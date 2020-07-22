Коллективного иммунитета нет. И до создания вакцины от COVID-19 не будет?

Практичный. даже если не верить в теории заговора, все равно, вы думаете они сами объявят о своих истинных планах? реально, даже депутатами назначают, а потом для нас проводят якобы выборы. а тут такое. а про уничтожение рабов, вы это слишком громко. времена другие. теперь не нужны тысячи рабочих рук, роботы меняют будущее. не нужны огромные армии, на смену им приходят небольшие мобильные группы, чвк и дроны. большие армии хотят столкнуть в конфликте россии и китая. ...