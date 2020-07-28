Вакцины от COVID-19 могут вызывать побочные эффекты

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danilov 28 Июля 2020 в 14:51:08
При этом отмечается, что по крайней мере, два производителя вакцин - Moderna из Массачусетса и китайская компания CanSino - прекратили тестирование максимальных доз своих вакцин от COVID-19 из-за тяжелых побочных эффектов, зарегистрированных среди участников их клинических испытаний.
«Ян Хейдон, один из добровольцев, которые получили максимальную дозу в клиническом испытании фазы 1 вакцины компании Moderna, в конечном итоге обратился за медицинской помощью после того, как у него поднялась температура до 39,5 градусов через 12 часов после получения второй дозы вакцины. Большинство вакцин против COVID-19, вероятно, придется вводить дважды, чтобы они начали действовать», - отмечается в публикации.
Как сообщается, побочные эффекты наблюдаются у разных вакцин, отличающихся способом их производства. Похоже, что это не связанно с конкретным типом вакцины от COVID-19.
«На ранних стадиях испытания вакцины Оксфордского университета-AstraZeneca, в которой в качестве основы используется вирус, безвредный для человека, который заражает шимпанзе, о побочных эффектах сообщили 60% испытуемых. Половина добровольцев, которые получили максимальную дозу вакцины Pfizer-BioNTech, которая, как и Moderna, является вакциной РНК-типа, также сообщили о побочных эффектах. Даже после прекращения испытания максимальной дозы вакцины CanSino зафиксировала побочные эффекты у почти трех четвертей добровольцев во время фазы 2, хотя ни у кого побочные эффекты не были тяжелыми. В вакцине CanSino в качестве основы используется человеческий аденовирус», - сообщает издание.
StatNews.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я все таки подожду лет 5 - 10, когда вакцину доведут до ума, сейчас шанс остаться в живых от вируса больше, чем от вакцины быть подопытным кроликом.