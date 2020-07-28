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Наука и техника
Вакцины от COVID-19 могут вызывать побочные эффекты
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danilov 28 Июля 2020 в 14:51:08
«В то время как мир ждет результатов крупных клинических испытаний вакцин от COVID-19, эксперты говорят, что пока полученные данные говорят о том, что вакцины могут вызывать некоторые побочные эффекты. Похоже, что они являются «реактогенными», то есть они вызывали кратковременное недомогание у части участников клинических испытаний. Недомогание заключается в появлении головной боли, ломоты в теле, слабости, ознобе и лихорадке. До тех пор, пока побочные эффекты возможных вакцин COVID-19 остаются временными и не серьезными, поводов для тревоги нет - фактически, это может быть ответом иммунной системы», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по крайней мере, два производителя вакцин - Moderna из Массачусетса и китайская компания CanSino - прекратили тестирование максимальных доз своих вакцин от COVID-19 из-за тяжелых побочных эффектов, зарегистрированных среди участников их клинических испытаний.

«Ян Хейдон, один из добровольцев, которые получили максимальную дозу в клиническом испытании фазы 1 вакцины компании Moderna, в конечном итоге обратился за медицинской помощью после того, как у него поднялась температура до 39,5 градусов через 12 часов после получения второй дозы вакцины. Большинство вакцин против COVID-19, вероятно, придется вводить дважды, чтобы они начали действовать», - отмечается в публикации.

Как сообщается, побочные эффекты наблюдаются у разных вакцин, отличающихся способом их производства. Похоже, что это не связанно с конкретным типом вакцины от COVID-19.

«На ранних стадиях испытания вакцины Оксфордского университета-AstraZeneca, в которой в качестве основы используется вирус, безвредный для человека, который заражает шимпанзе, о побочных эффектах сообщили 60% испытуемых. Половина добровольцев, которые получили максимальную дозу вакцины Pfizer-BioNTech, которая, как и Moderna, является вакциной РНК-типа, также сообщили о побочных эффектах. Даже после прекращения испытания максимальной дозы вакцины CanSino зафиксировала побочные эффекты у почти трех четвертей добровольцев во время фазы 2, хотя ни у кого побочные эффекты не были тяжелыми. В вакцине CanSino в качестве основы используется человеческий аденовирус», - сообщает издание.

StatNews.com
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 28.07.2020 в 15:09:02   # 758089
Коронавирус у здоровых людей проходит бессимптомно, а вакцина (я думаю она испытывается только на здоровых людях) дает до 60 % побочек
Я все таки подожду лет 5 - 10, когда вакцину доведут до ума, сейчас шанс остаться в живых от вируса больше, чем от вакцины быть подопытным кроликом.
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  Zoggyla 28.07.2020 в 15:26:52   # 758090
У здоровых людей не может быть никакого коронавируса, потому они и здоровы.
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  GoodZone 28.07.2020 в 15:45:55   # 758092
Наш организм постоянно с чем-то борется и совершенствуется, приспосабливается к новым формам болезней, мы просто этого не замечаем до тех пор, пока вирус или бактерия не начинают побеждать нашу иммунную систему или у иммунной системы нет "инструмента" для борьбы.
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