой планеты. Маск можно забронировать место ???
Цитата: DITRX от 22.07.2020 12:31:33
как я понял пора валить из этой планеты. Маск можно забронировать место ???
как я понял пора валить из этой планеты. Маск можно забронировать место ???
Цитата: Zoggyla от 22.07.2020 12:42:28
Цитата: DITRX от 22.07.2020 12:31:33Денежек не хватит.
как я понял пора валить из этой планеты. Маск можно забронировать место ???
как я понял пора валить из этой планеты. Маск можно забронировать место ???
Некуда валить да и не на чем куда будем сваливать надо сначала там все подготовить а экзопланеты которые возможно пригодны слишком далеко. И даже всех денег планеты не хватит так как нету технологий тут не деньги нужны а мозги а это дефицит.
И даже всех денег планеты не хватит так как нету технологий тут не деньги нужны а мозги а это дефицит.Вот тут я с Вами полностью согласен, кому как не Вам, с Вашим дефицитом это знать!?
Практичный 22.07.2020 в 22:40:43 # 757739
Цитата: troll от 22.07.2020 05:46:20Такая теория имеет место быть,согласен. Но,рановато роботы пока рукожопые и неготовы заменить даже самого тупого человека. Рановато,ещё немного надо подождать. Война...скорей всего Китай с США что-то делят. Россия,так бельмо на глазу. Вирус тут либо утечка,либо реакция природы. В обоих случаях сами довыебывались.
Практичный. даже если не верить в теории заговора, все равно, вы думаете они сами объявят о своих истинных планах? реально, даже депутатами назначают, а потом для нас проводят якобы выборы. а тут такое. а про уничтожение рабов, вы это слишком громко. времена другие. теперь не нужны тысячи рабочих рук, роботы меняют будущее. не нужны огромные армии, на смену им приходят небольшие мобильные группы, чвк и дроны. большие армии хотят столкнуть в конфликте россии и китая. ...
Практичный. даже если не верить в теории заговора, все равно, вы думаете они сами объявят о своих истинных планах? реально, даже депутатами назначают, а потом для нас проводят якобы выборы. а тут такое. а про уничтожение рабов, вы это слишком громко. времена другие. теперь не нужны тысячи рабочих рук, роботы меняют будущее. не нужны огромные армии, на смену им приходят небольшие мобильные группы, чвк и дроны. большие армии хотят столкнуть в конфликте россии и китая. ...
Другой вопрос, что от "короны" погибают в первую очередь представители самых социально незащищенных слоев населения с больными и пожилыми.
Но все же в заговор не верю...
Цитата: Ал от 22.07.2020 16:46:38
Роботам продукцию не продашь.
Другой вопрос, что от "короны" погибают в первую очередь представители самых социально незащищенных слоев населения с больными и пожилыми.
Но все же в заговор не верю...
Роботам продукцию не продашь.
Другой вопрос, что от "короны" погибают в первую очередь представители самых социально незащищенных слоев населения с больными и пожилыми.
Но все же в заговор не верю...
Есть смысл продовать продукцию в конкурентной среде. Но когда одно государство и небольшая кучка людей возомнивших себя хозяевами планеты, а остальные рабы обслуживающие этих хозяев нужда комуто что то продавать сама по себе отпадет.
KapitanNemo 23.07.2020 в 02:39:38 # 757744
Раньше устраивали войны.
Сейчас пока мягко ударили пандемией.
Смотрят на мир, где государства закрывают границы, экономики замедляются.
Проедаются запасы.
Люди теряют работу. Вся сфера услуг непонятно на какие средства живет.
СМИ методично долбит, сиди дома не гуляй.